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Посол России в Хельсинки: "Финны еще до недавнего времени – добрые друзья..."

Посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявил в интервью российскому телеканалу, что Финляндия разорвала практически все отношения между двумя странами. По его словам, "ухудшать уже нечего, все уже ухудшено".

Посол России в Финляндии Павел Кузнецов сфотографирован в мае 2018 года перед зданием посольства России в Хельсинки. Kuva: Rio Gandara / HS

20:28

Так заявил посол России в Финляндии Павел Кузнецов российскому телеканалу Россия 24. Интервью цитируется несколькими российскими СМИ, включая Коммерсантъ, Известия, Ленту и Ведомости.

По словам Кузнецова, почти все отношения между Финляндией и Россией были разорваны по инициативе финнов.

–  За последние месяцы наши финские – еще до недавнего времени добрые друзья – сделали все возможное, чтобы накопленный за последние десятилетия огромный потенциал двустороннего сотрудничества на всех уровнях и во всех областях практически перестал существовать, сказал он.

–  По инициативе финнов заморожены практически все межправительственные и межведомственные контакты, продолжил он.

По словам Кузнецова, сотрудничество нарушено в таких областях, как экономика, наука, образование, культура и спорт. Кроме того, нарушены отношения между регионами и городами-побратимами, отношения между неправительственными организациями.

– Поэтому ухудшать уже нечего, все уже ухудшено, грустно сказал Кузнецов, по сообщению новостного сайта Лента.

Из статей российских СМИ не видно, чтобы Кузнецов в ходе интервью выразил самокритику собственных действий России.

В интервью Кузнецов также прокомментировал вступление Финляндии в Нато. По его словам, членство Финляндии в Нато само по себе не угрожает безопасности России, если только на границе с Россией не будут размещены военные базы Нато и тяжелое вооружение. По словам Кузнецова, в этом случае Россия отреагирует укреплением собственной безопасности.

– Я очень рассчитываю, что финская военно-политическая, внешне-политическая сторона прекрасно понимают, что такое развитие событий не отвечает интересам самой Финляндии, цитирует слова Кузнецова газета Известия.

Российская администрация официально определила Финляндию как недружественную страну из-за неприятия Финляндией агрессивной войны в Украине, которую Россия называет "спецоперацией", и участия Финляндии в санкциях против России.

Согласно статье в Известиях, "отношения между Россией и Финляндией стали напряженными после начала спецоперации по защите Донбасса и решения Финляндии вступить в Нато".

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.

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Arja Paananen

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