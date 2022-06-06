Огромные потери молодых российских офицеров – ”большой удар, но вполне типичный”, считает финский эксперт

Массовая гибель офицеров младшего и среднего звена подрывает боеспособность и моральный дух российских войск. В заполнении пробелов есть много «но» .

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Гибель многих российских офицеров – тяжелый удар, поскольку результативность войск ухудшается, когда уходят лидеры, говорит генерал-майор в отставке Пекка Товери.

– Особенно в российской системе из состава войск не появляются новые лидеры, способные повести за собой в бой, потому что их учат подчиняться и ничего не делать самостоятельно.

Британская разведка – согласно источникам, которые она считает заслуживающими доверия – получила много отчетов о шокирующе высоких показателях потерь в российской наступательной армии среди офицеров младшего и среднего состава .

Им приходилось вести тактические действия на передовой, где процент потерь высокий.

Согласно отчетам британцев, потеря надежных командиров взводов и ротных командиров приводит к снижению морального духа и дисциплины. Россия была вынуждена создавать новые боевые части из разрозненных остатков расформированных, а из-за нехватки офицеров их боеспособность не соответствует требованиям.

– Конечно, это большой удар, но это вполне типично. Неудивительно, что там гибнет много молодых российских офицеров, говорит Пекка Товери.

Товери вспоминает, что в Зимней войне и Войне-продолжении финские командиры взводов и рот были ключевыми офицерами, которые руководили боем на передовой, разделяя все риски со своими бойцами и ведя войска в бой.

– Их потери были гораздо выше, чем остального состава. Нередко это были офицеры запаса.

По оценкам США, на украинском фронте уже погибло 15 000 российских солдат. Украина утверждает, что погибло 30 000 россиян. Число жертв среди генералов предполагается уже более десятка, среди полковников и подполковников – многими десятками, среди младших офицеров – сотнями, если не тысячами.

Как среди рядового состава, так и среди офицеров самые тяжелые потери в пехоте.

– Традиционно на войне самые большие потери несет пехота. Пехота и бронетанковые войска. Российский стиль ведения войны включает еще спецназ и десант, которые используются так же, как и традиционная пехота.

Нападающая армия России отчаянно нуждается в большем количестве офицеров младшего и среднего звена, так как боевые действия идут ударными темпами, особенно на Донбассе. Замена офицерского состава должна происходить быстро, ибо когда моральный дух и дисциплина ухудшаются, появляются даже мятежные настроения.

– Молодые офицеры на местах получают боевой опыт, и безусловно они учатся действовать немного лучше. Но к тому времени, когда их убьют, те, которые придут им на смену из военных училищ, уже усвоили этот традиционный русский урок, говорит Товери, имея в виду, что они уже првыкли подчиняться и не принимать самостоятельных решений.

– Они не какие-то боги тактики, которые умеют действовать самостоятельно. Им приходится осваивать эту работу нелегким путем.

По словам Товери, в России есть способные офицеры, но этого еще недостаточно для их квалификации.

– Вопрос в том, что система не поддерживает и не дает возможности действовать самостоятельно и автономно, как на Западе. Чтобы это поощрялось и даже вознаграждалось .

По данным экс-генерала разведки Товери, для отправки в Украину от российских бригад и полков мирного времени требуется призыв 50-60 новых батальонных боевых подразделений.

В тыловых гарнизонах много офицеров младшего и среднего звена на важных учебных должностях. Но они не могут выполнять эти учебные задачи, если им дадут команду идти на фронт, чтобы заполнить бреши.

– Это краткосрочное решение, говорит Товери, и сравнивает со знакомой присказкой – когда в мороз решаешь помочиться в свои штаны, то на время становится теплее.

– Здесь то же самое. Если вы отправьте на передовую инструкторов, как вы создадите этот новый резерв? Кто обучит призывников? Это довольно странное решение, и не очень разумное.

На видео – Пекка Товери в студии ИС в полном объеме 31 мая на финском языке (48 мин).

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.