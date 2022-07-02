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Комментарий: Дмитрий Медведев неожиданно представил публике своего сына Илью – операция "наследный принц" продолжается

Сын Дмитрия Медведева Илья Медведев недавно оказался в центре внимания российской политики. У отца, который стал очень нервным, теперь одной заботой станет меньше, пишет Арья Паананен.

Сыну Дмитрия Медведева и Светланы Медведевой Илье сейчас 26 лет. Недавно он торжественно вступил в возглавляемую его отцом партию «Единая Россия» Kuva: Sputnik / Twitter

10:15

России уже недостаточно одного представителя семьи Медведевых на политической вершине страны, и теперь их там уже двое.

Экс-президент Дмитрий Медведев, привлекший внимание своими военными комментариями, источающими ненависть к Украине и Западу, представил общественности своего 26-летнего сына Илью и теперь, похоже, готовит его в преемники.

Возглавляемая отцом-Медведевым партия "Единая Россия" пару недель назад провела пресс-конференцию, посвященную торжественной передаче членской книжки партии сыну-Медведеву.

Это событие удовлетворило любопытство простых россиян в том смысле, что многие впервые увидели, как выглядит единственный сын Медведева, когда он уже взрослый.

Членский билет вручил 46-летний Андрей Турчак, член секретариата партии и представитель второго поколения нынешней российской властной элиты, созданной Путиным.

Его отец – Анатолий Турчак, друг Путина с юности по дзюдо. Сегодня отец-Турчак руководит стратегической военно-промышленной компанией "Ленинец" в Санкт-Петербурге.

Андрей Турчак убежден, что Илья Медведев в дальнейшем своим примером привлечет в ряды партии много новой молодежи.

Сын-Медведев сразу же получил множество доверенных должностей. Он планирует сосредоточиться на развитии программы импортозамещения, развитии детского и спортивно-оздоровительного спорта, здравоохранении, поддержке деловой активности и модернизации информационных технологий в России.

– Постараюсь применить свои знания правильным образом в сферах, важных для людей и страны, сказал он перед камерами.

Илья объяснил свое решение вступить в партию тем, что Единая Россия «для него не чужая» и так, но "в нынешней ситуации" он считает это необходимым.

Под "нынешней ситуацией" он, конечно, имел в виду так называемую спецоперацию – агрессивную войну против Украины – и борьбу России против Запада в целом.

Сыну давно нужно было показать себя, иначе он тоже мог бы стать "национальным предателем" в путинской системе.

Не совсем понятно, зачем понадобилась яркая пресс-конференция для вручения членского билета. По одной из версий, это можно объяснить желанием Кремля опровергнуть столь упорные слухи о якобы проживании сына Медведева в США.

Слухи о бизнесе Ильи Медведева в США пока не нашли подтверждения. Однако очевидно, что у Кремля была острая необходимость показать народу, какой патриотичный у Медведева сын.

А был ли у семьи Медведевых вообще выбор? Сыну давно нужно было показать себя – например, вернуться домой из США – иначе он тоже мог бы стать "национальным предателем" в путинской системе.

О Медведеве-сыне известно немного, хотя Медведев не скрывал его так тщательно, как Путин скрывает своих дочерей.

Говорят, что 2017 году Илья окончил Московский университет Мгимо в по специальности "международное право". По данным газеты The Insider, после окончания университета он работал в компаниях бизнесменов, близких к Путину.

Одним работодателем Ильи был Максим Юсуфов, сын бывшего министра энергетики и нефтегазового олигарха Игоря Юсуфова. Другим работодателем был Алишер Усманов, один из 100 богатейших людей мира. Обе олигархические семьи считаются главными "спонсорами" Медведева-отца и гарантами его роскошной жизни.

Появление Ильи Медведева в поле зрения общественности может также отчасти объяснить, почему Медведев-отец в последнее время ведет себя так нервозно.

Когда началась война в Украине, Медведев, будучи заместителем председателя Комитета по безопасности, одним из первых предложил вернуть в России смертную казнь.

Сегодня не проходит и дня без оскорбительного комментария Медведева. Самые свежие из них касаются Финляндии и Швеции, от вступления которых в Нато Медведев предостерег, исказив историю Зимней войны.

Разжигающие войну речи, кажется, совсем не вяжутся с прежней мягкостью Медведева.

Он звучит не просто неправдоподобно, он звучит сломано. Человек, пытающийся спасти свою шкуру – и, возможно, даже, в буквальном смысле слова, свою жизнь на все глубже и глубже погружающемся в кровь кремлевском боевом корабле.

Однако теперь, очевидно, у Медведева стало меньше забот. Илья-сын официально признан одним из кандидатов в наследные принцы силового аппарата Кремля.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.

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Arja Paananen

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