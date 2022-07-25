Редакционная статья: Путин обещает россиянам "новую эпоху" – такая жизнь в России по Джорджу Оруэллу, но в 2022

Владимир Путин произнес речь в стиле романов Олдоса Хаксли и Джорджа Оруэлла, критикующих тоталитаризм, начиная с нового дивного времени и заканчивая двоемыслием, пишет Арья Паананен.

Владимир Путин во время поездки в Иран 19 июля.

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Президент Владимир Путин выступил на прошлой неделе в Москве с речью, которая войдет в историю как леденящий пример двоемыслия автократического лидера в стиле романа Джорджа Оруэлла 1984.

Только это 2022 год, ни вымышленный мир Оруэлла, а повседневная жизнь в России.

Путин пообещал россиянам "новую эпоху" и "новый этап в мировой истории". Противоречие между его красивыми словами и реальностью настолько разительно, что заставляет вспомнить и другого критика тоталитаризма, Олдоса Хаксли и его О дивный новый мир.

Путин выступал на форуме по названием Сильные идеи для нового времени. Крах Запада и победу России он обрисовал так:

– Как бы западные и наднациональные элиты ни стремились сохранить существующий порядок вещей, наступает всё-таки новая эпоха, новый этап в мировой истории.

– И только подлинно суверенные государства могут обеспечить высокую динамику роста, стать примером для других в стандартах и качестве жизни людей, в защите традиционных ценностей и высоких гуманистических идеалов, моделей развития, в которых человек становится не средством, а высшей целью, Путин сказал.

Так говорит человек, который ведет жестокую агрессивную войну против Украины. Войну, в которой убийство невинных людей является для него средством остаться у власти и реализовать свои империалистические царские мечты.

В путинской администрации трудно найти какие-либо "высокие человеческие идеалы". Нынешняя ситуация в России лучше всего подходит как "образец качества жизни" только для других диктаторов.

По словам Путина, западные санкции идут только на пользу России, которая "идет вперед опираясь на творческий потенциал своего народа". Путин также пообещал россиянам еще более "демократическое", чем нынешнее, государство.

– Нам нужно совершенствовать, делать более справедливыми и открытыми механизмы участия граждан в жизни страны, в том числе и механизмы народовластия, прямой демократии, сказал Путин.

Слова Путина – полная чушь по отношению к постоянно усиливающемуся преследованию гражданского и общественного мнения с целью запугать и заставить молчать всех независимо мыслящих людей. Как бы Путину этого ни хотелось, в таком климате не прорастут новые изобретения и не будет развиваться наука.

Путин недавно также одобрил ряд законов, позволяющих заклеймить любого «агентом иностранных держав» или даже осудить за государственную измену. Путин намерен взять под контроль детей и молодежь через новое молодежное движение, которое он же и возглавит.

Московский муниципальный политик Алексей Горинов был приговорен к семи годам лишения свободы за «ложную информацию» о российской армии. В плакате, который он показал в суде, говорится: «Вам еще нужна эта война?»

Московский муниципальный политик Алексей Горинов недавно был приговорен к семи годам лишения свободы за слова, сказанные им на заседании городского совета. Решением путинского правосудия Горинов был признан виновным в распространении ложной информации – он назвал "спецоперацию" войной и выразил сожаление по поводу судьбы украинских детей.

Илья Яшин, один из самых известных молодых российских оппозиционных политиков, сейчас отбывает двухмесячный срок предварительного заключения. Его обвиняют в фальсификации информации, потому что он рассказал о поведении российских солдат в украинской Буче.

Оппозиционный политик Илья Яшин будет находиться в предварительном заключении до середины сентября. Ему вменяют распространении «ложной информации» о событиях в городе Буча и действиях российских военных в Украине.

Вадим Киселёв из Краснодара недавно был приговорен к штрафу. Его преступление заключалось в том, что он призывал своих соседей поинтересоваться, как советские солдаты обращались с немецкими мирными жителями во время Второй мировой войны.

Такова дивная новая Россия.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.