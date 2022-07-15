Мика Аалтола предсказывает мрачную судьбу Путину: ”Только один из римских императоров умер естественной смертью”

Однако, по мнению заслуженного профессора международного права Университета Хельсинки Мартти Коскенниеми, одного осуждения Путина недостаточно. Это не заменит необходимости приложить все усилия для того, чтобы Россия могла измениться.

Мика Аалтола принял участие в дискуссиях на Suomiareena в Пори в понедельник, 11.07.22

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

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В ходе дебатов, состоявшихся 11.07.2022 года на Suomiareena в Пори, руководитель программ Института внешней политики Финляндии Мика Аалтола предсказал мрачную судьбу президенту России Владимиру Путину.

У Аалтола спросили, как заставить Путина однажды все-таки ответить за свои действия в Украине.

– Вспомним историю римских императоров. Только один из них умер естественной смертью. Как правило, диктаторов и автократов ожидает ужасная участь. Правосудие настигает их, но часто оно вершится так, что это не регулируется на международном уровне, – сказал Аалтола в ходе дебатов по международному праву.

Заслуженный профессор международного права Университета Хельсинки Мартти Коскенниеми уверен, что это не изменит ни Россию, ни международное сообщество.

– Осуждение одного человека, в данном случае Путина, не отменяет необходимости изменить российский народ или международное сообщество в целом таким образом, чтобы подобные действия стали бы невозможными, – сказал Коскенниеми.

Он отметил, что наряду с Международным уголовным судом должен быть создан специальный трибунал, занимающийся российской агрессией. Это позволит предоставить форум всем пострадавшим от российской агрессии с целью защитить их интересы.

По мнению Аалтола, остановить Россию и предотвратить события в Украине не удалось из-за отсутствия воли со стороны международного сообщества.

– Были моменты, когда можно было вмешаться, но не хватило воли.

– Россия перевооружилась и сейчас добивается того положения, которое когда-то было у Советского Союза, или у Российской империи, говоря словами Путина. Он сравнивает себя с Петром Великим, завоевывая территории, которые никто не считает российскими.

– Когда-то это надо остановить, – говорит Аалтола.

– Однако Запад был убаюкан верой в то, что Россия доведет себя до самоуничтожения, – возможно, тогда русские проснутся.

На сегодня российский народ считает приемлемыми войну и насилие России в Украине.

– Это уже не война Путина, и не только война России. Это становится войной русских. Граждане России принимают и ведут эту войну.

– Путину удалось провернуть большую аферу, вовлекая такое огромное число людей в беззаконие. Ничто так не сближает людей, как общее преступление. Особенно, когда это преступление – геноцид.

Перевод статьи на русский язык: Элиза Иивонен, редактирование перевода: Иван Беседин. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen editointi Ivan Bessedin.