Резкая критика Софи Оксанен в адрес финских политиков: ”Они участвовали в российском пропагандистском спектакле”

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Писательница Софи Оксанен выступила с резкой критикой действий финских политиков, поделившись в Twitter длинным списком того, что по ее мнению, нужно было сделать иначе в отношениях с Россией.
Фундаментальной ошибкой, по словам Оксанен, было вводить общество в заблуждение, объясняя как русским, так и финнам, что Россия находится на пути к демократии.
– Таким образом, финские политики не только участвовали в российском пропагандистском спектакле, но и подрывали веру россиян в концепцию демократии, - пишет Оксанен.
Среди прочего Оксанен считает неправильным выдачу финских паспортов российским олигархам, согласие Финляндии на использование Россией своих энергетических ресурсов в качестве оружия. Под последним она имеет в виду, финансируемую Россией, атомную электростанцию Fennovoima, которую предполагалось построить в Финляндии.
– В Финляндии, лица, принимающие такие решения, громко заявляли, что это лишь экономический вопрос. Другими словами, они лгали. Это было необходимо?
Критические замечания Оксанен, в частности, направлены в адрес Паулы Лехтомяки, генерального секретаря Совета министров Северных стран, которая в воскресной статье в газете Helsingin Sanomat заявила, что она удивлена нападением России на Украину.
– Я бы никогда не подумала, что Россия сделает это. Это было полной неожиданностью и, возможно поэтому, стало таким страшным шоком, - сказала Лехтомяки в интервью HS.
Лехтомяки также оправдывала действия по продвижению закупок российского газа.
– Более тесное взаимодействие, рост торговли с Россией, были вызваны надеждой приобщить эту страну к европейскому мышлению, а возможно, и к системе европейских ценностей. Эта цель была широко признана в начале 2000-х годов.
Лехтомяки - бывший председатель общества "Финляндия-Россия", ранее была членом парламента от партии "Центр" и министром внешней торговли и развития. Она занимала пост министра охраны окружающей среды в 2010 году, когда правительство дало разрешение на строительство атомной электростанции Fennovoima.
Перевод статьи на русский язык: Элиза Иивонен, редактирование перевода: Иван Беседин. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen editointi Ivan Bessedin.