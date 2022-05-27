Власти Украины раскрывают новые подробности визита Санна Марин

Заместитель мэра Бучи рассказывает Ilta-Sanomat, почему премьер-министр Санна Марин посетила Бучу и Ирпень.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

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Визит премьер-министра Санны Марин в Бучу в четверг принимала заместитель мэра города Михайлина Скорик-Шкаровская.

Мэр Бучи Анатолий Федорук еще не вернулся со Всемирного экономического форума в Давосе.

Марин посетила также и другой город, побывавший в российской оккупации –Ирпень. Затем она встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

– Буча и Ирпень входят в официальную программу визита в Украину каждого мирового лидера, сказала Скорик-Шкаривская Ilta-Sanomat.

Отец Андрей в беседе с премьер-министром Марин и послом Финляндии в Украине Пяйви Лайне перед храмом св. апостола Андрея Первозванного.

– Ирпень олицетворяет разрушения, так как 70-80% города разрушено. Буча – российские военные преступления и жестокость, так как каждый третий убитый в Киевской области был из Бучи.

Марин посетила храм св. апостола Андрея Первозванного, где на церковном дворе была обнаружена братская могила 116 человек. Отец Андрей показал ей фотовыставку снимков, сделанных агентством Рейтер сразу после освобождения Бучи. На снимках, среди прочего, были изображены убитые на улицах мирные жители.

– После показа братской могилы мы призываем наших гостей посетить церковь и зажечь свечу в память о погибших. Марин посетила церковь, помолилась и выразила соболезнования. Визит длился чуть более получаса, говорит Скорик-Шкаривская.

– Марин была потрясена пережитым и увиденным.

Отец Андрей показывает Марин фото, сделанные после освобождения Бучи.

Скорик-Шкаривская рассказывает, что они с Марин обсуждали также заявку Финляндии в Нато.

– Важно, чтобы финны услышали нашу историю, потому что у нас такой же опасный сосед . Поэтому у нас должна быть общая цель: остановить Россию в Украине, чтобы она не пошла дальше.

Премьер-министр Марин зажгла свечу в память о погибших.

По словам Скорик-Шкаривской, визит Марин сопровождался обычными мерами безопасности. Она напоминает, что визиты мировых лидеров никогда не бывают полностью безопасными, поскольку в Украине все еще идет война.

– Сегодня в одном из сел Киевской области полиция обнаружила и задержала диверсанта.

Возле храма св. апостола Андрея Первозванного в Буче ранее была обнаружена братская могила.

Погода благоприятствовала визиту премьер-министра.

– Весь день шел дождь, но как только Марин приехала, дождь прекратился. Как мы и планировали!

За премьер-министром Санна Марин – посол Финляндии в Украине Пяйви Лайне.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen

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