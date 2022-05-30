Редакционная статья: Путин повторяет сталинские зверства голодом – новый голодомор угрожает не только Украине, но и всему миру

Нельзя допустить, чтобы готовящийся Владимиром Путиным голод увенчался успехом.

Похоже, с помощью шантажа глобальным голодом Владимир Путин готов сеять смерть не только в Украине. На фото – акция протеста в Бухаресте.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

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Президент России Владимир Путин ведет войну не только в Украине, но его действия уже угрожают жизни и здоровью миллионов людей в Северной Африке, на Ближнем Востоке и в Азии.

Путин использует продовольствие как оружие.

Суть проблемы сводится к плодородным полям Украины, которые теперь засеяны российскими минами вместо зерна.

Россия также разбомбила украинские зернохранилища и забрала себе зерно и сельскохозяйственную технику. Россия заблокировала доступ к черноморским портам, чтобы Украина не могла экспортировать свою сельскохозяйственную продукцию за рубеж.

Если бы Путин не напал на Украину, то в этом году страна была бы пятой в мире по экспорту пшеницы, четвертой по экспорту кукурузы и крупнейшим экспортером в мире подсолнечного масла.

Цель путинской аферы – вызвать искусственный голод в мире, чтобы Запад был вынужден отказаться от санкций против России. Если Путин добьется своей цели, уже следующей осенью и зимой на Европу может обрушиться волна голодающих беженцев.

В Европе война Путина приводит к росту цен не только на энергоносители, но и на продукты питания. Для финских фермеров война обернется поднятием до небес цен на удобрения.

Схема в том, что Путин сначала сам создает проблему, а затем великодушно предлагает ее решить.

В течение последних дней Путин говорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Италии Марио Драги. Всем им Путин сообщил, что Россия "готова помочь" облегчить экспорт зерна из Украины, если Запад отменит свои санкции против России.

Путин в очередной раз пытался ввести в заблуждение, заявляя, что продовольственный кризис вызван санкциями Евросоюза и США против России. Но санкции Запада практически не касаются сельскохозяйственного и продовольственного сектора. Санкции на экспорт удобрений коснулись только Беларуси.

Ближайшие недели покажут, удастся ли Путину подорвать ряды Запада и пойдут ли ему на уступки. И в Европе, и в США уже высказывались предположения, что Западу следует военными средствами обеспечить безопасный экспорт украинского зерна в Черном море.

” Когда советский лидер Иосиф Сталин хотел подчинить украинцев, он вызвал искусственный голод в 1932-33 годах.

Бывший начальник разведки Генштаба генерал-майор в отставке Пекка Товери — один из сторонников жесткой линии.

– Единственное правильное решение – отправить 6-й флот США, усиленный подразделениями союзников, для сопровождения судов с зерном, с одновременным арестом российских судов, перевозящих ворованное украинское зерно, написал Товери в Твиттере в субботу.

Превращение голода в оружие – не новый трюк Москвы.

Когда советский лидер Иосиф Сталин хотел подчинить украинцев, он вызвал искусственный голод в 1932-33 годах. Голод, известный как Голодомор, унес жизни миллионов украинцев.

Если Запад позволит сейчас увенчаться успехом путинскому шантажу, новый голодомор, вызванный Россией, поразит не только Украину, но и весь мир с непредсказуемыми последствиями. Нельзя позволить Путину добиться успеха.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.