Российским дальнобойщикам на литовской границе показывают ужасы войны на плакатах – "Это происходит, потому что вы в это не верите"

Забор паркинга увешан фотографиями и лозунгами о войне в Украине.

IS посетила паркинг для грузовиков у калининградской границы в Литве.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

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В небольшом городе Кыбартай, граничащим с Калининградской областью, есть огромный паркинг для грузовиков. Непосредственно перед въездом в российский анклав Калининград из Литвы грузовики должны остановиться на паркинге, чтобы зарегистрировать пересечение границы. В противном случае доступа к границе нет.

Литовские власти воспользовались этим. Одна длинная сторона паркинга – на самом видном месте – увешана фотографиями и лозунгами о войне в Украине.

На фото видны ужасающие разрушения от российских ракетных ударов: сожженные и разбомбленные дома и жертвы среди мирного населения. На каждом плакате есть текст на русском языке: "Россия совершает геноцид в Украине. Это происходит потому, что вы в это не верите".

Подобные фотографии и лозунги были развешены, например, на Вильнюсском вокзале для пассажиров, направлявшихся в Калининград. К концу июня они были убраны со станции.

Желто-синие баннеры с надписью "Слава Україні!" также были вывешены над дорогой E28, ведущей от паркинга до пограничной станции в центре Кибартая.

Послание литовских властей направляющимся в Калининград российским дальнобойщикам.

На автостоянке в Кибартае представители IS встретили Сергея из Беларуси, который ждал въезда в Калининградскую область на своем грузовике с российской регистрацией.

Все российские водители грузовиков, с которыми IS пыталась поговорить, систематически отказывались от интервью.

Пересечения границы ждали в основном российские грузовики. Но их численность была далеко не такой, как в ранее.

Сергей отказался комментировать фотографии и лозунги об ужасах войны в Украине. Он также не хотел фотографироваться.

– Каждый из нас просто хочет быть со своими семьями и растить детей, сказал Сергей, проживающий в Витебске.

Сергей говорит, что за рулем грузовика уже 40 лет. Сначала внутренние перевозки по Беларуси и России, затем 18 лет по Европе, а в последнее время через Литву в Калининградский анклав.

Сергей также бывал несколько раз в Финляндии, возил металл в Котку и другим финским металлообрабатывающим предприятиям.

– Граница между Финляндией и Россией работает хорошо. Финская таможня и пограничники хорошие, гораздо лучше, чем в Литве.

– Литовская таможня работает гораздо медленнее, очереди не двигаются. Как будто кто-то сказал им притормозить, жалуется Сергей.

Баннеры расположены на заборе паркинга, куда грузовики въезжают в зону регистрации для пересечения границы.

– Я бы хотел снова возить товары в Финляндию. Очень приятно там бывать, улыбается Сергей.

Но это не зависит от самого Сергея, ведь что и куда возить решает компания.

Баннер в поддержку Украины был поднят непосредственно перед пограничным переходом на очень видном месте.

Сергей говорит, что война не сильно повлияла на профессию дальнобойщика.

– Очереди на границах стали длиннее. Гораздо сложнее перевозить грузы в Россию, и грузовику с российской регистрацией гораздо сложнее попасть в Европу

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.