В леденящей кровь речи бывшего президента России Дмитрия Медведева внимание эксперта привлекла одна фраза: «Кто такие – «они»?».

Во вторник утром бывший президент России Дмитрий Медведев шокировал мир своим заявлением в Telegram.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

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В данный момент Дмитрий Медведев занимает пост заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации. Он позволяет себе достаточно вызывающие высказывания с момента начала российской агрессии в Украине.

Вот и во вторник утром Медведев вновь выступил с радикальным заявлением на своем Telegram-канале.

Дмитрий Анатольевич оправдывается, утверждая, что он получает много вопросов о том, почему его посты такие резкие.

– Отвечаю - я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, буду делать всё, чтобы они исчезли, – написал Медведев.

Пост Дмитрия Медведева был немедленно истолкован во всем мире как относящийся к Украине и украинцам.

Однако, по мнению Ханны Смит – директора по исследованиям Hybrid CoE (Международная организация по противодействию гибридным угрозам) и эксперта по России, точный адресат послания Медведева остается неизвестным.

В своем первоначальном послании Дмитрий Анатольевич ни единым словом не упоминает Украину или украинцев, используя только личное местоимение «они» (по-фински – «he»). Это оставляет много возможностей для интерпретации.

– Кто «они»? – спрашивает Смит.

По мнению Смит, эти "они", которых упоминает Медведев, помимо Украины, могли бы оказаться США или Западом в целом. Также «ими» могли быть «западные русофобы», на которых российский политик уже ссылался ранее в своих Telegram-постах.

– Непонятно, о ком идет речь и кого вообще имеет в виду Медведев, – говорит Смит.

По мнению Смит, это часть коммуникационной стратегии России. Сообщения намеренно остаются неясными, оставляя читателю возможность самому определять их смысл.

«Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, буду делать всё, чтобы они исчезли».

– Россия никогда не уточняет контент. Чем абстрактнее содержание – тем большее противостояние оно вызывает. Читатель задумывается: «О, ужас, куда мы вляпались?!» – описывает Смит.

– В России, например, многие задаются вопросом: почему русские должны убивать украинцев? Но если сообщение читается как «нужно убивать фашистов» – это получает гораздо большую поддержку, – размышляет Смит.

И Медведев – не единственный. По словам Смит, в посланиях многих чиновников, дипломатов и других высокопоставленных лиц звучат настроения, схожие с постом Медведева.

– Президент Владимир Путин также довольно часто говорит о «них», – добавляет Смит.

– Будь то послание Дмитрия Медведева Западу, Украине или русофобам – ясно одно: такое извержение ярости отражает чувства глубокого разочарования, страха и нервозности, когда все идет не по плану, – говорит Смит.

В таком случае в русском мировоззрении нападение – лучшая защита.

– Подобная негативная реакция и столь враждебные слова от человека такого уровня говорят о том, что «предохранитель» не выдержал. Когда наступают трудности – контроль ослабевает, и это может привести к словам, которые в иной ситуации не были бы написаны, – анализирует Ханна Смит.

– Чем абстрактнее содержание – тем большее оно вызывает противостояние. Читатель задумывается: «О, ужас, куда мы вляпались?!».

– Это случилось и с Путиным, когда он был в ярости и «выпускал лягушек изо рта».

По мнению Смит, дело вовсе не во внезапной нервозности или разочаровании, поскольку Медведев и ранее использовал резкие выражения во время войны.

Смит считает, что послание Дмитрия Медведева было адресовано в первую очередь россиянам. Пост написан на русском языке в Telegram, широко используемом в России.

– Послание было адресовано русским – или, по крайней мере, русскоязычным.

Одиннадцатый президент Финляндии Тарья Халонен – одна из тех, кто хорошо знает Медведева. Халонен и Дмитрий Анатольевич были президентами своих стран в одно и то же время, им часто приходилось встречаться и вести деловые переговоры.

Имели место и взаимные дружественные жесты президентов.

Например, в 2009 году Халонен послала Медведеву записи финской пауэр-метал-группы Stratovarius. Со своей стороны, Медведев в начале 2013 года отправил Халонен пятимесячного котенка.

Во вторник Халонен отказалась комментировать для Ilta-Sanomat возможную причину вспышки Медведева или цель этого высказывания.

– Я решила не отвечать на вопросы о России. Я поддерживаю руководство нашей страны, и пусть они занимаются политическими коммуникациями, – сказала Тарья Халонен в интервью IS после участия в праздновании дня рождения 40+1 Института воспитания мира.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Иван Беседин. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Ivan Bessedin.