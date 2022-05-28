Новый командующий европейскими силами Нато: России придется создавать "буфер" против Финляндии

Вооруженные силы Нато в Европе вскоре возглавит владеющий русским языком генерал, который открыто восхваляет обороноспособность Финляндии, восходящую еще к Зимней войне.

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США выдвигают генерала Кристофера Г. Каволи новым командующим силами Нато в Европе (SACEUR). Это важное назначение, учитывая, что агрессивная война России в Украине решительным образом изменила обстановку в сфере безопасности в Европе.

Каволи – четырехзвездный генерал сухопутных войск, владеющий русским языком. Он имеет степень магистра факультета российских и восточноевропейских исследований Йельского университета. Он жил в Москве и много путешествовал по странам бывшего Советского Союза.

В своей нынешней должности командующего сухопутными войсками США в Европе и Африке Каволи служит с 2020 года.

Смена командования в штаб-квартире Нато в Бельгии, предложенная президентом Джо Байденом, произойдет вскоре после того, как Сенат утвердит кандидатуру Каволи. Он сменит на этом посту генерала ВВС Тода Вултерса.

Агрессивная война России вынудила Нато усилить свое военное присутствие вблизи Украины. На фото американские и польские войска на учениях в Бемово Писке, Польша, 24 мая.

Комитет Сената по обороне заслушал Каволи в четверг на Капитолийском холме в Вашингтоне.

Среди вопросов, поднятых на слушаниях, были вопросы членства Финляндии и Швеции в Нато. Каволи сказал, что сильная национальная оборона и история Финляндии как пограничного соседа России являются "большим преимуществом" на восточном фланге Нато.

– Финны являются лучшими специалистами по защите этой границы, сказал Каволи сенаторам, согласно новостному журналу Вооруженных сил США Stars and Stripes.

– Я сам проехал на снегоходе с начальником пограничной службы и командующим Силами обороны Финляндии половину всей границы и был очень впечатлен умением финнов ее защищать.

Надо сказать, что с седла снегохода Каволи вряд ли успел посмотреть половину 1340-километровой восточной границы Финляндии – он посетил Финляндию 10-12 января 2021 года и побывал за это время на арктических учениях финской армии в бригаде Яякяри в Соданкюля. Генерал также наблюдал за боевыми стрельбами на полигоне Роваярви и посетил Лапландскую пограничную охрану в Ивало.

Сенатор Том Коттон спросил Каволи, среди прочего, считает ли он, что российский Генеральный штаб хорошо знаком с Зимней войной в Финляндии.

– Сэр, я знаю, что это так. Зимняя война изучается западными военными не только как модель действий для победы над более сильным противником. Ее изучают и в России как важный урок прошлого, ответил Каволи.

Каволи сказал, что хорошие отношения между Москвой и Хельсинки позволили России в течение многих лет держать относительно небольшие сухопутные войска на границе с Финляндией и развернуть большую часть своих сухопутных войск в других местах.

– Сейчас Россия теряет эту возможность, сказал генерал.

Членство Финляндии и Швеции в Нато распространяет действие альянса почти на все Балтийское побережье. Согласно анализу, проведенному Каволи для комитета Сената по обороне, это заставит Россию изменить свои долгосрочные планы по размещению войск и начать создавать "буфер" против Финляндии.

Министр обороны России Сергей Шойгу уже заявил о создании новых военных баз на западе страны в ответ на расширение Нато.

По словам Шойгу, до конца этого года на западе России будет создано двенадцать новых воинских частей и подразделений. Что это будет означать конкретно, пока неизвестно. Под воинской частью может подразумеваться все что угодно, начиная от роты и выше.

Расширение Нато за счет присоединения Финляндии и Швеции не представляет особой риска для Альянса, считает Каволи.

Однако генерал подчеркнул на слушаниях, что США и союзники по Нато должны быть максимально прозрачными в своей подготовке. Это позволило бы избежать риска недопонимания со стороны России.

– Баланс здесь хрупкий, потому что, чтобы оставаться сильными, мы не должны избегать действий... Но все-таки необходимо избегать излишеств и не создавать проблем там, где их нет, сказал Каволи.

Каволи похвалил перед сенаторами шведские вооруженные силы: шведские ВМС имеют как сильные надводные корабли, так и подводные лодки в Балтийском море, что, по словам генерала, поможет Нато. Кроме того, вступление Швеции в Нато даст Альянсу доступ к стратегически важному острову Готланд, расположенному всего в нескольких сотнях километрах от важной российской военной базы – Калининграда.

Генерал Кристофер Каволи встретился с американскими военными во время учений Нато Defender Europe в Хорватии в мае 2021 года.

Каволи родился в Германии в семье американского военного. Он имеет военный опыт, связанный с операциями США в Афганистане, где он служил командиром батальона с 2006 по 2007 год.

Многие американские коллеги и эксперты считают избрание Каволи новым командующим Нато успехом.

– Я не могу представить никого другого, кто был бы так хорошо подготовлен, как с интеллектуальной точки зрения, так и с точки зрения боевого опыта, сказал Politico полковник в отставке и исследователь Института Рэнд (Rand Research Institute) Дэйв Джонсон.

– Он в разное время работал почти со всеми командующими сухопутными войсками в Европе и знает политическую и оперативную обстановку в регионе.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.