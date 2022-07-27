Украина – ЕС: Просьба о внесении нового важного пункта в визовые заявления для россиян

Украина требует, чтобы в анкету на получение визы для россиян был добавлен вопрос на тему войны.

По мнению Макеева, такая анкета поможет заставить россиян критически осмыслить действия президента Владимира Путина и усилить давление народа на российское правительство.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

Artikkelin alkuperäinen versio suomeksi löytyy tästä linkistä. Оригинальная версия статьи на финском по этой ссылке.

Все страны мира должны спрашивать у россиян, обращающихся за разрешением на въезд, – поддерживают ли они войну, – говорит в интервью Politico украинский дипломат Алексей Макеев, занимающий должность главного в МИДе по санкциям.

В своем интервью Макеев утверждает, что провоенно настроенных россиян нельзя впускать в страны мирового сообщества. Граждане России, обращающиеся за визой, обязаны заполнить анкету.

Обязательные вопросы в анкете: поддерживает ли заявитель войну, совершали он или его родственники военные преступления?

В анкете возможен вопрос о том – чувствует ли заявитель себя ответственным или частично ответственным за эту войну?

По мнению Макеева, такая анкета поможет заставить россиян критически осмыслить действия президента Владимира Путина и усилить давление народа на российское правительство.

– В конце концов, мы должны показать российскому народу, что они частично несут ответственность за то, что делает их правительство.

Страны Балтии и Чехия прекратили выдачу туристических виз россиянам этой весной – после вторжения России в Украину. Норвегия также отказывает россиянам в туристических визах.

Финляндия выдает туристические визы россиянам. Сайла Хейникоски, старший научный сотрудник Финского института внешней политики, в интервью Ilta-Sanomat заявила, что основная проблема выдачи виз российским гражданам в том, что россияне могут ездить через Финляндию даже в те страны, которые не выдают им туристические визы.

– Если одна страна действует не так, как другие, то она может переступить через решения других стран, – отметила Хейникоски.

Парламентские группы четырех крупнейших партий Финляндии – это Социал-демократическая партия, Национальная коалиционная партия, партия "Истинные финны" и партия "Финляндский центр" – заявили о своей готовности поддержать запрет на выдачу туристических виз россиянам.

По словам руководителя программ Института внешней политики Финляндии Мики Аалтола, степень серьезности ответных мер в разных странах различна, поэтому возникает некий конфликт интересов. Принципиальный вопрос в спорах о туристических визах в том, что надо ли разделять российских граждан и российскую администрацию.

– Является ли эта война войной Путина, войной России или войной российских граждан? Однако, похоже, что большинство россиян поддерживают эту "спецоперацию". Конечно, Финляндия старается не связывать отношение к российским гражданам с отношением к действиям режима, – сказал он в интервью IS.

Перевод статьи на русский язык: Элиза Иивонен, редактирование перевода: Иван Беседин. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen editointi Ivan Bessedin.