Морская блокада Украины должна быть снята, но как? Один из вариантов – международная военно-морская операция

В 1980-х годах Соединенные Штаты разблокировали торговлю нефтью в Персидском заливе, направив военные корабли для сопровождения танкеров. Бывший военачальник Нато предлагает провести аналогичную операцию в Черном море.

Военные корабли США сопровождали танкеры во время "войны танкеров" в Персидском заливе в конце 1980-х годов. На фото морской пехотинец на палубе ракетного фрегата во время операции в июне 1988 года.

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Россия уже заблокировала около 22 миллионов тонн зерна и других продуктов питания в украинских черноморских портах, сообщил в Твиттере министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Эти огромные запасы должны быть вывезены из страны и экспортированы прежде, чем украинские фермеры соберут следующий урожай этим летом и осенью. Урожай зерновых созревает в июне и июле, подсолнечника – в августе-сентябре. Если для них не будет места в зернохранилищах, большая часть продукции может остаться гнить на полях.

Разрушенный авиаударом российской авиации 25 мая элеватор с зерном в Сиверской, Донбасс.

В обычный год украинское зерно кормит до 400 миллионов людей в Африке, на Ближнем Востоке и в Азии. Именно поэтому последствия продолжающейся морской блокады России могут быть столь шокирующими. Например, в Ливане цена на пшеницу в условиях глубоких экономических трудностей выросла на 70%.

Продовольственный кризис ввергает людей в нищету и вызывает голод. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (WFP) уже предупредило об угрозе голодной смерти миллионов людей, если блокада не будет снята.

– Украина – аграрная сверхдержава. Это наша проблема номер один, сказал британской газете The Guardian бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

– На карту поставлено выживание нации. Без зерна наша экономика будет стагнировать и умирать. Это касается не только нас, это касается всего мира. Речь идет о голоде в огромных масштабах.

Часть полей Украины пострадала в результате боевых действий. На фото подбитый бронетранспортер на заминированном поле в Чернигове 24 мая.

По словам президента Владимира Путина, взявшего в руки продовольственное оружие, Россия согласна открыть порты Украины для экспорта зерна только при условии, что будут сняты санкции против России. В свою очередь, это невозможно для западного сообщества, если только Россия не прекратит свою агрессивную войну и не выведет все свои войска из Украины.

Так что узел затянулся.

Что делать? Варианты есть, но они обременительны, медленны и рискованны.

Наиболее радикальное предложение – прорвать российскую морскую блокаду с помощью международной морской операции.

Успешный пример такой операции уже есть, пишет бывший командующий европейскими силами Нато адмирал Джеймс Ставридис в статье новостного сайта Bloomberg.

В 1987-1988 годах была так называемая «танкерная война» в Ормузском проливе, когда Иран угрожал перекрыть жизненно важные поставки нефти из Персидского залива.

– Остальной мир хотел сохранить поток нефти и выбрал довольно драматическое решение: сопровождать заход и выход танкеров из пролива под флагом США, говорит Ставридис. Он, будучи молодым морским офицером, сам принимал участие в этой операции.

Операция прошла успешно, за исключением одной трагической неудачи. Ракетный крейсер ВМС США по ошибке сбил иранский пассажирский самолет в Персидском заливе. 290 человек, находившихся на борту, погибли.

Заблокированный порт Одессы является самым важным в Украине. Архивное фото порта до войны в 2016 году.

По мнению Ставридиса, блокаду Украины могли бы снять военно-морские силы США, Великобритании и Франции в сотрудничестве со странами Нато в Черноморском регионе – Турцией, Болгарией и Румынией.

Операцию вряд ли санкционировали бы и ООН, и Нато как военный альянс. Однако отдельные страны Нато могли бы создать альянс для проведения операции. Это обеспечило бы безопасность морских перевозок в Одессу и из Одессы при необходимости силой, после того как маршрут предварительно будет очищен от мин.

Альянс мог бы сообщить России, что ответит той же меркой, если российский Черноморский флот попытается силой заблокировать проход судов-зерновозов.

Другой вариант – поиск новых экспортных торговых маршрутов для украинского зерна и семян подсолнечника. Европейский Союз уже рассматривает такие "коридоры солидарности".

Но новую транспортную логистику организовать очень сложно, ибо речь идет о миллионах тонн груза. До войны Украина ежемесячно экспортировала из своих черноморских портов 5-6 миллионов тонн зерна.

– Масштабы проблемы огромны. За последние пятнадцать лет мы выстроили нашу инфраструктуру так, что ее нельзя заменить, просто выбрав для перевозки другой порт в другой гавани, заявил недавно заместитель министра экономического развития Украины Тарас Качка, сообщает Bloomberg.

Зерно можно перевозить, например, по железной дороге из Украины в польские порты на Балтийском море или через Польшу в литовский порт Клайпеда. Альтернативными также могут быть румынские порты и порты на реке Дунай на юге Германии.

Остатки боеприпасов, найденные в районе мукомольной мельницы и элеватора Млибор, подвергшихся российскому обстрелу. Фото сделано 24 мая в Черниговской области.

Проблема в разной ширине колеи железнодорожного транспорта. Зерно или контейнеры с зерном нужно будет перегружать на границе из украинских железнодорожных вагонов в стандартизированные вагоны ЕС. Перегрузка занимает время и стоит денег.

Еще одна проблема – пропускная способность польских и румынских портов. По данным Bloomberg, они уже перегружены, кроме того, в портах трудно найти квалифицированный персонал. Транспортировка ограничена также нехваткой подходящих железнодорожных вагонов. Узкое место этой альтернативы.

Польша имеет 400-километровую железнодорожную сеть с широкой колеей, которая соединяется с украинской железнодорожной сетью в воеводстве Силезия. Эта сеть в основном используется для транспортировки стали. Возможно, ее можно было бы использовать и для транспортировки зерна. С этой целью Украина и Польша могли бы создать совместную транспортную компанию и заключить соглашение об упрощении пограничных процедур.

Спутниковый снимок коммерческой компании "Максар" показывает погрузку зерна на российское судно в Севастополе в конце мая.

А тем временем Россия ворует украинское зерно, закладывает мины на полях и разрушает зернохранилища, до которых она не может добраться.

На спутниковых снимках, сделанных с 19 по 21 мая, видно, как возможно вывезенное из Украины зерно перегружается на российские суда в севастопольском порту в Крыму. Зерно скорее всего вывезено из оккупированных российскими войсками районов Запорожья и Херсона. В этих районах лучшие сельскохозяйственные угодья Украины.

Со своей стороны российская оккупационная администрация в Херсоне заявила в понедельник, что уже начала вывоз зерна прошлогоднего урожая в Россию, как сообщает информационное агентство Тасс.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.