Российскому государству принадлежат два приморских участка земли, расположенных в непосредственной близости от гарнизона Упинниеми – одного из крупнейших военных объектов Финляндии

Жизнь рядом с русскими.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

Artikkelin alkuperäinen versio suomeksi löytyy tästä linkistä. Оригинальная версия статьи на финском по этой ссылке.

Соседство вполне мирное, но не может не вызывать размышлений. Деревня Хэггесбёле находится в общине Киркконумми на юге Финляндии. Рядом с узкой проселочной дорогой расположен участок земли, огороженный забором и перекрытый шлагбаумом. Рядом с забором зреет черника.

За шлагбаумом из-за ели чуть видна красная крыша.

Это и есть приморский участок, принадлежащий Российской Федерации и используемый для представительских целей и отдыха сотрудников российского посольства.

На расстоянии чуть более пяти километров к западу начинается территория гарнизона Упинниеми.

Другой земельный надел расположен в населенном пункте Марсудден. Здесь поселковый проезд заканчивается огороженным участком. Дорога перекрыта массивными металлическими воротами. За ними злобно лает крупная немецкая овчарка, поэтому подойти близко к воротам – задача не для слабонервных.

Рядом с забором припаркован Volkswagen Touran с дипломатическими номерами российского посольства.

Это второй приморский участок, принадлежащий Российской Федерации.

Отсюда до территории гарнизона Упинниеми около пяти километров на юго-восток.

Ilta-Sanomat внимательно ознакомилась с объемным файлом, содержащим данные о сделках по покупке земли и недвижимости, заключенных россиянами в Финляндии в 2000-х годах. IS уже сообщала о недвижимости и земельных владениях, связанных с президентом России Владимиром Путиным или Кремлем.

Согласно актам о регистрации земли, выданным Институтом землеустройства, Российское государство владеет двумя участками земли на южном побережье Финляндии.

Совпадение это или нет, но оба земельных надела расположены буквально в нескольких километрах от Упинниеми: один в Хэггесбёле – на западе, а другой в Марсуддене – на северо-западе.

И оба участка находятся под контролем Российского государства с 1970-х годов, то есть почти 50 лет.

Ilta-Sanomat поговорила с соседями, живущими рядом с принадлежащим России приморским участком в Марсуддене, община Сиунтио. Люди дали интервью анонимно и не захотели фотографироваться.

Они рассказали, что российская собственность в Марсуддене активно используется. Там почти всегда кто-то находится, охранники регулярно выгуливают немецкую овчарку по проселочной дороге.

Один пожилой мужчина сказал, что его отношение к России неоднозначно.

– Когда Россия развязала войну против Украины, у меня уже было достаточно сложное отношение к России. Моему родному деду после войны дали всего неделю на то, чтобы покинуть Порккалу. Я помню о судьбе деда, хотя ничего не имею против этих русских, – объяснил он.

Общее мнение людей, живущих по соседству, таково, что русские практически предоставлены сами себе.

– У меня нет негатива по отношению к ним. Они никогда не создавали для меня какого-то беспокойства или проблем. Когда мы встречаемся на прогулке в выходные, то вежливо приветствуем друг друга, – рассказала женщина средних лет.

Итак, в непосредственной близости от сухопутной границы с Российской Федерацией, на территории Финляндии, находятся два частных приморских участка, принадлежащих России. Со слов опрошенных людей, один из них через посредников принадлежит Александру Мамуту, состояние которого финансовый журнал Forbes в июне оценил в два миллиарда долларов.

Мамут ли является хозяином этой земли, или кто-то другой, но денег на нее точно не жалеют. На большом участке оборудован теннисный корт, несколько искусственных прудов, красивая лужайка и великолепный причал.

– Я не думаю, что настоящего владельца когда-либо видели, но недавно заметили, что наружное освещение включено, – понятно, что кто-то там был. За территорией следят, управляющий приходит стричь газоны, участки всё равно поддерживаются в хорошем состоянии, – сказал третий респондент.

По его словам, русские за свой счёт даже вырыли довольно глубокий, в среднем около 1,5 метра, канал для своего причала в мелководной морской бухте, хотя стоявшая у причала лодка была средних размеров.

– Этим заинтересовались Вооруженные силы и пограничники. Когда я рыбачил, то видел пограничные патрульные катера, курсирующие неподалеку, – рассказал он.

По словам опрошенных соседей, русские купили прибрежные участки примерно в 2009 году. По всему судя, могли бы скупить и больше земли.

– Нанятый русскими финский агент по недвижимости приходил узнать: не хочу ли я продать свой участок? Это же предлагали и другим финским землевладельцам, – добавил один из собеседников.

Во время пандемии COVID-19 российские участки стояли практически пустыми, но после отмены ковидных ограничений жизнь там оживилась.

– В разгар эпидемии туда никто не ездил, но прошлым летом люди на участке жили больше месяца, – это, пожалуй, самый продолжительный период, который я могу припомнить.

Хотя в целом сосуществование является мирным, сложившаяся в мире политическая ситуация не может не влиять на ход мыслей и мнения людей.

Российская Федерация приобрела прибрежный участок в Марсуддене в 1970-х годах через подставное лицо. У первого владельца землю приобрел финн, а потом уже перепродал ее Российскому государству.

– Оглядываясь назад, легко быть мудрым. Финляндия была слишком доверчивой. Хорошо, что преимущественное право государства на юридическое управление землей сейчас уже вступило в законную силу, но это должно было произойти гораздо раньше. Финляндия пыталась быть слишком демократичной по западному образцу, – говорит собеседник.

– Мы действительно не знаем, чем эти люди занимаются, на кого они работают, – сообщила одна из собеседниц в заключение разговора.

Перевод статьи на русский язык: Элиза Иивонен, редактирование перевода: Иван Беседин. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen editointi Ivan Bessedin.