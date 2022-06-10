Американский экс-дипломат предлагает «выкурить» Турцию из НАТО

В своей колонке Элизабет Шеклфорд размышляет, пришел ли конец совместному небу НАТО и Турции.

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Элизабет Шеклфорд, исследователь внешней политики и бывший дипломат США, рассматривает применение жестких мер со стороны НАТО в отношении Турции.

В своей колонке в газете Chicago Tribune Шеклфорд утверждает, что антидемократический характер Турции подрывает репутацию НАТО и ослабляет безопасность военного альянса. По словам Шеклфорд, действия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана не соответствуют интересам и безопасности НАТО.

– Турция использует свое право вето в альянсе как дубинку. Она бьет своих же союзников по не относящимся к делу вопросам, старается наказать их за то, что они не поддерживают одержимость Эрдогана в преследовании курдов, – пишет Шеклфорд.

Так Шеклфорд расценивает отказ Турции поддержать членство Финляндии и Швеции в НАТО. Турция отказывает в поддержке странам, которые, по мнению Эрдогана, защищают тех, кто связан с Рабочей партией Курдистана (РПК) и другими вооруженными группами, которые Турция считает террористами.

Шеклфорд обеспокоена тем, что у Эрдогана слишком тесные отношения с президентом России Владимиром Путиным.

В 2019 году Турция была исключена из американской программы истребителей F-35, так как она решила купить у России систему противоракетной обороны С-400, действуя против интересов США. В своей колонке Шеклфорд спрашивает: не поставят ли под угрозу секретные данные о системах вооружений НАТО тесные отношения Турции и России?

Она отмечает, что вопрос об исключении Турции из альянса поднимается не в первый раз.

– Другие члены НАТО уже давно сыты по горло двуличными играми Турции. Вопрос об исключении из НАТО уже поднимался после попытки переворота в Турции в 2016 году и после вторжения Турции на северо-восток Сирии в 2019 году.

Однако у НАТО нет механизма для исключения союзника. В своей колонке Шеклфорд размышляет, как можно «выкурить» Турцию из НАТО.

– Если другие члены альянса обнаружат, что Турция систематически нарушает принципы НАТО, они могут единогласно согласиться снять с Турции защиту, в соответствии со статьей 5 Договора о НАТО. Это положило бы конец участию Турции в НАТО и заморозило бы всю помощь НАТО Турции, – пишет Шеклфорд.

По словам Шеклфорд, противодействие Эрдогана членству Финляндии и Швеции в НАТО поднимает вопрос: на чьей стороне Эрдоган вообще? У Шеклфорд есть четкое послание для НАТО.

– НАТО, ты можешь действовать лучше. Финляндия и Швеция, как и Турция, имеют боеспособную и профессиональную армию и стратегическое положение. Они также разделяют общие ценности альянса – демократию и верховенство закона. И вряд ли можно поймать Финляндию или Швецию на тюремном заключении политических оппонентов или запугивании журналистов, – пишет Шеклфорд.

Элизабет Шеклфорд считает, что действия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана не соответствуют интересам и безопасности НАТО.

Перевод статьи на русский язык: Элиза Иивонен, редактирование перевода: Иван Беседин. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen editointi Ivan Bessedin.