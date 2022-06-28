Редакционная статья: Большой летний праздник Нато грозит закончиться громким хохотом Путина – и речь идет не только о судьбе Финляндии и Швеции

Мадридский саммит оценит надежность всего оборонительного альянса Нато перед лицом военной угрозы, созданной Владимиром Путиным.

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Насколько состоятельным может быть оборонный союз, если он даже не может решиться начать работу над заявкой на членство Финляндии, которая рассматривается как "образцовый ученик национальной обороны"?

И какой вес имеет пятая статья Нато о гарантиях взаимной обороны, если альянсу из 30 стран и так грозит паралич из-за упрямства одного государства-члена?

И прежде всего: как искренне будет смеяться российский диктатор Владимир Путин, если турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану удастся помешать рассмотрению заявок Финляндии и Швеции на вступление в Нато на саммите?

Все это поставлено на карту в Мадриде, где во вторник начинается трехдневный саммит Нато.

Речь идет не только о судьбе Финляндии и Швеции. Речь идет о доверии ко всему Североатлантическому альянсу и о будущем Европы перед лицом военной угрозы, созданной Путиным.

Если Нато будет выглядеть ссорящимся и разобщенным, это будет частью победы Путина. Путин, по крайней мере на какой-то момент, получил бы именно то, чего он намеревался добиться в декабре, выдвигая угрожающие требования остановить расширение Нато.

В то же время паралич Нато стал бы доказательством того, что право малых демократических государств принимать решения о собственной обороне может быть ограничено игрой крупных авторитарных государств.

Есть подозрение, что между Путиным и Эрдоганом может быть взаимная договоренность о затягивании времени. Доказательства этого найти сложно, но это не невозможная мысль – в конце концов, между двумя странами уже есть не только военное сотрудничество, но и оживленное авиасообщение в обход воздушных санкций против России.

В середине мая еще считалось, что все это завершится в Мадриде хотя бы декларацией, приглашающей Финляндию и Швецию к официальным переговорам о членстве. Фактические процессы одобрения на национальном уровне и ратификации странами Нато будут происходить только после этого.

Для турецкого лидера этот процесс гарантирует двухэтапную ”вечернюю дойку”. Даже если Эрдоган и согласится в Мадриде с тем, что Нато может отправить Финляндии и Швеции приглашение, он все равно сможет отсрочить собственное решение Турции о принятии Финляндии и Швеции на обозримое будущее.

Недавний опрос общественного мнения, проведенный Helsingin Sanomat, показал, что Турция и Россия не смогли поколебать поддержку финнами Нато. Они только укрепили ее.

По данным HS-Gallup, 79% финнов хотят, чтобы Финляндия вступила в Нато, и только 11% выступают против. 70% считают, что Финляндия не должна менять свое законодательство или отказываться от своих принципов из-за требований Турции.

Президент Республики Саули Ниинистё встретится с Эрдоганом в Мадриде во вторник. Говоря о диктаторах, стоит быть готовым к любым неожиданностям. Одна из возможностей заключается в том, что Эрдоган все-таки одобрит нас – даже если это означает, что мы тогда получим доступ только в фойе Нато.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.