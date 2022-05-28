Редакционная статья: Восторженные финские помощники Путина – так Россия сейчас использует финских пропагандистов

Все информационное пространство, отведенное в российских СМИ для Финляндии, заполняется финскими псевдоэкспертами, готовыми поддержать политику Владимира Путина, пишет Арья Паананен.

Владимир Путин и Сергей Шойгу недавно посетили нескольких довольно здоровыми на вид мужчин, которые, как утверждается, были ранены во время украинской операции.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

Artikkelin alkuperäinen versio suomeksi löytyy tästä linkistä. Оригинальная версия статьи на финском по этой ссылке.

Кстати, вы случайно не заметили, что финнов очень разозлило, что президент Саули Ниинистё обосновал заявку Финляндии в Нато действиями самой России? Именно тот момент, когда Ниинистё произнес свои знаменитые слова: "Посмотрите в зеркало, вы сами виноваты в этом".

Неудивительно, если вы не заметили – ведь на самом деле в Финляндии такого не было.

Напротив, вместо недовольства Ниинистё получил широкую похвалу, как он в одном предложении резюмировал причины быстрого изменения позиции Финляндии в отношении Нато.

Однако в российских СМИ появились сообщения, что финны были возмущены этим комментарием Ниинистё. Например, в статье государственного информационного агентства Риа Новости были приведены цитаты четырех предполагаемых финских комментаторов в Твиттере без ссылок на оригинальные сообщения.

В твиттах Ниинист критикуется, в частности, за слишком резкие обвинения в адрес России. Когда вы переводите сообщения на финский язык и пытаетесь найти их в Twitter, задача оказывается сложной. Существовали ли они когда-либо, или это был бот с нулевым количеством подписчиков?

Описанный выше эпизод – это небольшой пример того, как сейчас выглядят новости о Финляндии в российских СМИ. Это имеет очень мало общего с истиной.

На этой неделе доступ россиян к достоверной информации был еще более ограничен, поскольку Россия заблокировала также сайт Helsingin Sanomat. Сайт Ilta-Sanomat стал первым финским СМИ, заблокированным в России в самом начале ее новой войны в Украине.

Причина блокировки – русскоязычные статьи, публикуемые HS и IS. Зайти на заблокированные страницы по-прежнему можно через VPN-сервис, но не многие из россиян решаются или утруждают себя использованием этой услуги.

” Главный посыл финских пропагандистов, похоже, одинаков: Финляндию втягивают в Нато против воли народа.

Во время войны в Украине в российских СМИ также появилось несколько восторженных финских «экспертов» и «журналистов». Их объединяет то, что они либо совершенно неизвестны широкой финской публике, либо уже известны как поклонники политики Владимира Путина.

У этих "уважаемых финских общественных деятелей" российские СМИ теперь охотно берут интервью. Главный посыл финских пропагандистов, похоже, одинаков: Финляндию втягивают в Нато против воли народа.

Пропагандисты также повторяют утверждения, что финские СМИ необоснованно запугивают угрозами со стороны России, что финны полностью лишены свободы слова, а опросы общественного мнения по Нато были искажены. Это якобы позволит США вовлечь Финляндию в собственную "подготовку к нападению" на Россию.

Многие россияне привыкли доверять словам и делам финнов – и именно поэтому финские пропагандисты сейчас особенно востребованы в российских СМИ для создания иллюзии достоверности.

Упомянем из них лишь старого знакомого – Йохана Бекмана, воображение которого, кажется, неисчерпаемо. Заявления Бекмана сами по себе не заслуживают внимания, но приведем как пример его последнюю "теорию", которую обсуждают в российских новостях: Великобритания якобы может намеренно сбить финский или шведский пассажирский самолет, а затем оккупировать Аландские острова.

Понятно, что ни один из ведущих финских политиков, исследователей или дипломатов не проявляет особого желания давать интервью российским СМИ. В любом случае, это всегда будет каким-то образом использовано или искажено.

Однако это приводит к другой проблеме. Информационное пространство, отведенное в российских СМИ для Финляндии теперь остается свободной площадкой для различных финских псевдоэкспертов.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.