Эксперт: Речь Путина свидетельствует о полном провале его президентского правления. Экономические цели, поставленные в 2000 году, так и осталась для России мечтой.

За 22 года правления Владимира Путина положение России значительно ухудшилось. Особенно по сравнению с радужными перспективами и теми задачами, которые он изначально ставил перед собой, – пишет эксперт.

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В статье, опубликованной на сайте Атлантического совета, шведский экономист и дипломат, специалист по экономике Восточной Европы, в особенности России и Украины, Андерс Ослунд, давно построивший успешную международную карьеру, анализирует упаднические тенденции России за время 22-летнего правления Владимира Путина.

По мнению Ослунда, старшего научного сотрудника Атлантического совета, Путин все глубже загоняет Россию в авторитарную изоляцию, что радикально противоречит тем прогрессивным задачам, которые он, позиционируя себя как реформатор, ставил перед своей страной в области международной интеграции.

– Недавние выступления Путина, в которых он сравнивает себя с Петром I, и вторжение в Украину показывают, как глубоко он скатился на скользком пути от лидера-реформатора до военного преступника.

Андерс Ослунд говорит и об очевидном падении российской экономики. Путин стал президентом в 2000 году. После вступления в должность он объявил о своей первоочередной задаче – поднять ВВП России до уровня Португалии, в то время самой бедной страны ЕС. Однако сейчас, два десятилетия спустя, ВВП Португалии в два раза превышает ВВП России.

Одним из факторов, пагубно повлиявших на состояние российской экономики, стали экономические санкции, введенные в 2014 году, после вторжения в Крым.

– После почти десятилетней рецессии Путин, похоже, полностью отказался от планов по развитию российской экономики. Он даже не ожидает экономического роста до 2030 года, – утверждает Ослунд.

Ослунд считает, что реформаторские выступления Путина были, пожалуй, всего лишь политическим прагматизмом, призванным укрепить его позиции во внутренней и внешней политике.

– Когда оглядываешься назад, кажется очевидным, что прошлое Путина, как офицера КГБ, и его предполагаемые связи с организованной преступностью сыграли решающую роль в формировании его правления.

Ослунд отмечает, что тревожные сигналы были с самого начала президентского правления Путина. Например, «глушение» независимых СМИ и поглощение крупнейшей российской компании «Газпром».

– Эта реанимация государственной власти отразилась не только на всей российской экономике, но и на службах безопасности, а также помогла наживаться фаворитам Путина.

– Одновременно язык научно-технического развития России стал напоминать о Советском Союзе брежневских времен, – продолжает Ослунд.

По мере угасания общественного оптимизма Путин стал все больше зависеть от пропаганды идеализированного прошлого, что, по мнению Ослунда, выражается в создании под различными предлогами образа врага для оправдания агрессивной внешней политики.

– Прежние выступления Путина о реформах и инновациях остались в тени репрессивной логики его авторитарной клептократии.

Поэтому Ослунд призывает опасаться погружения России в полномасштабный фашизм при все более изолированном и неуравновешенном Путине.

– Он уже является самой большой угрозой международной безопасности и будет оставаться таковым, пока не потеряет свою власть.

Перевод статьи на русский язык: Элиза Иивонен, редактирование перевода: Иван Беседин. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen editointi Ivan Bessedin.