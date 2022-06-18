На просторах российской пропаганды распространилась парадоксальная информация о действующем Президенте Финляндии Саули Ниинистё

Российская пропагандистская машина опубликовала ничем не обоснованные обвинения в адрес Президента.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

Artikkelin alkuperäinen versio suomeksi löytyy tästä linkistä. Оригинальная версия статьи на финском по этой ссылке.

Российская пресса утверждает, что президент Саули Ниинистё, якобы, был "в психозе", а шведский остров Готланд, будто бы, и по сей день имеет русские корни.

Первой о странных заключениях российской пропаганды сообщила газета Helsingin Sanomat.

Информацию о "психозе" президента Ниинистё распространяют, в частности, СМИ Life и РИА ФАН. "Диагноз" был поставлен российским журналистом и политологом Алексеем Мартыновым.

- Это такой психоз, которому подвержен ряд политиков в западных странах. Это самый настоящий психоз. Я предполагаю, что президент Финляндии должен хорошо знать, по крайней мере, политическую историю своего государства, - утверждает Мартынов, в публикации РИА ФАН.

РИА ФАН - пропагандистское СМИ Евгения Пригожина, олигарха, приближенного к президенту России Путину. РИА ФАН входит в медиагруппу "Патриот", главой которой и является Пригожин.

Поводом для "диагноза" политолога Мартынова явно послужил случай, когда в прошлый четверг президентская чета Финляндии покинула торжества по случаю столетия автономии Аландских островов в самый разгар празднования.

Согласно заявлению администрации президента, причина отъезда была "необходимой". Шведский дворец и Аландское провинциальное собрание были предупреждены перед визитом, что Президенту и его супруге, возможно, придется уехать сразу после обязательной части, т.е. самого выступления Президента и обсуждений.

Однако, по крайней мере, по мнению газеты Life, отъезд Ниинистё был связан с высказываниями Путина в прошлый четверг. Путин произнес речь на мероприятии в честь царя и сравнил себя с Петром Великим. Life подчеркнул, что Ниинистё покинул Аландские торжества вскоре после выступления Путина.

Британский таблоид Daily Mail также связал отъезд Ниинистё с Аландских островов с речью Путина.

Матти Ванханен - председатель парламента Финляндии, находившийся в то же время на Аландских островах, заявил IS, что отъезд президентской четы с острова точно никак не связан с Россией.

- Теперь воображение разбушевалось в Daily Mail. В любом случае, ни о каком "побеге" не может быть и речи, - сказал Ванханен.

Что же касается шведского острова Готланд, то в одном из блогов на российском сайте Рен ТВ утверждалось, что Россия имеет историческое право защищать готландцев от дискриминации со стороны шведских властей, сообщает Dagens Nyheter. Однако на Готланде никогда не наблюдалось дискриминации такого рода.

Среди прочего, в тексте блога описывается, как жители Готланда более двухсот лет назад принесли присягу на верность российскому императору, которая, по мнению автора статьи, действительна и сегодня. В тексте упоминаются и войны, которые вела Российская империя против Швеции.

Эксперт стокгольмского Института оборонных исследований Каролина Вендил Паллин заявила газете Dagens Nyheter, что у России нет оснований претендовать на остров Готланд. По словам Паллин, запись в блоге не следует воспринимать слишком серьезно.

Перевод статьи на русский язык: Элиза Иивонен, редактирование перевода: Иван Беседин. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen editointi Ivan Bessedin.