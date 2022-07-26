Редакционная статья: Путинский метод отправить даже финно-угров в Украину является рискованным – это может стать началом распада России

В войне в Украине Кремль все более откровенно использует солдат-"добровольцев" из числа представителей различных национальных меньшинств и из отдаленных регионов. Это риск, который может даже спровоцировать внутренний распад России.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

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Россия начала все более планомерно набирать региональные "добровольческие отряды" из внутренних административных областей и республик в рамках украинской "спецоперации".

Местные ”именные батальоны” контрактников отправляются на войну более или менее добровольно. Особенностью является то, что боевые подразделения набираются из представителей национальных меньшинств или, по крайней мере, из типичных районов проживания этих народов.

Еще одна особенность в том, что места набора региональных именных батальонов находятся в отдаленных районах. Для молодых людей, живущих в бедных районах, поездка в Украину может показаться прекрасной возможностью заработать большие деньги и послужить отечеству в благородном деле изгнания "неонацистов" из Украины.

Ранее Кремль уже использовал чеченцев и бурят в войне в Украине, с их высокой долей раненых и убитых.

В последнее время появилась информация, что региональные именные подразделения направляются в Украину также из нескольких областей, населенных финно-угорскими народами.

” Отправка бурят и чеченцев на войну позволила Владимиру Путину защитить свой российский народ от военных потерь.

В Карелии собираются спецподразделения Онего и Ладога. В Пермской области собирается подразделение, которое получило название "Парма", что означает "хвойный лес" на языке коми. В Республике Мордовия создаются подразделения с названиями, взятыми из культурного наследия финно-угорских народов эрси и мокши.

Использование национальных меньшинств в украинской войне – двухсторонняя уловка.

Например, отправка бурят и чеченцев на войну позволила Владимиру Путину защитить свой российский народ от военных потерь. Жизнь в Москве и Санкт-Петербурге протекала вроде бы нормально, так как рядом не погибло так много знакомых русских пацанов.

Когда украинская операция пошла не по плану, Кремль был вынужден задуматься о возможности общенациональной мобилизации. Однако пока Путин, похоже, предпочитает прибегать к добровольным операциям, а региональные именные подразделения – изобретение, разработанное для этой цели.

Заигрывание Кремля с национальными чувствами малочисленных народов не лишено риска. Сотни бурят уже отказались воевать, потому что считают, что русские используют их малый народ против другого малого народа, то есть, украинцев.

Одновременно растет риск того, что меньшинства России начнут симпатизировать украинцам и мечтать о независимости своего региона. На такую возможность уже указывал, например, эксперт по финно-угорским народам Эса-Юсси Салминен в своем блоге, где он рассказывал о недавно созданном Лиге Свободных Наций России.

Считается, что создание региональных именных подразделений – это способ для российских губернаторов продемонстрировать свою лояльность Путину. Однако молодые люди с военным опытом могут стать началом местных движений за независимость внутри России.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.