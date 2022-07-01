Россия разочарована решением Турции принять Финляндию в Нато: "Эрдоган порвался – этого следовало ожидать"

Российские СМИ подозревают, что США оказали давление на Турцию, чтобы та одобрила приглашение Финляндии и Швеции в Нато, и что даже за кулисами могли быть согласованы какие-то дополнительные уступки Турции.

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СМИ России открыто осуждают информацию, что Турция одобрила начало переговоров о вступлении в Нато Финляндии и Швеции. Общее подозрение в России заключается в том, что США тем или иным образом заставили Турцию изменить свое мнение.

Политолог Евгений Сатановский считает, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган с самого начала выдвинул чрезмерные требования условием для своего согласия. Сатановского цитируют СМИ, связанные с петербургской фабрикой троллей.

– Любые требования завышены. Это торг! Если девушка хочет выйти замуж, то она хочет принца на белом коне, и чтобы ее любили, и приносили завтрак в постель, и чтобы работа была хорошая, и чтобы тещу тоже будущий муж любил. А так не бывает практически в 100% случаев! Как минимум белый конь не вписывается, сказал Сатановский, сравнив требования Эрдогана с брачной сделкой.

– Потом девочки вырастают и требования снижаются. Зачем [президенту США] Байдену удовлетворять требования Эрдогана? Он может и подождать, ему не горит. Турцию можно и продавить, чтобы включить Финляндию и Швецию, продолжил Сатановский.

Финско-шведский меморандум о взаимопонимании с Турцией в России называют "компромиссом на бумаге".

По мнению сайта Expert.ru, неясно, на какие уступки Финляндии и Швеции придется пойти на самом деле, а какие были сделаны только на бумаге, чтобы сохранить лицо Эрдогана. Согласно сайту, существует два возможных объяснения случившемуся.

– Либо Соединенным Штатам удалось продавить Турцию и заставить Эрдогана согласиться на такие формулировки, которые помогут ему лишь в краткосрочной перспективе спасти лицо, либо публичный меморандум сопровождался какими-то непубличными договоренностями и уступками со стороны Вашингтона, подозревает редактор сайта Сергей Мануков.

По словам Манукова, примечательно, что ни одно из требований Турции по курдам, террористам или поставкам оружия не прошло как таковое.

– Наконец, в меморандуме нет никакого наказания Швеции и Финляндии за нарушение его пунктов. Никаких обязывающих механизмов урегулирования противоречий. По сути, финны и шведы могут нарушать взятые на себя обязательства (либо трактовать их так, как считают нужным) – а турки ничего сделать не смогут, ведь североевропейские страны уже войдут в Нвто, анализирует Мануков.

Депутат Государственной Думы РФ Олег Морозов не удивлен прогибом Эрдогана.

– Ожидаемо. Было ясно, что турецкий фактор будет преодолен. Турция, видимо, свое получила: и политически (проблемы курдов и оппозиции), и материально, сказал Морозов, по сообщению Sputnik.

Обзор российских социальных сетей, проведенный сайтом Regnum, показывает, что многие комментаторы также считают прогиб Эрдогана ожидаемым. Зная методы русских, невозможно сказать, являются ли люди, которых цитирует Regnum, настоящими комментаторами или же они также являются продуктом аккаунтов троллей.

– Турки такие турки. В своём привычном репертуаре. Это их неизменная политика на протяжении сотен лет: долго-долго набивать себе цену, а потом выгодно продаться Западу. Не удивило такое решение, цитирует Regnum комментарий Валерии М.

Юрий П. недоумевает, зачем Турция вообще устраивает такой спектакль.

– Сразу было понятно, что Турция одобрит (Финляндию и Швецию) рано или поздно. Зачем только клоунаду устроили — непонятно.

Согласно Regnum, Ирина П. подытожила свои чувства так:

– Эрдоган порвался. Для меня это было ожидаемо, вообще не удивительно. Так и думала. Да и фиг с ними. Главное, что у России есть наша армия и наш флот! Сила и мощь!

Сенатор Андрей Климов, заседающий в верхней палате российского парламента, в свою очередь заявил, что прогресс вступления Финляндии и Швеции в Нато "не улучшит" отношения этих стран с Москвой.

Однако, по мнению Климова, Россия является настолько мощной военно-политической сверхдержавой, что членство Финляндии и Швеции в Нато не имеет для нее практического значения.

– С увеличением военной инфраструктуры на своей территории "они будут набирать себе проблем" … "скорость, с которой они превращаются в цель должна беспокоить их", сказал Климов, по сообщению Московского комсомольца.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.