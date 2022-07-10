Россия осуществляет крупный отвод войск от границы с Финляндией – Пекка Товери объясняет причину передислокации

В интервью для газеты Ilta-Sanomat генерал-майор в отставке Пекка Товери выразил мнение, что Россия вступила в войну с недостаточной военной мощью, явно недооценивая противника. – То, что когда-то виделось как легкая операция, превратилось в многомесячную кровопролитную войну. Поэтому России приходится изымать военную технику и экипажи для ее обслуживания везде, где только можно, - говорит он.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

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Российская армия достаточно жестко использует свою технику и солдат на украинском фронте. В результате ей приходится пополнять свои наступательные силы даже на самых отдаленных военных базах страны.

04.17.22 телерадиокомпания Yle опубликовала полученные ею спутниковые снимки воинской части, расположенной в селе Алакуртти.

Село Алакуртти находится в Мурманской области, всего в пятидесяти километрах от финской границы.

На спутниковых снимках от 13 и 24 мая, видно, что Россия вывела с этой базы более ста единиц тяжелой техники, включая десятки танков.

– Вероятно, экипажи получили приказ уйти вместе с техникой, таким образом могла быть собрана боевая часть численностью с батальон, - анализирует генерал-майор в отставке Пекка Товери.

В военной части Алакуртти служит мотострелковая бригада. Известно, что она насчитывает более 2 000 солдат, из которых, как минимум, половина выехала в Украину.

Бригада, размещенная в Алакуртти – это относительно новая база, она была повторно введена в эксплуатацию российской армией в 2015 году.

– Это было частью долгосрочного плана России по улучшению обветшавшей советской инфраструктуры в арктическом регионе, - объясняет Пекка Товери.

В своем справочном отчете за 2017 год разведывательная компания Jitint отметила, что бригада в Алакуртти входит в состав "элитных сил высшей степени готовности", а её основная задача - укрепление военного потенциала России в Арктике. В 2017 году Ilta-Sanomat публиковала сообщения о деятельности в Алакуртти.

В связи с войной в Украине Россия стремительно опустошает свои приграничные военные базы. К ним относятся мотострелковая бригада, расположенная в поселке Каменка на Карельском перешейке, Псковская десантно-штурмовая дивизия, находящаяся по соседству с Эстонией, а также бригада морской пехоты и мотострелковая бригада из Петсамо в 10 км от российско-норвежской границы.

Ранее, этой весной, Товери рассказывал IS, что Россия активно использовала боевые подразделения всех баз у западной границы, кроме Алакуртти.

– В этой ситуации России приходится стягивать все доступные силы. Теперь настала очередь Алакуртти.

По мнению Товери, военные ресурсы Алакуртти, скорее всего, переброшены на восток Украины в район Донбасса, "где больше всего боев и потерь".

– Если на этом фронте вдруг появится новое подразделение, украинская разведка довольно быстро выяснит это.

Перемещение одного батальона за тысячи километров от базы в конечном итоге является достаточно простой операцией, - анализирует Товери.

– Передвижение войск ускоряет достаточно хорошо налаженная российская железнодорожная сеть. Хотя, если отправляются большие количества людей и техники, это вызывает проблемы для пропускной способности, как поездов, так и платформ для погрузки.

Например, перемещение целой бригады, т.е. нескольких тысяч солдат, уже является остаточно сложной задачей.

– Но батальон может поместиться в двух, или даже одном эшелоне. Чтобы доставить такой поезд фронту, на такое расстояние потребуется добрая неделя.

На протяжении всей войны России приходится постоянно прибегать к аварийным решениям, как, например, использование устаревшего оборудования, набор новых солдат из числа простых граждан, и переброска подкреплений за тысячи километров.

– Россия сильно недооценила своего противника. То, что считалось легкой операцией, превратилось в многомесячную кровопролитную войну, и России приходится собирать технику и экипажи везде, где только можно. В ход идет даже часть танков 1960-х и 1970-х годов.

Именно поэтому все планы по освоению Арктического региона были пересмотрены.

– Россия разрабатывала эти базы более десяти лет. Когда ее политическое руководство решило напасть на Украину, Россия пошла в атаку с недостаточными силами и оказалась в такой ситуации.

Однако гарнизоны не истощены полностью.

– Конечно, на финских границах для сухопутных войск и морской пехоты сейчас спокойно. Но, базирующийся в Мурманской области, Северный флот все-таки свободен и непосредственно в войне не участвует. А ведь, фактически, это сильнейший флот российской армии.

– В целом, обороноспособность региона сохраняется, то есть корабельная и зенитная техника находится на переднем крае.

Однако новости о переброске техники с западной границы в Украину не распространяются, особенно в России. По мнению Товери, таким образом, Россия старается поддерживать пропагандистский образ НАТО в качестве угрозы.

– Это не более чем внутриполитический нарратив. Путин прекрасно знает, что страны НАТО не нападут на Россию, поэтому он может быть совершенно спокоен относительно западных границ.

Товери считает, что русские все больше и больше уверены в безопасности западных границ. Вот почему «это начинает напоминать Советский Союз», - добавляет он.

– Тогда людям рассказывали истории, и все знали, что это ложь. Конечно, некоторые россияне эти аргументы принимают, и действительно считают НАТО угрозой. Тем не менее, особенно те люди, которые живут на западной границе, понимают, что это обычная пропаганда, которая не соответствует действительности. «Барабан джунглей» работает, и новости о солдатах, переброшенных с границ стран НАТО в Украину и убитых там, распространяются.

Товери считает, что после войны, Россия проведет переоценку своей программы оснащения - то есть "посмотрит, что пошло не так".

Товери считает, что безжалостная растрата Россией своей техники и личного состава означает, что боеспособность страны еще долгое время после войны будет находиться в ослабленном состоянии. Последнее крупное поражение русские потерпели в начале июля на острове Змеиный.

– Наступательный потенциал России в Украине значительно израсходован. Я предполагаю, что, например, развитие арктического региона будет заморожено до тех пор, пока длится активная фаза войны. России потребуется несколько лет, чтобы возместить все потери сухопутных войск, десанта, морской пехоты и авиации.

– Поэтому очевидно, что армия будет находиться в слишком слабом для проведения каких-либо крупных операций состоянии в течение еще многих лет.

В этой российской самооценке, несомненно, есть скрытое предупреждение.

– Армии, которые легко побеждают, думают, что это сработает каждый раз, и им не надо ничего развивать. Именно поэтому армии, принимающие удар на себя, более склонны к самосовершенствованию.

Перевод статьи на русский язык: Элиза Иивонен, редактирование перевода: Иван Беседин. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen editointi Ivan Bessedin.