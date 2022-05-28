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Редакционная статья: Восторженные финские помощники Путина – так Россия сейчас использует финских пропагандистов

Все информационное пространство, отведенное в российских СМИ для Финляндии, заполняется финскими псевдоэкспертами, готовыми поддержать политику Владимира Путина, пишет Арья Паананен.

Владимир Путин и Сергей Шойгу недавно посетили нескольких довольно здоровыми на вид мужчин, которые, как утверждается, были ранены во время украинской операции. Kuva: Mikhail Metzel / AFP / Lehtikuva

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Кстати, вы случайно не заметили, что финнов очень разозлило, что президент Саули Ниинистё обосновал заявку Финляндии в Нато действиями самой России? Именно тот момент, когда Ниинистё произнес свои знаменитые слова: "Посмотрите в зеркало, вы сами виноваты в этом".

Неудивительно, если вы не заметили – ведь на самом деле в Финляндии такого не было.

Напротив, вместо недовольства Ниинистё получил широкую похвалу, как он в одном предложении резюмировал причины быстрого изменения позиции Финляндии в отношении Нато.

Однако в российских СМИ появились сообщения, что финны были возмущены этим комментарием Ниинистё. Например, в статье государственного информационного агентства Риа Новости были приведены цитаты четырех предполагаемых финских комментаторов в Твиттере без ссылок на оригинальные сообщения.

В твиттах Ниинист критикуется, в частности, за слишком резкие обвинения в адрес России. Когда вы переводите сообщения на финский язык и пытаетесь найти их в Twitter, задача оказывается сложной. Существовали ли они когда-либо, или это был бот с нулевым количеством подписчиков?

Описанный выше эпизод – это небольшой пример того, как сейчас выглядят новости о Финляндии в российских СМИ. Это имеет очень мало общего с истиной.

На этой неделе доступ россиян к достоверной информации был еще более ограничен, поскольку Россия заблокировала также сайт Helsingin Sanomat. Сайт Ilta-Sanomat стал первым финским СМИ, заблокированным в России в самом начале ее новой войны в Украине.

Причина блокировки – русскоязычные статьи, публикуемые HS и IS. Зайти на заблокированные страницы по-прежнему можно через VPN-сервис, но не многие из россиян решаются или утруждают себя использованием этой услуги.

Главный посыл финских пропагандистов, похоже, одинаков: Финляндию втягивают в Нато против воли народа.

Во время войны в Украине в российских СМИ также появилось несколько восторженных финских «экспертов» и «журналистов». Их объединяет то, что они либо совершенно неизвестны широкой финской публике, либо уже известны как поклонники политики Владимира Путина.

У этих "уважаемых финских общественных деятелей" российские СМИ теперь охотно берут интервью. Главный посыл финских пропагандистов, похоже, одинаков: Финляндию втягивают в Нато против воли народа.

Пропагандисты также повторяют утверждения, что финские СМИ необоснованно запугивают угрозами со стороны России, что финны полностью лишены свободы слова, а опросы общественного мнения по Нато были искажены. Это якобы позволит США вовлечь Финляндию в собственную "подготовку к нападению" на Россию.

Многие россияне привыкли доверять словам и делам финнов – и именно поэтому финские пропагандисты сейчас особенно востребованы в российских СМИ для создания иллюзии достоверности.

Упомянем из них лишь старого знакомого – Йохана Бекмана, воображение которого, кажется, неисчерпаемо. Заявления Бекмана сами по себе не заслуживают внимания, но приведем как пример его последнюю "теорию", которую обсуждают в российских новостях: Великобритания якобы может намеренно сбить финский или шведский пассажирский самолет, а затем оккупировать Аландские острова.

Понятно, что ни один из ведущих финских политиков, исследователей или дипломатов не проявляет особого желания давать интервью российским СМИ. В любом случае, это всегда будет каким-то образом использовано или искажено.

Однако это приводит к другой проблеме. Информационное пространство, отведенное в российских СМИ для Финляндии теперь остается свободной площадкой для различных финских псевдоэкспертов.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.

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Arja Paananen

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