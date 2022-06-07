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Член правления Teboil признал, что в Украине все-таки война – раньше он говорил в интервью Yle только о "вопросе"

Teboil как компания по-прежнему следует государственной политике России – не называть войну войной.

Принадлежащая России через Лукойл компания Oy Teboil Ab пыталась повлиять на дебаты в Финляндии о войне в Украине, систематически называя войну, среди прочего, просто конфликтом. Kuva: Mikko Hannula

9:05

В интервью, опубликованном Yle в выходные, коммерческий директор компании Teboil Кари-Пекка Манни последовательно продолжал называть войну в Украине "вопросом" и "конфликтом", вместо того чтобы использовать термин война, пишет Yle.

То есть, Манни в своей компании Oy Teboil Ab, принадлежащей российскому нефтяному гиганту Лукойл, придерживается запрета российского государства на использование терминов. Запрет не позволяет называть войну в Украине войной, а, например, "спецоперацией", или "вопросом", или "конфликтом".

Директор Кари-Пекка Манни, ссылаясь на ваше интервью Yle, в Украине есть война?

–  Если это сейчас один и тот же континуум, то... (долгое молчание) ... (вздох) ... если вы спросите меня лично, то это, конечно, война.

Получается, что Манни скорее всего первый член управленческой команды Teboil, который сейчас публично упомянул запрещаемое Россией слово "война”.

Руководство Teboil, включая директора по маркетингу и коммуникациям Тони Фликта, с самого начала систематически публично отрицало существование войны в Украине. Кроме того они просили, например, газету Калева исправить используемую газетой терминологию, чтобы сделать ее более дружелюбной по отношению к России.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.

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Tommi Lempinen

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