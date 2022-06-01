Новое явление на улицах российских городов: «Хочешь сменить образ жизни?»

Все начиналось с листовок, а теперь наемников уже вербуют в мобильных военкоматах.

Россия пытается привлечь своих граждан в свою наемную армию.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

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Россия пытается восполнить недостаток военных, возникший в результате войны в Украине. Россия до сих пор избегала масштабной мобилизации, но солдат набирали даже из других стран.

В апреле и мае на российских улицах появилось новое явление: пополнить армию наемников призывают прямо на улицах российских городов.

Раньше большинство объявлений о вербовке были ориентировали в основном на более бедные регионы России, но в субботу в Санкт-Петербурге также открылся мобильный пункт вербовки, сообщил сайт SOTA на своем Telegram-канале. Администрация Санкт-Петербурга сообщили, что в выходные на популярной у туристов Дворцовой площади появится мобильный пункт вербовки .

В конце мая на Дворцовой площади Санкт-Петербурга появился мобильный призывной пункт в российскую армию.

Рекрутинговая кампания началась малыми темпами еще в апреле. Тогда в Telegram и других интернет-ресурсах распространялись скриншоты и видео бумажных объявлений и листовок, приклеенных к столбам на улицах городов.

Объявления обращены к разным целевым группам. В одних рекламируют хорошие зарплаты, в других призывают к защите страны и патриотизму.

– Надоели долги, кредиты? Желаешь сменить жизни? Хочешь, чтобы тебя уважали и гордились? спрашивает одно из объявлений, напечатанное на листе форматом А4.

Согласно объявлениям, контракт заключается на четыре месяца. Обещанная зарплата составляет 220 000 рублей или более 3 000 евро по текущему обменному курсу в месяц, что является довольно солидной ежемесячной суммой в России.

В конце апреля в городе Пермь, недалеко от Урала, на столбе было приклеено объявление о наборе в армию.

Позиционирующая себя независимой и частично заблокированная в России онлайн-газета Пермь 36,6, исследовала этот вопрос в конце апреля. Газета опубликовала якобы имевший место телефонный разговор между сотрудником военкомата и читателем газеты. Подлинность записи по другим источникам проверить не удалось, но разговор по телефону звучал очень реально.

– Можно ли еще записаться? спрашивает читатель газеты.

– Ну, да, да, отвечает рекрутер.

– А вот, это вот, на Украину надо будет ехать, или это где-то у нас в России?

– Нет, это как бы туда (в Украину) ехать.

Вербовщик перечисляет преимущества наемников и объясняет, что звонящий получает те же "льготами", что и другие ветераны войны. К ним относятся пенсия и "льгота на вышее образование".

– А можно будет пойти-то, если я не служил в армии? спрашивает читатель.

– Да, можно в принципе, но если честно... Раз вы не служили, просто хочется пострелять или как? спрашивает рекрутер.

– Ну просто видите деньги нужны, а там зарплата нормальная.

– Ну, это опять же, риск.

– А если судимость есть у меня, можно будет?

– Смотря какая судимость, если она погашена, то в принципе не проблема.

В России судимость погашается, то есть снимается с гражданина по истечении определенного срока. Как правило, условные сроки снимаются сразу после отбытия наказания, а безусловные – через несколько лет.

Объявление о наборе в российскую армию в Новосибирске в мае. "Это дело" – гласит реклама.

Читатель сибирской газеты Тайга разместил фото рекламы вооруженных сил в Новосибирске в конце мая.

– Это дело, гласит придорожный баннер буквами размером с кошку.

Читатель обратил внимание на левый нижний угол рекламы, где, по-видимому, предупреждение о возрастном ограничении: "12+".

Ссылка в объявлении ведет на страницу Вооруженных сил, где рисуется картина "защиты родины и почетной труд".

Основные требования к гражданину России, указанные на сайте, невелики – старше 18 лет и иметь профессиональное оброазование. Чтобы стать наемником, необходимо иметь "волю и энтузиазм к обучению и желание освоить необходимые военные навыки".

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.