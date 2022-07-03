Медведев выступил со странными комментариями о Зимней войне – "Он перевернул все с ног на голову"

Бывший президент России Дмитрий Медведев в недавнем интервью предупреждает, что Финляндия зря тратит свои деньги на Нато. Он сравнивает «бессмысленную» трату денег финнов с дорогими «миллионными бункерами» линии Маннергейма, которые Советский Союз уничтожил в Зимнюю войну.

Дмитрий Медведев, известный своими исключительно воинственными высказываниями, сейчас вцепился в мемориальную плиту в память о Зимней войне на руинах бункера Sk 6 на Карельском перешейке.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

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Петербургский военный историк Евгений Балашов был удивлен, когда бывший президент России Дмитрий Медведев недвано процитировал его текст, предупреждая Финляндию о возможных последствиях членства в Нато.

Речь идет о скромной и малоизвестной мемориальной плите в память о Зимней войне и кресте, установленном рядом с руинами финского военного бункера в районе озера Сумма (Суммаярви), на Карельском перешейке. На памятной плите текст Балашова на русском и старофинском:

"1939-1940. Вам, не дожившим отпущенный Богом срок, павшим на поле брани жесточайшей и никому не нужной войны – наша скорбь и память.”

Текст на памятной плите написан на русском и старом финском языках.

Памятная плита – большая редкость в России, поскольку на ней четко обозначены годы Зимней войны 1939-1940 годов, которые Советский Союз пытался вычеркнуть из собственной историографии. Текст на плите содержит также глубокую антивоенную критику – причем, критика не в отношении Финляндии, а именно в отношении инициатора войны, Советского Союза.

Медведев, занимающий сейчас пост заместителя Председателя Совета Безопасности РФ, недавно процитировал текст памятной плиты в интервью газете Аргументы и факты.

Однако Медведев связывает текст с прямо противоположным контекстом. В интервью он хочет создать представление, что сами финны до сих пор сожалеют о деньгах, вложенных в "линию Маннергейма", а также о своих "ненужных" боевых действиях в Зимней войне.

– Медведев перевернул все с ног на голову. Текст памятной плиты адресован в – первую очередь Красной Армии, сказал Балашов IS по телефону из Санкт-Петербурга.

В российской историографии до сих пор нет желания вспоминать Зимнюю войну, а военная история Финляндии всегда обсуждается в свете войны-продолжения 1941-1944 годов. Таким образом, в глазах простых россиян Финляндия предстает первоначальным агрессором, союзником нацистской Германи – и именно на этом нарративе построено интервью Медведева.

Евгений Балашов был автором и создателем памятной плиты о Зимней войне, и он сам участвовал в ее установке. Теперь она стала частью пропаганды Дмитрия Медведева.

В интервью Медведев угрожает, что членство Финляндии и Швеции в Нато приведет к тому, что Россия усилит свое военное присутствие вблизи обеих стран.

– Никто от этого не в восторге, и граждане двух стран-кандидатов в Нато — тоже. Не лучшая перспектива — иметь у порога собственного дома наши «Искандеры», гиперзвуковые ракеты, военные корабли с ядерным оружием, начал Медведев излагать в интервью свою мысль о Финляндии.

– Мало кому приятно и то, что уплаченные налоги теперь пойдут не на благоустройство и гуманитарные программы, а на оборонные цели под эгидой Нато. Это бездонная прорва, предупреждает Медведев в интервью Швецию и Финляндию.

Медведев считает, что история уже должна была научить соседей России тому, что "эскалация напряжённости во взаимоотношениях с Россией — дело бессмысленное и недешёвое".

В этой связи Медведев упоминает линию Маннергейма, построенную на Карельском перешейке. Он использует историческую параллель, чтобы показать своим читателям, как финны в прошлом совершали фатальные ошибки, повышая напряженность в отношениях с Россией и тратя деньги на оборону.

– Финны помнят, во сколько им в своё время обошлось возведение укреплений на линии Маннергейма и какова была в итоге её судьба, говорит Медведев.

Этой фразой он намекает, что линия Маннергейма в конечном итоге не выдержала советской атаки, и была прорвана, а ее центральные ДОТы также были взорваны в районе Сумма под Выборгом в феврале 1940 года. Бои на линии Маннергейма в Сумме велись со Дня независимости в 1939 году. Линия выдержала серьезные атаки, особенно в декабре.

Публичный профиль Дмитрия Медведева изменился во время войны в Украине. Бывший либерал стал исключительно откровенным боевым ястребом.

Отсюда Медведев плавно переходит к напоминанию финнам о бесполезности войны и "миллионных бункерах", на которые они перед войной потратили миллионы марок.

– В Ленинградской области, под Выборгом, на обломках этих дотов-«миллионников» до сих пор стоят памятники с надписями на двух языках: ”Вам, не дожившим отпущенный Богом срок, павшим на поле брани жесточайшей и никому не нужной войны...”, процитировал Медведев русский текст на мемориальной доске.

Даже многие финские энтузиасты Зимней войны не знают о памятной плите, установленной русскими энтузиастами краеведения на остатках бункера Sk 6 на Суммском фронте. Памятная плита, упомянутая Медведевым, находится у подножия установленного креста.

Для рядового российского читателя, не знающего точную историю зимней войны и войны-продолжения, интервью Медведева, вероятно, создает впечатление, что в тексте на памятной плите финны сами сожалеют о собственной бессмысленной войне. Правильный контекст теряется, поскольку Медведев не упоминает в тексте Зимнюю войну 1939-1940 годов.

Балашов не знает, откуда у Медведева возникла идея сослаться на составленный им текст на памятной плите. Эта плита, о которой идет речь, довольно скромна и даже в Финляндии не знакома многим любителям военной истории.

По словам Балашова, Красная Армия понесла тяжелые потери на Сумме в 1939-1940 годах, но советское государство даже не удосужилось бережно сохранить память о солдатах, посланных на напрасную гибель. Только когда в 1991 году Советский Союз оказался на грани распада, Балашов и его коллеги осмелились установить крест и написать антивоенный текст в память о них.

Газета союза ”Инкерин Лиитто” за 1991 год сообщает о возведении креста.

Плита была установлена русским обществом любителей истории ”ИКО Карелия” на собственные средства в сотрудничестве с местным ингерманландским союзом «Инкерин Лиитто» . Мемориал расположен недалеко от бывшего шоссе Ленинград-Выборг, у развалин каземата Sk 6.

– Конечно, приятно, что бывший президент цитирует мой текст, но непонимание темы текста удивляет, сказал Балашов.

Балашов интерпретирует аллюзии Медведева таким образом:

– Сейчас Медведев хочет показать финнам, что все, что вы делаете или строите для собственной обороны, вступая в Нато, пойдет прахом так же, как в свое время было с линией Маннергейма.

– По мнению Медведева, война финнов в Зимней войне, конечно, тоже была бессмысленной, потому что Финляндии следовало бы уступить СССР, как это сделали страны Балтии, и тогда не было бы кровопролития.

Финский военный историк Юсси Ялонен, знакомый с боями на Сумма, не разделяет мнение Медведева, что деньги, потраченные на линию Маннергейма, были потрачены впустую.

– Хотя собственная пропаганда Советского Союза преувеличивала прочность линии Маннергейма, тем не менее, линия сыграла большую роль в том, что заставила Иосифа Сталина отказаться от своих первоначальных планов и он не смог завоевать Финляндию в Зимней войне, говорит Ялонен.

Советские солдаты Красной Армии празднуют победу над Финляндией у одного из взорванных ДОТов линии Маннергейма. Снимок, вероятно, был сделан весной 1940 года.

Финнам удалось сдерживать советское наступление на Сумме до 11 февраля 1940 года. Именно в укрепрайоне Суммаярыи-Ляхде был построен знаменитый 3-пулеметный ДОТ "Миллионная крепость" (Sj 5, Miljoonalinnake), стоимость которого заставила Медведева пожалеть о расточительности финнов.

Советник по лесному хозяйству и военный писатель Пекка-Юхани Куитто, на протяжении десятилетий лично посещал поля сражений в Сумме. Его дед Эрик Оксанен был капитаном и командиром передовой линии блока Ляхде с начала января 1940 года до вечера 10 февраля.

– Порийский батальон Оксанена выстоял в борьбе с большой атакой в январе и начале февраля. Но когда была введена замена и свежий батальон под командованием капитана Линдмана, линия фронта начала ломаться 11 февраля, говорит Куитто.

По словам Куйтто, укрепления Суммы, несмотря на свои небольшие размеры, имели большое значение для оборонительных сражений финнов.

– Медведев несет чушь. Конечно же, те форты и полевая техника оказали существенное влияние на ход войны и на то, что Советский Союз не смог завоевать Финляндию в ходе намеченного "трехнедельного триумфального марша на Хельсинки". А Сталину в итоге пришлось вести переговоры о мире.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.