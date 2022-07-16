Россия утверждает, что "уничтожила 20 финнов" в Украине. Эксперт опровергает это утверждение, как очередной миф российской пропаганды

Министерство обороны России ничем не подтверждает информацию об "уничтоженных" финнах. Министерству иностранных дел Финляндии не известно о финнах, погибших, или раненых в Украине.

Украинские солдаты едут на фронт в Донецкой области. В украинских войсках также воюют иностранцы.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

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В статистическом отчете, опубликованном в Telegram, Министерство обороны России утверждает, что 20 финнов якобы было "уничтожено" во время войны в Украине, начатой Россией в феврале.

В статистическом отчете не указано, впрочем, что на практике означает "уничтожены": убиты ли, ранены ли, взяты ли в плен, или все это вкупе. Россия не раскрывает также источник информации, на котором основано это утверждение.

Во вторник вечером Министерство иностранных дел Финляндии сообщило Ilta-Sanomat, что им ничего не известно об убитых или раненных в Украине финнах.

MTV сообщало об одном раненном финне.

– Из нашей финской команды только один человек получил ранение, поэтому он временно выбыл из строя. В Украине с лечением хорошо справились, медицина здесь действительно развита. Раненый в настоящее время восстанавливается в украинском военном госпитале, - сообщил MTV командир группы Топи Хухтала еще в начале июня.

В статистике, опубликованной Министерством обороны Российской Федерации, перечислены многие континенты и страны. Там же, в столбцах указано, сколько граждан разных стран, по данным России, якобы прибыло в Украину, сколько убыло и сколько "уничтожено".

Например, Россия утверждает, что "уничтожила" 177 канадцев, 220 американцев, 550 поляков, 124 британца и 170 грузин. Никаких доказательств того, что эти цифры соответствуют действительности при этом не предоставлено.

Согласно этой статистике, Россия якобы "уничтожила" в общей сложности 2 347 иностранцев.

Россия называет иностранных бойцов «наемниками». Поддерживаемые Россией украинские сепаратисты тоже утверждают, что иностранные бойцы являются «наемниками», даже если они воюют в рядах украинской армии.

Определение «наемники» выбрано Россией под влиянием Женевских конвенций, регламентирующих обращение с ранеными, военнопленными и гражданскими лицами. Россия утверждает, что регламент не распространяется на иностранцев, воюющих в Украине.

Доцент кафедры военных наук Шведского колледжа национальной обороны Илмари Кайхкё отмечает, что эта статистика – часть российской пропаганды.

– Вероятно, запугивание является главной целью таких статистических отчетов. Данные о военных потерях украинцев, предоставляемые Россией, всегда были завышенными и, если верить их цифрам, они уже уничтожили во много раз больше техники, чем было у Украины перед войной, - говорит Кайхкё. - Поэтому я бы отнесся к этому весьма скептически.

По словам Кайхкё, такая статистика призвана напугать иностранцев, которые рассматривают возможность вступления в украинские войска. Кайхкё считает, что частью стратегии запугивания стали смертные приговоры, вынесенные судом пророссийских сепаратистов иностранцам, воевавшим в украинских рядах.

Другой целевой аудиторией для этой статистики являются россияне.

– В своей внутренней политике, Россия ясно дает понять, что она ведет войну также и против НАТО. Такими статистическими данными она усиливает и подкрепляет свой внутриполитический нарратив.

Кайхкё отмечает, что до сих пор сообщалось лишь о нескольких захваченных иностранных бойцах.

– Поэтому цифра - более 2 000 «уничтоженных» - прозвучала довольно жестко.

Перевод статьи на русский язык: Элиза Иивонен, редактирование перевода: Иван Беседин. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen editointi Ivan Bessedin.