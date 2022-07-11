Путин выступил c вызывающей речью, в которой говорил об ”агрессивном Западе” – комментирует Мика Аалтола

По словам руководителя программ Института внешней политики Финляндии Мики Аалтола, в речи Путина нет ни малейших признаков стремления к миру.

Выступление перед руководителями фракций Госдумы состоялось в минувший четверг. В числе прочего, президент России Владимир Путин в своей речи коснулся вопросов войны в Украине и отношений России с Западом.

Путин заявил, что "так называемый коллективный Запад во главе с США" десятилетиями вел себя "исключительно агрессивно" по отношению к России.

– Запад перерождается в полный тоталитаризм, - утверждает Путин.

В числе прочего, Путин обвиняет западные страны в жесткой цензуре, закрытии СМИ и произволе в отношении журналистов. А ведь всем известно, что это происходит сейчас именно в России и определяет ее сегодняшнюю реальность.

В своем выступлении Путин дает понять, что Россия готова противостоять Западу.

Руководитель программ Института внешней политики Мика Аалтола говорит, что речь Путина - хороший пример, преобладающей сейчас в России, риторики вызывающего бахвальства. Этим Россия пытается компенсировать сомнительные успехи своих военных.

Оккупация Украины не удалась, и теперь Россия пытается вести войну на истощение на востоке Украины, а это, прежде всего, подрывает боеспособность российской армии.

Своей бравадой Путин пытается превратить в победу то, что в глазах окружающих выглядит поражением, - считает Аалтола.

В то же время Россия показывает, что она надолго встала «на тропу войны» и имеет намерение расширить свои территориальные границы.

Аалтола отмечает, что речь Путина, конечно, предназначена, в первую очередь, для России. Цель выступления - внушить россиянам веру в будущее, однако, для всего внешнего мира стало очевидным, что Россия вступила в темный период.

В своей речи Путин прозрачно намекнул, что Россия готова к противостоянию с Западом.

— Мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну что здесь скажешь? Пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа, но, похоже, все к этому и идет, — с вызовом заявил Путин.

Путин выступал перед депутатами Госдумы в четверг 7 июля.

По словам Аалтола, высказывания Путина о том, что Запад принижает Россию, или агрессивно настроен по отношению к ней, являются лживыми.

– Это риторическая война на истощение.

Россия отвела своих солдат от границ с НАТО и Финляндией. Ясно, что на самом деле Россия не боится нападения Запада, ей самой важно нападать в Украине.

В своей речи Путин обвинил ”коллективный Запад” в агрессивном поведении.

По мнению Аалтола, Россия пытается укрепить собственные позиции, угрожая соседним странам, перекрывая мировые запасы продовольствия.

– Запад знает, как Россия использует свое энергетическое оружие. Удержаться на плаву для отрасли сейчас гораздо труднее, чем раньше. Но Россия отрицает эту очевидную проблему и использует угрожающие формулировки, чтобы получить деловую реакцию Запада.

Аалтола уверен, что Запад использует свои собственные ресурсы, чтобы показать России, что она идет по неверному пути. По его мнению, цель этого противостояния между Западом и Россией состоит в том, чтобы заставить другую сторону сдаться.

Однако, по мнению Аалтола, трудно представить, что Россия могла бы уступить.

– Это не дало бы Путину возможности продемонстрировать победу, так что этот путь нежизнеспособен.

Аалтола лаконично резюмирует смысл речи Путина.

– Путин своей речью пытается повлиять на нас, «взять измором». Его упрямство, которое было очевидно в начале войны, сохраняется. Нет ни малейших признаков стремления к миру.

Перевод статьи на русский язык: Элиза Иивонен, редактирование перевода: Иван Беседин. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen editointi Ivan Bessedin.