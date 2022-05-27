Санна Марин в Киеве: "Теперь мы знаем, на что способна Россия

Марин также отметила сложную историю отношений Финляндии с Россией.

В четверг премьер-министр Санна Марин встретилась в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Выступая в Киеве, премьер-министр Финлндии Санна Марин заявила, что российские солдаты, совершившие военные преступления в Украине, должны быть привлечены к ответственности.

– Теперь мы знаем, на что способна Россия. Мы должны бороться с безнаказанностью, сказала она.

Помимо Киева, в четверг Марин посетила еще города Ирпень и Буча, где были вскрыты факты зверств, совершенных российскими военными.

– Меня особенно потрясли рассказы о пытках, беспричинных казнях и широко распространенном сексуальном и гендерном насилии, сказала Марин.

Он сказала, что Украина также работает на благо человечества, расследуя военные преступления и преследуя в судебном порядке за их совершение.

Марин заявила, что Финляндия поддерживает расследование МУС военных преступлений в Украине. Он подчеркнула, что агрессивная война России является серьезным нарушением Устава ООН и международного права.

Она отметила, что война коренным образом изменила обстановку безопасности в Европе. И что доверие к России утрачено на поколения.

– Вы защищаете ценности и принципы, на которых построена Европа. В наших сердцах украинцы уже победили.

Марин сказала, что Финляндия готова направить Украине дополнительную военную помощь. Она также заявила, что Финляндия поддерживает Украину на пути в Европейский Союз.

Марин также отметила сложную историю отношений между Финляндией и Россией.

– Мы поняли, что мы никогда больше не должны защищать в одиночку демократию, наши права, наши дома, наши семьи и наших детей.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.