Такова термобарическая бомба, используемая россиянами в Украине – Пекка Товери: Это "прорывное оружие"

Генерал-майор в отставке Пекка Товери говорит, что если такая бомба попадет в укрытие, она оттуда поглощает весь кислород. Это особо жестокое оружие.

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По мере развития войны в Украине Россия применяла печально известные термобарические бомбы.

На практике бомба заполняет воздух аэрозолем, содержащим горючее вещество, например, на основе углерода и мелкие металлические частицы.

Затем образовавшееся аэрозольное облако воспламеняется, создавая огненный шар и огромную ударную волну. При этом в зоне поражения бомбы создается вакуум, поскольку легковоспламеняющийся газ поглощает весь кислород из окружающего воздуха.

Это очень мощное оружие, особенно если оно используется в так называемой войне на истощение.

Генерал-майор запаса Пекка Товери сказал в интервью ISTV во вторник, что это оружие эффективно против боевой силы, особенно против укрепрайонов в населенных пунктах.

– При взрыве бомбы образуется топливно-воздушная смесь. Она проникает также внутрь конструкций. Когда вещество воспламеняется, оно создает эффект горения и давления, говорит Товери.

По его словам, главное в том, что бомба должна попасть в цель, чтобы она сработала как надо.

– Россия рассматривает термобарическую бомбу как прорывное оружие. Она используется специально для уничтожения укрепившегося и окопавшегося в населенных пунктах противника.

Взрывы термобарических бомб в Донецкой области.

Разрушительная сила термобарической бомбы заключается в том, что она поглощает кислород из зоны поражения.

Например, когда бомба попадает в укрепление с противником внутри, в укреплении заканчивается кислород.

– Бомба создает избыточное давление и эффект горения, что смертельно, говорит Товери.

Термобарические бомбы были использованы, например, на территории завода "Азовсталь".

Однако Товери не верит, что сила удара такой бомбы окажет какое-либо воздействие на туннели глубиной 10 метров.

По словам Товери, существуют также переносные версии термобарического оружия, которые выглядят как базука. Площадь поражения также меньше.

Подобное оружие существует и на Западе, но оно воздушно-десантное.

– Оружие не новое. Они стоят на вооружении уже десятилетия, говорит Товери.

(На видео Украина-студия от 31 мая, 48 минут полностью. Пекка Товери, бывший начальник разведки Генштаба Финляндии, комментирует на финском языке в том числе термобарическую бомбу.)

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.