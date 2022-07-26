Пресс-секретарь Путина: Если Финляндия ограничит визы, Россия отреагирует крайне негативно

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил во вторник в Москве, что возможное решение Финляндии об ограничении виз для российских туристов приведет к ответным мерам со стороны России.

Дмитрий Песков выразил надежду, что Финляндия не будет ограничивать визы для российских туристов.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

Artikkelin alkuperäinen versio suomeksi löytyy tästä linkistä. Оригинальная версия статьи на финском по этой ссылке.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможных намерениях Финляндии ограничить визы для российских туристов.

По словам Пескова, если это произойдет, Москва отреагирует крайне негативно, и Россия примет ответные меры.

– Россия на это отреагирует крайне негативно... насколько мы понимаем, пока какого-то применения в прикладном плане это решение не нашло, будем надеяться, что и не найдет, сказал Песков.

– Но, конечно, любые подобные действия в отношении граждан России повлекут контрмеры, ответную реакцию, продолжил Песков, пишет Коммерсантъ.

Helsingin Sanomat первой сообщила об этом в Финляндии. Вопрос о визах Пескову был задан журналистом HS во время онлайн-пресс-конференции.

По словам Пескова, Москва не исключает возможности принятия на уровне Европейского союза решения о приостановке выдачи шенгенских виз россиянам.

По словам Пескова, это связано с тем, что у западных политиков остается все меньше способов давления на Россию, поэтому "принимается все больше иррациональные, неразумные и труднообъяснимые решения".

– Исключать такой опасности нельзя. Это было бы очень плохо, и еще раз повторяю – естественно, это неминуемо повлекло бы ответную реакцию, сказал Песков, говоря о возможных визовых ограничениях.

Песков также выразил надежду Кремля на "хоть небольшую долю сохранения трезвости мышления у наших оппонентов".

Иван Волынкин, глава консульского отдела Министерства иностранных дел России, заявил в интервью ТАСС, что Россия готова к возможной приостановке виз для россиян на всей территории Шенгенской зоны.

Волынкин напомнил, что на данный момент Латвия, Литва, Польша, Чехия и Эстония уже практически полностью приостановили выдачу виз россиянам. По его словам, Россия все еще надеется, что в Европе возобладает разум и возможность взаимных поездок сохранится с обеих сторон.

– Если же шенгенские визы для россиян все же окажутся под запретом, то Россия будет выстраивать взаимодействие с "договороспособными европейскими странами" на двусторонней основе, указал он, передает ТАСС слова дипломата.

Министерство иностранных дел России сообщило общественности, что в настоящее время ведет переговоры с 18 странами о возможном упрощении визового режима для россиян.

Россия не перечислила эти страны, но среди них, как минимум, Китай и его особый административный район Гонконг, Малайзия и некоторые страны Латинской Америки и Карибского бассейна.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.