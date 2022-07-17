Резкая критика Софи Оксанен в адрес финских политиков: ”Они участвовали в российском пропагандистском спектакле”

Критические замечания Оксанен, опубликованные ею в своем профиле в Twitter , отчасти коснулись Паулы Лехтомяки.

Писательница Софи Оксанен выступила с резкой критикой действий финских политиков, поделившись в Twitter длинным списком того, что по ее мнению, нужно было сделать иначе в отношениях с Россией.

Фундаментальной ошибкой, по словам Оксанен, было вводить общество в заблуждение, объясняя как русским, так и финнам, что Россия находится на пути к демократии.

– Таким образом, финские политики не только участвовали в российском пропагандистском спектакле, но и подрывали веру россиян в концепцию демократии, - пишет Оксанен.

Среди прочего Оксанен считает неправильным выдачу финских паспортов российским олигархам, согласие Финляндии на использование Россией своих энергетических ресурсов в качестве оружия. Под последним она имеет в виду, финансируемую Россией, атомную электростанцию Fennovoima, которую предполагалось построить в Финляндии.

– В Финляндии, лица, принимающие такие решения, громко заявляли, что это лишь экономический вопрос. Другими словами, они лгали. Это было необходимо?

Критические замечания Оксанен, в частности, направлены в адрес Паулы Лехтомяки, генерального секретаря Совета министров Северных стран, которая в воскресной статье в газете Helsingin Sanomat заявила, что она удивлена нападением России на Украину.

– Я бы никогда не подумала, что Россия сделает это. Это было полной неожиданностью и, возможно поэтому, стало таким страшным шоком, - сказала Лехтомяки в интервью HS.

Лехтомяки также оправдывала действия по продвижению закупок российского газа.

– Более тесное взаимодействие, рост торговли с Россией, были вызваны надеждой приобщить эту страну к европейскому мышлению, а возможно, и к системе европейских ценностей. Эта цель была широко признана в начале 2000-х годов.

Лехтомяки - бывший председатель общества "Финляндия-Россия", ранее была членом парламента от партии "Центр" и министром внешней торговли и развития. Она занимала пост министра охраны окружающей среды в 2010 году, когда правительство дало разрешение на строительство атомной электростанции Fennovoima.

Перевод статьи на русский язык: Элиза Иивонен, редактирование перевода: Иван Беседин. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen editointi Ivan Bessedin.