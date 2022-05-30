Venäjän hyökkäyksen ja Ukrainan sodan aiheuttaman tiedontarpeen vuoksi Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi.

News in Russian

Редакционная статья: Путин повторяет сталинские зверства голодом – новый голодомор угрожает не только Украине, но и всему миру

Нельзя допустить, чтобы готовящийся Владимиром Путиным голод увенчался успехом.

Похоже, с помощью шантажа глобальным голодом Владимир Путин готов сеять смерть не только в Украине. На фото – акция протеста в Бухаресте. Kuva: Daniel Mihailescu / AFP / Lehtikuva

21:11

  • Artikkelin alkuperäinen versio suomeksi löytyy tästä linkistä. Оригинальная версия статьи на финском по этой ссылке.

Президент России Владимир Путин ведет войну не только в Украине, но его действия уже угрожают жизни и здоровью миллионов людей в Северной Африке, на Ближнем Востоке и в Азии.

Путин использует продовольствие как оружие.

Суть проблемы сводится к плодородным полям Украины, которые теперь засеяны российскими минами вместо зерна.

Россия также разбомбила украинские зернохранилища и забрала себе зерно и сельскохозяйственную технику. Россия заблокировала доступ к черноморским портам, чтобы Украина не могла экспортировать свою сельскохозяйственную продукцию за рубеж.

Если бы Путин не напал на Украину, то в этом году страна была бы пятой в мире по экспорту пшеницы, четвертой по экспорту кукурузы и крупнейшим экспортером в мире подсолнечного масла.

Цель путинской аферы – вызвать искусственный голод в мире, чтобы Запад был вынужден отказаться от санкций против России. Если Путин добьется своей цели, уже следующей осенью и зимой на Европу может обрушиться волна голодающих беженцев.

В Европе война Путина приводит к росту цен не только на энергоносители, но и на продукты питания. Для финских фермеров война обернется поднятием до небес цен на удобрения.

Схема в том, что Путин сначала сам создает проблему, а затем великодушно предлагает ее решить.

В течение последних дней Путин говорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Италии Марио Драги. Всем им Путин сообщил, что Россия "готова помочь" облегчить экспорт зерна из Украины, если Запад отменит свои санкции против России.

Путин в очередной раз пытался ввести в заблуждение, заявляя, что продовольственный кризис вызван санкциями Евросоюза и США против России. Но санкции Запада практически не касаются сельскохозяйственного и продовольственного сектора. Санкции на экспорт удобрений коснулись только Беларуси.

Ближайшие недели покажут, удастся ли Путину подорвать ряды Запада и пойдут ли ему на уступки. И в Европе, и в США уже высказывались предположения, что Западу следует военными средствами обеспечить безопасный экспорт украинского зерна в Черном море.

Когда советский лидер Иосиф Сталин хотел подчинить украинцев, он вызвал искусственный голод в 1932-33 годах.

Бывший начальник разведки Генштаба генерал-майор в отставке Пекка Товери — один из сторонников жесткой линии.

– Единственное правильное решение – отправить 6-й флот США, усиленный подразделениями союзников, для сопровождения судов с зерном, с одновременным арестом российских судов, перевозящих ворованное украинское зерно, написал Товери в Твиттере в субботу.

Превращение голода в оружие – не новый трюк Москвы.

Когда советский лидер Иосиф Сталин хотел подчинить украинцев, он вызвал искусственный голод в 1932-33 годах. Голод, известный как Голодомор, унес жизни миллионов украинцев.

Если Запад позволит сейчас увенчаться успехом путинскому шантажу, новый голодомор, вызванный Россией, поразит не только Украину, но и весь мир с непредсказуемыми последствиями. Нельзя позволить Путину добиться успеха.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.

Lue lisää kirjoittajalta

IS

Aiheeseen liittyvää

Генерал Кристофер Каволи на слушаниях в Сенате 26 мая.

Новый командующий европейскими силами Нато: России придется создавать "буфер" против Финляндии

News in Russian
Владимир Путин и Сергей Шойгу недавно посетили нескольких довольно здоровыми на вид мужчин, которые, как утверждается, были ранены во время украинской операции.

Редакционная статья: Восторженные финские помощники Путина – так Россия сейчас использует финских пропагандистов

News in Russian
В четверг премьер-министр Санна Марин встретилась в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Санна Марин в Киеве: "Теперь мы знаем, на что способна Россия

News in Russian

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

News in Russian