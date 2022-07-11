Муниципальный депутат Красносельского района города Москвы высказался против агрессии России в Украине и получил 7 лет тюрьмы

Алексей Горинов был признан виновным в ”распространении заведомо ложной информации” за антивоенное высказывание.

Суд России приговорил муниципального депутата к семи годам лишения свободы за "распространение заведомо ложных сведений" о действиях российских военных в Украине.

Алексей Горинов, шестидесятилетний юрист, решительно осудил войну, развязанную президентом Владимиром Путиным в Украине.

По словам репортера AFP, Горинов прибыл на заседание суда с плакатом, на котором был вопрос к людям, нужна ли им еще эта война.

В России публичное обсуждение войны жестко карается законом, согласно которому предусмотрены длительные тюремные сроки для тех, кто говорит правду о событиях в Украине.

По данным The Guardian, это первый приговор, вынесенный в соответствии с новой статьей закона. Горинов стал первым, кто получил реальное наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет по этой статье. Газета сообщает, что обвинение Горинову было предъявлено после того, как на заседании совета он проголосовал против плана проведения апрельских конкурсов детского рисунка и танцев, считая неуместным организацию детских праздников во время войны, когда в Украине гибнут дети.

- Я считаю, что принимать этот план не нужно. О каком досуге и развлечении может идти речь, когда мы все перешли сейчас к качественно иному укладу жизни, когда на территории соседнего суверенного государства ведутся боевые действия, осуществляется агрессия нашей страны? О каком конкурсе детского рисунка может идти речь или об организации танцевальных программ, приуроченных ко Дню победы, когда у нас каждый день гибнут дети (для информации скажу, около 100 детей погибли в Украине), дети становятся сиротами, и внуки и правнуки участников Второй мировой войны сейчас брошены в пекло этих боевых действий на территории Украины. Я считаю, что все усилия гражданского общества должны быть направлены только на то, чтобы остановить войну и вывести войска России с территории Украины. Если бы пункты плана были посвящены этим вопросам, я бы с удовольствием проголосовал. В таком виде я лично голосовать не буду, а дальше на ваше усмотрение <…> Я считаю, это главный вопрос гражданского общества. Остановить войну, вывести войска с территории соседнего государства, остановить агрессивные действия, - призвал Горинов в своем антивоенном выступлении.

Перевод статьи на русский язык: Элиза Иивонен, редактирование перевода: Иван Беседин. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen editointi Ivan Bessedin.