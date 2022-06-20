Российское телевидение опубликовало видеозаписи с якобы попавшими в плен американскими бойцами. Эксперт: Это говорит об отчаянии (язык безнадежности).

Эксперт по России Ханна Смит считает, что эти видео – отчаянная попытка России подкрепить свой собственный нарратив о том, что в Украине они воюют с американцами и НАТО.

По сообщениям, в Харьковской области пропали присоединившиеся к украинским силам американские бойцы Александр Друке и Энди Тай Нгок Хуинь. Есть подозрения, что их взяли в плен российские вооруженные силы.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

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Российские войска заявляют, что взяли в плен как минимум двух американских солдат, которые ранее считались пропавшими без вести в Украине. Об этом сообщает российское государственное телевидение, оно также опубликовало видеоматериалы, о которых идет речь.

В видеоролике двое солдат сообщают своим семьям, что они живы и надеются вернуться в США. В общей сложности предположительно трое американских солдат пропали без вести в Украине. В другом видео мужчины говорят на плохом русском, что они против войны.

Считается, что американские бойцы входят в группу ветеранов войны, которые как добровольцы вместе с другими иностранцами присоединились к украинским войскам.

Александр Друке и Энди Тай Нгок Хуинь из Алабамы (США) стали первыми американцами, взятыми в плен Россией в ходе войны в Украине, сообщает американский новостной сайт ABC News. По данным сайта, Друке и Хуинь пропали без вести 9 июня в Харьковской области, когда их группа попала под шквальный обстрел.

Государственный департамент США подтвердил, что Америка знает об американских бойцах, захваченных в Украине российскими военными.

– Мы внимательно следим за ситуацией, и наши сердца на стороне их семей в это трудное время, – сказал AFP представитель Госдепартамента.

Президент США Джо Байден прокомментировал сообщения о пропавших американцах еще до выхода видеозаписей.

– Я не знаю, где они находятся, но хочу четко заявить: американцы не должны ехать в Украину, – сказал Байден ABC News.

Больше недели назад полевой суд, созданный в Донецке пророссийскими сепаратистами, приговорил к смерти марокканца и двух британских военнопленных, воевавших в составе украинских войск. Британия потрясена судьбой этих людей, а премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал своих министров сделать все возможное для их освобождения.

Эксперт по России и директор по исследованиям Центра противодействия гибридным угрозам Ханна Смит отмечает, что ни одно видео с пленными британскими солдатами не транслировалось по российскому телевидению, как это было в случае с американскими солдатами. Смит считает, что Россия хочет использовать видео с американцами для влияния, в частности, на домашнюю аудиторию.

– Если посмотреть на то, как Россия аргументировала свои военные действия, эти материалы могут послужить доказательством хотя бы для своего народа, что воюют и другие, а не только украинцы, – говорит Смит.

По мнению эксперта, видео с американскими военнопленными, возможно, публикуется для того, чтобы донести российскую пропагандистскую версию войны в Украине до Ближнего Востока, Африки и, например, Южной Америки.

– Россия приложила большие усилия для создания нарратива, что эта война была необходима для безопасности России, потому что НАТО вводит свои базы и войска США в Украину. Это видео подходит в качестве доказательства того, что – да, США и НАТО причастны к этому, – говорит Смит.

Россия пытается всколыхнуть воспоминания о холодной войне и превратить войну в Украине в конфликт "Россия против США", потому что тогда ей будет легче найти друзей: например, в Африке и на Ближнем Востоке.

– В таком случае эти видео можно использовать, чтобы сказать: смотрите, там американские солдаты.

– В российских социальных сетях недавно гуляла шутка о супружеской паре, обсуждающей войну в Украине, – вспоминает Смит. – Жена спрашивает мужа: почему Россия воюет в Украине? Он отвечает, что США хотят ослабить Россию, а НАТО переносит свои базы в Украину. Потом жена интересуется: а как у нас дела в Украине? Муж отвечает, что погибли уже по меньшей мере 20 000 россиян. Тогда она спрашивает: сколько же погибло военнослужащих НАТО и американцев? Он отвечает, что их еще не видели.

– Если такой анекдот уже ходит в социальных сетях, пора показать, что вот они, по крайней мере, два американца, пойманы. Если русские начинают шутить, что мы, мол, воюем с НАТО, а НАТО пока не видно, это говорит о том, что в объяснения России, почему она воюет в Украине, больше никто не верит.

Эксперт по России рассматривает появление видео с американскими военнопленными на российском телевидении как признак слабости и нервозности.

– Чем дальше, тем сложнее это объяснить, поскольку НАТО и американцев там нет. Это видео – отчаянная попытка представить войну в Украине как войну России против НАТО и США, а не против украинцев.

Перевод статьи на русский язык: Элиза Иивонен, редактирование перевода: Иван Беседин. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen editointi Ivan Bessedin.