Venäjän hyökkäyksen ja Ukrainan sodan aiheuttaman tiedontarpeen vuoksi Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi.

News in Russian

Санна Марин в Киеве: "Теперь мы знаем, на что способна Россия

Марин также отметила сложную историю отношений Финляндии с Россией.

В четверг премьер-министр Санна Марин встретилась в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Kuva: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

20:22

Выступая в Киеве, премьер-министр Финлндии Санна Марин заявила, что российские солдаты, совершившие военные преступления в Украине, должны быть привлечены к ответственности.

– Теперь мы знаем, на что способна Россия. Мы должны бороться с безнаказанностью, сказала она.

Помимо Киева, в четверг Марин посетила еще города Ирпень и Буча, где были вскрыты факты зверств, совершенных российскими военными.

–  Меня особенно потрясли рассказы о пытках, беспричинных казнях и широко распространенном сексуальном и гендерном насилии, сказала Марин.

Он сказала, что Украина также работает на благо человечества, расследуя военные преступления и преследуя в судебном порядке за их совершение.

Марин заявила, что Финляндия поддерживает расследование МУС военных преступлений в Украине. Он подчеркнула, что агрессивная война России является серьезным нарушением Устава ООН и международного права.

Она отметила, что война коренным образом изменила обстановку безопасности в Европе. И что доверие к России утрачено на поколения.

– Вы защищаете ценности и принципы, на которых построена Европа. В наших сердцах украинцы уже победили.

Марин сказала, что Финляндия готова направить Украине дополнительную военную помощь. Она также заявила, что Финляндия поддерживает Украину на пути в Европейский Союз.

Марин также отметила сложную историю отношений между Финляндией и Россией.

– Мы поняли, что мы никогда больше не должны защищать в одиночку демократию, наши права, наши дома, наши семьи и наших детей.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.

Lue lisää kirjoittajalta

Elias Kaskela

Aiheeseen liittyvää

Пограничник Ээро Рундгрен показывает велосипеды, оставленные мигрантами из России в ноябре 2015 года. Весной 2016 года на пограничных переходах стали скапливаться автомобили мигрантов. Белорусский политолог Арсений Сивицкий считает, что Россия может повторить свой миграционный трюк из-за заявки Финляндии в Нато.

Поток мигрантов из России в Финляндию может начаться снова – исследователь из Минска предлагает новую теорию, связанную с Турцией

News in Russian
Если бы Александр Лукашенко подчинился всем намерениям Владимира Путина, Россия, под предлогом мигрантов, могла бы ввести свои войска в Беларусь раньше, считает белорусский политолог.

Поток беженцев из Минска в Европу уже был частью подготовки Путина к войне – так это объясняет белорусский политолог

News in Russian
Группа расследователей Bellingcat документирует предполагаемые военные преступления в ходе войны в Украине. Для общественности Христо Грозев – одно из самых известных лиц группы.

Bellingcat нашел способ отслеживать скрытую обеспокоенность россиян – Христо Грозев говорит, что перемены уже очевидны

News in Russian

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

News in Russian