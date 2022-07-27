Вот такая прибрежная недвижимость Путина в Финляндии

Земли на Аландских островах, принадлежащие России, десятилетиями находятся в полном запустении.

На Аландских островах, менее чем в 30 километрах севернее Мариехамна, на оконечности мыса Куггнабба к западу от деревни Сальтвик находится место под названием Норрудден.

Эта земля принадлежит администрации президента России.

– Норрудден – это приморское владение администрации президента России, то есть практически этот участок земли принадлежит Владимиру Путину. Об этом Ilta-Sanomat стало известно еще в октябре 2014 года от бывшего генерального директора Национальной земельной службы Финляндии Ярмо Ратиа.

В Ilta-Sanomat внимательно изучили объемный файл, содержащий данные о сделках по покупке земли и недвижимости, заключенных россиянами в Финляндии в 2000-х годах. IS уже сообщала о сделках по приобретению недвижимости и земельных участков, связанных с президентом России Владимиром Путиным или Кремлем.

Ферма Норрудден площадью 1,78 гектара по распоряжению министерства имущественных отношений России была выделена в 2010 году из более крупного массива земли, принадлежащего Российской Федерации. Причина выделения земельного участка так и не была установлена.

Сейчас, 12 лет спустя, в Норруддене ничего не изменилось. По словам местных жителей, земля пребывает в своем естественном состоянии, то есть представляет собой лесистый и каменистый участок, местами покрытый лишайником и мхом. Кое-где виднеются заросли кустарника. На участке нет никаких сооружений, как нет и признаков того, что здесь собираются что-то строить.

– Если только тайно не выкопали в скале подземную военную базу. А то, кто их знает, – смеется в телефонном разговоре Мартин Кромвелл-Морган, управляющий гостиницей в Сальтвике.

Кромвелл-Морган удивлен, что такая земля десятилетиями не используется. Сотрудники российского консульства лишь изредка посещали участок, осматривали его, а больше ничего здесь не делалось.

В 2015 году шведские активисты решили обжить, наконец, этот участок побережья и открыли там гей-бар. Тогда российский консул потребовал, чтобы полиция Аландских островов провела расследование этого инцидента. Окружной суд в итоге оправдал активистов, снял с них обвинение в строительстве на участке без разрешения землевладельца.

– Русские тогда сильно разозлились, – вспоминает Кромвелл-Морган.

Кромвелл-Морган считает, что на участке можно построить прекрасную виллу. С высоких скал открывается вид на морской залив. Участок охватывает около 200 метров береговой линии.

– Морской залив очень глубокий. Туда можно добираться на большой или даже на подводной лодке, – говорит Кромвелл-Морган.

Россия владеет и двумя другими участками в Сальтвике. Один из них –площадью 8,3 гектара рядом с Норрудденом, другой – площадью 0,44 гектара рядом с церковью в Сальтвике.

Эти земельные участки принадлежат Российской Федерации на основании правоустанавливающих документов.

Так, на участке рядом с 800-летней церковью Святой Марии стоит неухоженный, обветшалый двухэтажный деревянный дом, обнесенный забором.

Особняк пустует уже несколько десятилетий. Некоторое время после войны здесь размещался пансионат и дом-интернат, но уже в 50-х годах прошлого столетия он был закрыт.

– С самим домом с тех пор ничего не делали. Только поставили забор, вырубили часть деревьев и повесили табличку, обозначающую частную территорию, – рассказывает Кромвелл-Морган.

– Дом не стали ремонтировать. Даже разбитые стекла в окнах не вставили, не говоря уже о побелке или покраске, – сокрушается управляющий гостиницей в Сальтвике.

Его огорчает равнодушие русских.

– Судьба этого дома никого не интересует. А это красивое здание, построенное еще в 50-х годах XIX века. Возможно, его еще можно восстановить, но русские, похоже, не имеют таких намерений, – ворчит Кромвелл-Морган.

В январе прошлого года Ilta-Sanomat посетила ветхое здание вместе с Кнутом и Уффе Грюсснерами, которые провели в этом доме свое детство.

В некоторых комнатах еще сохранилась мебель: стояли диваны, столы, стулья, на окнах – старые портьеры.

В одной из комнат были свалены старые лыжи российского производства, а в другой на прочном столе стоял российский телевизор. Здесь были газеты на шведском языке, финская поэзия и сборники рассказов, а также переведенная на финский язык советская Конституция.

Российские владения на Аландских островах появились с момента заключения Парижского мирного договора 1947 года, когда Финляндия согласилась передать Советскому Союзу все немецкое имущество, имеющееся на ее территории.

Мать Грюсснеров еще до войны познакомилась с немцем. Вскоре они поженились и несколько лет прожили в Берлине. В 1943 году отец семейства в составе немецкой армии отправился на Восточный фронт, а мать вернулась с детьми на Аландские острова.

Вместе с домом Грюсснеры потеряли 10 гектаров земли на побережье за пределами деревни Сальтвик. Все это было отнято у семьи в пользу Советского Союза. Земля была разделена на две части в 2010 году.

Кнут и Уффе Грюсснеры утверждают, что русские отняли их собственность обманным путем. Потому что эта земля по брачному договору целиком принадлежала их матери, сохранившей финское гражданство. Отец не имел никаких прав даже на половину состояния матери.

Долгое время факт наличия российских владений на Аландских островах обходили молчанием. С началом российской войны в Украине это вновь стало предметом обсуждения.

– Конечно, война – это очень плохо. Я очень хочу, чтобы Россия ушла из Украины! – заявляет Кромвелл-Морган.

Он также надеется, что можно будет вернуть финнам то, что сейчас находится в руках России.

Когда Финляндия вступит в НАТО, возможно, и этот вопрос будет решен.

Ведь когда Эстония стала независимой от Советского Союза, все советское имущество там было возвращено эстонцам. То же самое следовало бы сделать и здесь еще в 1991 году, когда Советский Союз распался, – надеется он.

Однако Кромвелл-Морган сомневается, что Россия легко откажется от своих владений, потому что из-за сильных ограничений прав собственности в регионе приобрести землю на Аландских островах теперь очень сложно.

Для покупки недвижимости или участка земли необходимо право на проживание, которое может получить только резидент Финляндии при соблюдении всех строгих критериев.

Лицо, не имеющее права на проживание, может купить землю или недвижимость только в том случае, если правительство провинции даст разрешение на это.

– По этой причине Россия добровольно не откажется от своих земельных владений, – думает Кромвелл-Морган.

Перевод статьи на русский язык: Элиза Иивонен, редактирование перевода: Иван Беседин. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen editointi Ivan Bessedin.