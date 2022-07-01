Редакционная статья: Финляндия открывает восточную границу, а Россия нет – новый "железный занавес" конкретизируется для россиян

Россия не намерена пока снимать коронавирусные ограничения на границе с Финляндией. Настоящие причины, вероятно, все же связаны с Нато и желанием Владимира Путина удержать огромные массы россиян за "железным и пропагандистским занавесом" новой эпохи.

Режиссер Александр Сокуров недавно убедился, что Россия пока не позволяет своим гражданам легко пересекать сухопутную границу с Финляндией.

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Финляндия открывает свою восточную границу для российских туристов в пятницу 1 июля.

Ограничения из-за ковида на пассажирские перевозки будут сняты, пограничные пункты Ваалимаа, Нуйямаа и Иматра переходят на круглосуточный режим работы, а финские дипломатические представительства в России возобновят выдачу туристических виз.

Из-за войны в Украине Европейский Союз ограничил выдачу виз для лиц, представляющих Российское государство и усложнил финансовые операции, но в остальном обычные россияне должны иметь возможность въезжать в Финляндию в нормальном режиме.

За исключением того, что они не могут покинуть свою собственную страну через сухопутную границу. Формально причина в ковидных ограничениях России, которые все еще действуют на сухопутных границах с ЕС.

В России недавно была развернута впечатляющая "информационная кампания" по этому вопросу. Всемирно известного кинорежиссера Александра Сокурова, члена Совета по правам человека, созданного президентом Владимиром Путиным, не пустили на финскую границу.

Сокуров рассказал СМИ, что российские пограничники задержали его на границе на четыре часа, чтобы он гарантированно опоздал на свой хельсинский рейс.

Пограничные службы ФСБ сообщили Сокурову, что "таких, как он", не пропускают через сухопутную границу из-за постановления премьер-министра Михаила Мишустина о ковидных ограничениях. Россия по-прежнему разрешает пересечение границы с Финляндией на автобусе или автомобиле только четко определенным категориям людей, например, лицам с двойным гражданством или людям, работающим в Финляндии или владеющим недвижимостью.

” По крайней мере, противники Путина – или потенциальные противники – должны знать, что мы не закрыли для них свои границы.

Близкая к Кремлю газета Взгляд, недавно сообщила, что у России нет особого желания пускать своих граждан в Финляндию, которая становится страной Нато.

– Судя по всему, в Москве не считают нужным поддерживать экономику страны, которая в последние месяцы демонстрирует откровенно враждебные риторику и поведение. И поэтому «ковидные ограничения» на выезд в Финляндию могут сохраняться еще долго, предполагается в статье.

Изоляция времен коронавируса сыграла свою роль также в кульминации мощной пропаганды путинской диктатуры ненависти к Западу и агрессивной войне против Украины. Для многих россиян новый железный занавес России становится ощутимым только сейчас, когда они понимают, что Кремль не хочет пускать их даже в Финляндию под видом ковидных ограничений.

Финляндия уже достаточно хорошо адаптирована к жизни без российских туристов, но открытие восточной границы все еще имеет определенное символическое сигнальное значение. По крайней мере, противники Путина – или потенциальные противники – должны знать, что мы не закрыли для них свои границы.

Открытие восточной границы для российских туристов – это одно, а возможность полного закрытия восточной границы, которое обсуждалось в финском парламенте – это другое. Полное закрытие восточной границы может понадобитья, если Кремль направит в Финляндию массы фальшивых просителей убежища как оружие гибридного влияния.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.

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