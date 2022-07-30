Правая рука Путина – «ястреб из ястребов» – лицо, близкое к президенту

Николая Патрушева называют одним из немногих людей в окружении Путина, которые могли быть заранее оповещены о начале войны в Украине.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

Artikkelin alkuperäinen versio suomeksi löytyy tästä linkistä. Оригинальная версия статьи на финском по этой ссылке.

«Ястреб из ястребов», теоретик заговора, пламенный националист – так характеризуют Николая Патрушева, секретаря Совета безопасности России, правую руку президента России Владимира Путина. В последние месяцы имя Патрушева часто фигурировало в прессе в связи с войной в Украине и слухами о преемнике Путина.

71-летний Патрушев всего на год старше Путина.

– В последние годы он был одним из немногих людей, имевших регулярный доступ к президенту, – пишет The Washington Post.

– У Патрушева с Путиным давние отношения. Патрушев старше. Когда-то он был начальником Путина. Для Путина такие вещи очень важны, – рассказал московский бизнесмен с серьезными деловыми связями.

Патрушев представляет группу силовиков, близких к Путину. Многие из них – бывшие офицеры советских органов безопасности, КГБ, которые снова пришли к власти вместе с Путиным. Эта группа сохраняет менталитет советской эпохи. Они считают, что Россия все еще борется против Запада за свое существование.

Например, в интервью The Guardian в 2015 году Патрушев заявил, что США на самом деле не волнует Украина, ведь все внимание сосредоточено на России.

– Они предпочли бы, чтобы России вовсе не существовало. Как государства.

В том же году, во время визита в Карелию, Патрушев сообщает о негативном влиянии Финляндии на местное население.

– По мере роста антироссийской риторики на Западе в Финляндии наблюдается активизация националистических и реваншистских политических организаций. Они все больше пытаются влиять на население Карелии через несколько наших собственных, негосударственных организаций, – сказал Патрушев.

Как и Путин, Патрушев работал в контрразведке КГБ города Ленинграда (ныне Санкт-Петербург). Патрушев переехал в Москву незадолго до Путина. В 1990-х годах он занимал руководящие должности на Лубянке, в штаб-квартире российской службы безопасности ФСБ – преемницы КГБ.

Неизвестно, были ли знакомы Патрушев и Путин в 1970-х годах. В статье Politico, опубликованной в 2017 году, говорится, что их знакомство состоялось только в начале 1990-х годов.

По словам человека, знакомого и с Патрушевым, и с Путиным, Патрушев завидовал Путину, когда того назначили главой ФСБ в 1998 году. Патрушев в то время был уже генерал-лейтенантом, а Путин – младшим по званию, подполковником.

– Патрушев был старше и чином повыше. Но Путин вышел вперед, потому что он был ближе к президенту России Борису Ельцину, – говорит другой источник Washington Post.

Патрушев, однако, возглавил ФСБ в 1999 году, когда Путин стал премьер-министром при Ельцине.

Как главу ФСБ, Патрушева обвинили в пособничестве убийству бывшего российского шпиона Александра Литвиненко. Литвиненко был отравлен радиоактивным полонием в 2006 году.

Также поднимались вопросы о возможной причастности Патрушева к разрушительным взрывам 1999 года, в результате которых погибло более 300 человек, в которых официально обвиняли чеченских террористов. Путин, будучи премьер-министром, решил начать войну в Чечне и прошел путь от малоизвестного бюрократа до национального героя.

Патрушев возглавлял ФСБ до 2008 года, когда он стал секретарем Совета безопасности России.

Вполне вероятно, что Патрушев, как один из близких соратников Путина, заранее знал, что Россия начнет войну в Украине. Он публично оправдывал войну, в основном с теми же доводами, что приводил и Путин. Так, в марте Патрушев заявил, что "спецоперация", как Россия называет войну в Украине, была связана с необходимостью защиты России от угрозы со стороны Запада.

– В этих условиях мы были вынуждены принять превентивные меры для обеспечения безопасности России и ее граждан, – сказал Патрушев, по сообщению российского государственного информагентства ТАСС.

В июне Патрушев заявил, что Россия якобы предложила меры "по прекращению вооруженного конфликта на Донбассе, защите прав людей в ДНР и ЛНР (Донецкой и Луганской сепаратистских областях) и защите Украины от неонацистов, террористического режима в Киеве" и "геноцида".

Риторика Патрушева очень похожа на риторику Путина. Он считается одним из немногих, кто может понять и разъяснить идеи Путина.

– Не каждый может это сделать. Не все это понимают, – отмечает исследователь Андрей Колесников из Московского центра Карнеги за международный мир.

Даже когда говорит министр иностранных дел Сергей Лавров, не всегда ясно, говорит ли он от имени Путина.

– Дипломаты часто пытаются угадать. Но они не знают, чего хочет Путин, а Патрушев знает, – говорит Колесников.

Как говорит New York Times, в интервью, помимо вопросов безопасности, Патрушев высказывался и по другим вопросам. В сентябре прошлого года Патрушев заявил, что западные страны отказались от понятий «мать» и «отец», а вместо этого называют родителей «родитель один» и «родитель два».

– Они хотят, чтобы дети сами определяли свой пол, а в некоторых местах даже узаконили браки с животными.

Месяц спустя Путин повторил утверждение о "родителе один и родителе два", но опустил упоминание о вмешательстве в жизнь животных.

О личной жизни Патрушева известно немного. Он заядлый волейболист, возглавлял Всероссийскую федерацию волейбола.

У Патрушева и его жены Елены двое детей. Его первенец Дмитрий член совета директоров российского энергетического гиганта "Газпром", в настоящее время является министром сельского хозяйства России. Его второй сын, Андрей, окончил Академию ФСБ, являлся членом правления компании "Газпром нефть".

Перевод статьи на русский язык: Элиза Иивонен, редактирование перевода: Иван Беседин. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen editointi Ivan Bessedin.