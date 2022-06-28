Тайми Комулайнен (слева) хотела записать истории «финских парней» еще тогда, когда можно было взять интервью у последних из них. На фото выше – Яанус Яхило, ниже – Лембит Каселаан вместе со своей дочерью Лембе.

Суровая судьба "финских парней" в Советском Союзе не дала покоя Тайми Комулайнен – появился фильм, пятеро из героев которого до сих пор живы в Эстонии

Когда в феврале Россия вторглась в Украину, меньше всего удивился 98-летний эстонец Лембит Каселаан, воевавший на стороне Финляндии против Советского Союза в войне-продолжении. IS недавно встретилась с Каселааном в Таллинне, где состоялась премьера нового документального фильма о ”финских парнях”.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

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Таллинн, Эстония

Когда 24 февраля Владимир Путин приказал российским войскам вторгнуться в Украину, многие в Финляндии были страшно удивлены.

98-летний житель Таллинна Лембит Каселаан не удивился. Каселаан – один из так называемых "финских парней", переживших советскую оккупацию Эстонии в 1940 году, а затем в 1943 году отправившихся в дерзкое путешествие через Финский залив, чтобы сражаться на стороне Финляндии против Советского Союза в войне-продолжении.

По словам Лембита Каселаана, российский темперамент таков, что неопределенность присутствует всегда. В посольстве Финляндии Каселаана сопровождала его дочь Лембе Рохувяли.

IS недавно встретился с Каселааном в Таллинне, где он вместе со своей дочерью Лембе присутствовал на приеме в посольстве Финляндии.

– В последнее время папа каждый вечер говорит нам, что эта война в Украине – неудивительна. Он говорит, что у России такой темперамент и стиль, что неуверенность есть всегда, сказала Лембе Рохувяли, а отец Лембит рядом кивал ей.

Лембит Каселаан – один из последних "финских парней" – по имеющимся данным, в Эстонии в живых их осталось всего пятеро. В других странах из них в живых осталось примерно десять человек.

Fakta Курсанты-офицеры эстонского добровольческого батальона идут на боевые учения в местности Кякисалми. Финские парни или Soomepoisid Финские парни – это молодые эстонские мужчины, которые бежали в Финляндию и вступили добровольцами в Силы обороны Финляндии во время войны-продолжения (1941-44 гг.). Они не хотели быть насильно завербованными в немецкую армию, которая начала принудительный призыв в оккупированной Эстонии весной-зимой 1943 года.

Из эстонцев был сформирован пехотный полк 200 (JR 200). Полк принимал участие, в том числе, в Карельской операции, сдерживая вторжение российских войск в июне и июле 1944 года.

В войне-продолжении участвовало около 3 400 эстонских добровольцев, из которых около 200 пали в рядах Финляндии. Более 1 900 из них вернулись в Эстонию. Более 1 200 уехали в Швецию, Канаду и другие западные страны. В Финляндии осталось 160 человек.

Когда Советский Союз отвоевал у немцев ранее оккупированную Эстонию, финские парни, вернувшиеся домой, сумели в течение трех недель сдерживать наступление советской дивизии на Тартуском фронте в конце лета 1944 года. Сдерживание было значительным, так как за это время около 80 000 эстонцев эвакуировались из северной Эстонии в безопасное место, спасаясь от казней, депортации и принудительных работ в Советском Союзе

Советский Союз сурово обращался с финскими парнями, если их прошлое раскрывалось. Наиболее распространенным наказанием были принудительные работы на сибирских лагерях, но также выносились и смертные приговоры. Некоторые финские парни продолжали борьбу против советской власти в Эстонии как партизаны, или ”лесные братья”, скрываясь в лесах.

После окончания войны государственная полиция Финляндии, Valpo, попала под управление коммунистов и начала сажать в тюрьмы оставшихся в Финляндии эстонцев. Союзная контрольная комиссия, фактически Советский Союз, потребовала от Финляндии выдать "предателей", и Финляндия подчинилась.

Когда Элизабет Рен была министром обороны, она сыграла важную роль в том, чтобы финское государство выплатило финским парням единовременную сумму в размере 2 000 финских марок в 1993 году. С тех пор Финляндия также оплачивала их реабилитацию и выплачивала фронтовое пособие.

Когда в начале 1940-х годов Каселаан достигал совершеннолетия, он оказался в сложной ситуации. После вторжения Германии в Советский Союз в 1941 году была угроза призыва либо в советскую Красную армию, либо в немецкую армию.

Из плохих вариантов Каселаан выбрал с его точки зрения наименее плохой и в 1943 году тайно переправился через Финский залив в Финляндию. Тогда Эстония была оккупирована Германией, поэтому если бы в начале путешествия Каселаан был пойман немецкими солдатами, он считался бы дезертиром.

Финляндия, с другой стороны, была союзником Германии во время войны-продолжения, поэтому и Финляндии потребовалось некоторое время, чтобы понять, что делать с молодыми эстонскими добровольцами. Когда выяснилось, что Германия не возражает против их вступления в финскую армию, возникло явление, известное позже как «финские парни».

В конце войны-продолжения в Финляндии оказалось почти 3 400 эстонцев, из них был сформирован пехотный полк 200. Они и сами хотели получить военный опыт в Финляндии, чтобы Эстония могла использовать их в борьбе за независимость. Когда в 1944 году Германия вывела войска из Эстонии, некоторые «финские парни» отчаянно пытались бороться с советскими оккупантами, но безуспешно.

Отъезд сформированной из эстонских добровольцев артиллерийской роты из Учебного бронетанкового центра Хууханмяки, 10 июня 1944 года. Проверку готовности проводил начальник учебного центра майор Вуонтела.

В Эстонии «финских парней» называют «Soomepoisid». Эстонский доброволец фотографирован на учениях 6 июня 1944 года в Хууханмяки.

Когда Лембит Каселаан вернулся в Эстонию после окончания войны-продолжения, первое время ему удавалось скрывать свое финское прошлое. Однако советские власти все-таки узнали об этом, его заключили в тюрьму Патарей, а затем отправили в сибирский лагерь. Каселаан был выпущен только в 1953 году после смерти Иосифа Сталина.

– Когда я была маленькой, мой отец не решался говорить даже в нашей семье о своем прошлом «финского парня» до 1991-92 годов. Только тогда я узнала о судьбе моего отца, рассказывает Лембе Рохувяли.

– Тогда же мы узнали, что по соседству в одном доме с нами живет еще один «финский парень», которого тоже зовут Лембит. Они даже между собой не разговаривали на эту тему, поскольку при советской власти постоянно был страх.

Создание документального фильма было совершенно новым опытом для Тайми Комулайнен, которая работает офицером полиции в Финляндии. Родившаяся в Эстонии, она чувствовала себя обязанной записывать воспоминания «финских парней».

57-летняя Тайми Комулайнен, служащая в Финляндии полицейским, с юных лет была увлечена историей «финских парней».

Сейчас Комулайнен – гражданка Финляндии и замужем за финном, но свою юность она провела в Советской Эстонии. С тех времен она помнит страх людей говорить и обвинения в том, что даже ее собственный дед "воевал не на той стороне".

– Сначала я думала, что мой дед был «финским парнем», но позже узнала, что он служил в Эстонском легионе, и был также мобилизован в немецкую армию. Но обо всех них говорили в советское время, что они воевали не на той стороне, говорит Комулайнен.

Случайность заставила Комулайнен заинтересоваться судьбой «финских парней», когда она и ее финский муж поселились в Кухмо.

Сначала Комулайнен поняла, что именно в Кухмо сражался и погиб первый эстонский доброволец Зимней войны. Затем на складе на территории их нового дома они нашли пачку старых любовных писем, получателем которых оказался бывший «финский парень», ныне покойный ветеринар Хейно Соосалу.

– Помнится, Томми Таберманн сказал, что человек жив, пока есть кто-то, кто его помнит. Именно тогда мне и пришла в голову мысль, что судьба «финских парней» никогда не должна быть забыта, и я хочу рассказать о них, например, своим детям, говорит Комулайнен.

Хенри Нёмм, 33 года, из Эстонии, был режиссером и редактором документального фильма. Сам он принадлежит к поколению эстонцев, которым до сих пор была неизвестна история «финских парней». В проведении интервью Тайми Комулайнен помогала эстонка с этнографическим прошлым Тайсто Раудалайнен (справа).

В августе 2018 года Комулайнен сделала свой первый взнос в поддержку «финских парней», когда вместе со своим братом, полицейским из Эстонии Арво Ивановым переплыла на веслах Финский залив и собрала пожертвование от спонсоров.

Путешествие на лодке имело большую долю символизма, так как некоторым «финским парням» пришлось самим добираться из Эстонии в Финляндию именно на лодках, вычерпывая воду, как нанятые для тайной перевозки рыбаки и торговые суда не всегда выдерживали этот путь.

После символического акта переплытия Финского залива на веслах родилась идея документального фильма, в котором были бы короткие интервью с несколькими «финскими парнями». Однако оказалось, что аппетит приходит во время еды, и Комулайнен вместе со своей командой Тайсто Раудайненом и Хенри Нёмме решили сделать интервью для 90-минутного документального фильма под названием Kiiluvees – Vanavedessä.

Но в планы неподходяще вмешался период короны: некоторые запланированные интервью пришлось отменить, а некоторые «финские парни», с которыми уже были проведены интервью, умерли до завершения проекта.

Тяжелая судьба ждала «финских парней» после войны-продолжения. Кому-то удалось до конца скрывать свое финское прошлое, но другие были убиты или брошены в тюрьму на срок до 10-15 лет.

Кто-то был мобилизован в красную армию, кто-то отступил вместе с немцами, но попал в так называемый "чешский ад". Чешские партизаны пытали и убивали захваченных ими в мае 1945 года эстонцев, хотя большинство из них были вынуждены против своей воли вступить в ряды немцев.

Некоторые из финских парней остались в Финляндии до конца своих дней, другие нашли пристанище в Швеции или Канаде, так и не решившись вернуться на родину.

Ханс Карро успел дать интервью для документального фильма перед смертью.

В документальном фильме также можно увидеть ныне покойного Виктора Преймана.

Оливер Тамсалу, живущий в Эстонии, — один из «финских парней», давший интервью для документального фильма. В фильме он рассказывает о своих испытаниях в так называемом «чешском аду».

В документальном фильме, снятом Комулайнен, ”финские парни” теперь могут свободно сказать то, что они хотят рассказать о своей судьбе.

Мало кто хотел вспоминать о реальных сражениях, но и горечи не было, хотя Финляндия официально смогла отблагодарить их финансовой помощью только после распада Советского Союза. Сейчас, когда Эстония снова независима, нынешнему поколению легко понять, что этими людьми двигал патриотизм и они никогда не думали, что воюют на "неправильной стороне", даже если они были вынуждены молчать в течение десятилетий.

– Один из них даже сказал нам: сейчас я буду говорить, ничего не скрывая, так как все информаторы уже умерли, объясняет Комулайнен.

Комулайнен надеется, что ее документальный фильм будет доступен в Эстонии и Финляндии, например, как учебный материал для школ и для возможно более широкого распространения на фестивалях или телевидении. У команды есть возможность также сделать более короткую версию фильма, если на это будет запрос.

В архиве SA можно найти фото "финских парней", т.е. эстонских солдат, сражавшихся за Финляндию в войне-продолжении. На снимке добровольческая артиллерийская рота на боевых учениях в июне 1944 года.

Фото с боевых учений эстонской добровольческой артиллерийской роты из Хууханмяки в июне 1944 года.

Во время недавней премьеры фильма в таллиннском театре "Sõprus" многие зрители вытирали слезы. Хотя интервью проводились до начала новой войны в Украине, сейчас на них смотрят совершенно иными глазами. Из комментариев некоторых «финских парней» также ясно, что часть из них уже предчувствовали угрозу новой войны.

На премьером показе присутствовал также бывший «финский парень» Яанус Яхило, 97 лет. Он особо поблагодарил Комулайнен, выйдя на сцену после премьеры, поддерживаемый своей дочерью Анне. Это был трогательный момент для Комулайнен, так как она стремилась закончить документальный фильм, пока хотя бы некоторые из «финских парней» еще живы и смогли бы его увидеть.

В семье Яхило война снова присутствует каждый день, так как Яанус хочет быть в курсе украинских событий.

– Каждое утро мы смотрим с отцом новости и надеемся, что война в Украине скоро закончится. Ужасно, что папе пришлось еще раз это увидеть, сказала дочь Анне Проос.

Посол Финляндии в Эстонии Тимо Кантола (слева) присутствовал на премьере фильма «Кийлувеес – Ванавеси» в Таллинне. На мероприятии он также обменялся несколькими словами с Яанусом Яхило (справа).

Комулайнен, имеющая ингерманландские корни, во время съемок фильма также осознала, как судьба «финских парней» повлияла на ее собственную жизнь. Для нее стало неожиданностью, что директор ее школы, Ханс Маккус, тоже был «финским парнем» – и одновременно выяснилась причина эпизода, когда директор проявил необычную симпатию к Комулайнен.

– Мне было 10 лет, когда я спела на советском новогоднем празднике по-фински "Елку нарядили, Рождество уже у дверей». В школе меня за это строго отчитал завуч, но потом пришел директор и спас меня. Он просто спросил, где я выучила эту песню, а затем сказал в своей мягкой манере: "Давай договоримся, что не будем петь ее в школе".

Петь рождественские песни на финском языке в Советской Эстонии было двойным нарушением: Рождество нельзя было праздновать в коммунистическом государстве, и петь на финском языке тоже запрещалось. Директор никогда публично не раскрывал свое собственное прошлое «финского парня», и сейчас его уже тоже нет. В памяти Комулайнен он все еще жив.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.