Новый командующий европейскими силами Нато: России придется создавать "буфер" против Финляндии

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США выдвигают генерала Кристофера Г. Каволи новым командующим силами Нато в Европе (SACEUR). Это важное назначение, учитывая, что агрессивная война России в Украине решительным образом изменила обстановку в сфере безопасности в Европе.
Каволи – четырехзвездный генерал сухопутных войск, владеющий русским языком. Он имеет степень магистра факультета российских и восточноевропейских исследований Йельского университета. Он жил в Москве и много путешествовал по странам бывшего Советского Союза.
В своей нынешней должности командующего сухопутными войсками США в Европе и Африке Каволи служит с 2020 года.
Смена командования в штаб-квартире Нато в Бельгии, предложенная президентом Джо Байденом, произойдет вскоре после того, как Сенат утвердит кандидатуру Каволи. Он сменит на этом посту генерала ВВС Тода Вултерса.
Комитет Сената по обороне заслушал Каволи в четверг на Капитолийском холме в Вашингтоне.
Среди вопросов, поднятых на слушаниях, были вопросы членства Финляндии и Швеции в Нато. Каволи сказал, что сильная национальная оборона и история Финляндии как пограничного соседа России являются "большим преимуществом" на восточном фланге Нато.
– Финны являются лучшими специалистами по защите этой границы, сказал Каволи сенаторам, согласно новостному журналу Вооруженных сил США Stars and Stripes.
– Я сам проехал на снегоходе с начальником пограничной службы и командующим Силами обороны Финляндии половину всей границы и был очень впечатлен умением финнов ее защищать.
Надо сказать, что с седла снегохода Каволи вряд ли успел посмотреть половину 1340-километровой восточной границы Финляндии – он посетил Финляндию 10-12 января 2021 года и побывал за это время на арктических учениях финской армии в бригаде Яякяри в Соданкюля. Генерал также наблюдал за боевыми стрельбами на полигоне Роваярви и посетил Лапландскую пограничную охрану в Ивало.
Сенатор Том Коттон спросил Каволи, среди прочего, считает ли он, что российский Генеральный штаб хорошо знаком с Зимней войной в Финляндии.
– Сэр, я знаю, что это так. Зимняя война изучается западными военными не только как модель действий для победы над более сильным противником. Ее изучают и в России как важный урок прошлого, ответил Каволи.
Каволи сказал, что хорошие отношения между Москвой и Хельсинки позволили России в течение многих лет держать относительно небольшие сухопутные войска на границе с Финляндией и развернуть большую часть своих сухопутных войск в других местах.
– Сейчас Россия теряет эту возможность, сказал генерал.
Членство Финляндии и Швеции в Нато распространяет действие альянса почти на все Балтийское побережье. Согласно анализу, проведенному Каволи для комитета Сената по обороне, это заставит Россию изменить свои долгосрочные планы по размещению войск и начать создавать "буфер" против Финляндии.
Министр обороны России Сергей Шойгу уже заявил о создании новых военных баз на западе страны в ответ на расширение Нато.
По словам Шойгу, до конца этого года на западе России будет создано двенадцать новых воинских частей и подразделений. Что это будет означать конкретно, пока неизвестно. Под воинской частью может подразумеваться все что угодно, начиная от роты и выше.
Расширение Нато за счет присоединения Финляндии и Швеции не представляет особой риска для Альянса, считает Каволи.
Однако генерал подчеркнул на слушаниях, что США и союзники по Нато должны быть максимально прозрачными в своей подготовке. Это позволило бы избежать риска недопонимания со стороны России.
– Баланс здесь хрупкий, потому что, чтобы оставаться сильными, мы не должны избегать действий... Но все-таки необходимо избегать излишеств и не создавать проблем там, где их нет, сказал Каволи.
Каволи похвалил перед сенаторами шведские вооруженные силы: шведские ВМС имеют как сильные надводные корабли, так и подводные лодки в Балтийском море, что, по словам генерала, поможет Нато. Кроме того, вступление Швеции в Нато даст Альянсу доступ к стратегически важному острову Готланд, расположенному всего в нескольких сотнях километрах от важной российской военной базы – Калининграда.
Каволи родился в Германии в семье американского военного. Он имеет военный опыт, связанный с операциями США в Афганистане, где он служил командиром батальона с 2006 по 2007 год.
Многие американские коллеги и эксперты считают избрание Каволи новым командующим Нато успехом.
– Я не могу представить никого другого, кто был бы так хорошо подготовлен, как с интеллектуальной точки зрения, так и с точки зрения боевого опыта, сказал Politico полковник в отставке и исследователь Института Рэнд (Rand Research Institute) Дэйв Джонсон.
– Он в разное время работал почти со всеми командующими сухопутными войсками в Европе и знает политическую и оперативную обстановку в регионе.
Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.