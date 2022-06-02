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Колонка Тапио Садеоя: Украина переживает ужасы войны, мы – рост цен на бензин

Война в Украине угрожает стать похожей на корону: она отступает на задний план в сознании европейцев. В то же время в Европе голоса за прекращение войны – даже при уступках России – могут усилиться, пишет Тапио Садеоя.

20:59

Как однажды сказал кто-то умный, коронавирус в Финляндии закончился в тот момент, когда российский тиран Владимир Путин вторгся в Украину. Корона, конечно же, на самом деле не закончилась, и Финляндия в течение всей весны с треском провалила защиту своих самых уязвимых граждан.

Но когда началось российское вторжение, корона, несмотря на свою суровую реальность, осталась на заднем плане: ужасная судьба Украины захлестнула нас со всех сторон. Корона исчезла из поля зрения, из сознания.

Но что, если так же случится с Украиной?

Когда утро чуть засветилось 24 февраля, стало очевидным, что у демократической Европы может быть только одна цель: подавить жестокую захватническую войну России. Казалось, что никогда еще Нато и ЕС не были так едины, как тогда. Да, так и есть, но будет ли это так и дальше, тем более осенью и зимой?

Извините, но я сомневаюсь.

Война в Украине продолжается так же жестоко, как и началась. Совершенно невозможно даже представить себе ужасы в украинских городах и селах, которые Россия напрочь уничтожает круглосуточным шквальным артиллерийским огнем с абсолютной беспощадностью.

Еще труднее представить себе ситуацию на линии фронта, когда Россия атакует тяжелой артиллерией, фосфорными бомбами и термобарическим оружием. Последствия ужасающие, но той реальности и ужаса мы непосредственно не видим, не то что переживаем.

Мы переживаем рост цен на бензин.

По всей Европе сейчас широко распространяются опасения по поводу экономики, и не в последнюю очередь влияния на нее войны: инфляция, рост цен на энергоносители, рост цен на продукты, рост кредитных ставок, возможная нехватка электроэнергии осенью, рецессия и т.д.

Европейцы могут начать страдать усталостью от войны раньше, чем украинцы, которые сражают за образ жизни и ценности всех европейцев.

Последствия всего этого уже видны: внимание простых граждан, политиков и СМИ все больше отвлекается от страданий украинцев и переключается на проблемы собственной страны.

Война в Украине угрожает стать похожей на корону: в сознании европейцев она отходит на второй план. В то же время в Европе голоса за прекращение войны даже при уступках России могут усилиться, особенно если это будет предложено в качестве средства для облегчения экономического положения.

Циничный реалист мог бы сказать, что европейцы могут начать страдать усталостью от войны раньше, чем украинцы, которые сражают за образ жизни и ценности всех европейцев.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас неоднократно напоминала о трехаспектной переговорной тактике Сталина, которую сейчас использует Путин: во-первых, требовать невозможного; во-вторых, выдвигать ультиматумы; в-третьих, не уступать ни пяди в переговорах.

Конечный результат неизбежен: Запад в какой-то момент уступит, а Россия получит то, чего у нее никогда не было.

Было бы хорошо, если бы сторонники линии уступок в ЕС – особенно Германия и Франция – вспомнили хотя бы один урок истории: уступки Путину означают, что новая агрессивная война не за горами.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.

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Tapio Sadeoja

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