На сайте российской газеты "Известия" буквально промелькнула статья. Вопрос – раскрывает ли она настоящие намерения Путина на Донбассе?

Статья, опубликованная в День России, возможно, была опубликована случайно.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

Artikkelin alkuperäinen versio suomeksi löytyy tästä linkistä. Оригинальная версия статьи на финском по этой ссылке.

Опубликованная на сайте российской газеты "Известия" в воскресенье 12 июня, была быстро изъята. Статья могла быть связана с возможными планами России по аннексии Донбасса.

По данным независимой интернет-газеты Meduza, заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко призвал к важности восстановления Донбасса и намекнул на снижение уровня жизни россиян в будущем.

- Россия поможет вместе восстанавливать разрушенный нацистами регион Донбасса. Да, это будет стоить триллионы рублей. Но эти деньги пойдут из российского бюджета - даже с риском временного снижения уровня жизни в России, - заявил Кириенко в удаленной статье .

В Интернет-архиве есть копия удаленной статьи (на русском языке).

Известия – жестко контролируемая Кремлем газета. Считается, что эта статья является частью российского проекта по присоединению к России оккупированного Донбасса. Президент России Владимир Путин ранее отрицал легитимность украинского государства, утверждая, что народ един с Россией.

Институт изучения войны (ISW) считает вероятным, что статья была написана заранее для последующей публикации, но вышла по ошибке.

Название статьи - выступление Сергея Кириенко в День России (национальный день). Национальный праздник отмечался 12 июня, так что, возможно, это была приуроченная публикация, которую просто забыли удалить.

После удаления статьи и Кириенко, и Известия обвинили в инциденте "хакеров" и объявили, что статья лживая. ISW отмечает, что также возможно, что статья была размещена хакерами в редакционной системе и ожидала публикации.

Киреленко считается лидером Донбасса, который может быть насильно присоединен к России.

ЭТО уже не первый случай, когда российские сайты спешно удаляют материалы, связанные с войной в Украине.

26 февраля, через два дня после российского вторжения, "Риа Новости" срочно удалила явно случайную статью, в которой в прошедшем времени говорилось о падении Украины и восстановлении единства России. Копию статьи можно найти в в Интернет-архиве.

Примерно через месяц после начала полномасштабного российского вторжения в Интернет попала статья из контролируемой Кремлем ежедневной газеты "Комсомольская правда", в которой сообщалось о значительных потерях России. Эта статья также быстро исчезла.

Хенрик Кярккяйнен

Перевод статьи на русский язык: Элиза Иивонен, редактирование перевода: Иван Беседин. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen editointi Ivan Bessedin.