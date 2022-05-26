Поток мигрантов из России в Финляндию может начаться снова – исследователь из Минска предлагает новую теорию, связанную с Турцией

Россия, Афганистан и Турция – это три основные страны, действия которых могут привести в Финляндию новый неконтролируемый поток мигрантов, сказал в интервью IS в Таллинне белорусский политолог Арсений Сивицкий.

Пограничник Ээро Рундгрен показывает велосипеды, оставленные мигрантами из России в ноябре 2015 года. Весной 2016 года на пограничных переходах стали скапливаться автомобили мигрантов. Белорусский политолог Арсений Сивицкий считает, что Россия может повторить свой миграционный трюк из-за заявки Финляндии в Нато.

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Таллинн, Эстония

Попытается ли Россия оказать давление на Финляндию новым потоком мигрантов, что могло бы быть способом президента Владимира Путина отомстить нашей стране за заявление о вступлении в Нато?

Эта тема также обсуждалась недавно в Таллинне на конференции Леннарта Мери по политике безопасности.

Одним из участников дискуссии был белорусский политолог Арсений Сивицкий, директор минского Центра стратегических и внешнеполитических исследований (Forstrategy.org). Ниже его ответ на вопрос в начале статьи.

– Это вполне возможно. Путин может даже думать, что это единственное эффективное оружие, которое он может сейчас использовать против Финляндии.

Арсений Сивицкий — белорусский политолог, специализирующийся на политике безопасности.

По мнению Сивицкого, массовая миграция из Беларуси в Польшу, Литву и Латвию летом и осенью прошлого года была организована не только самопровозглашенным лидером Александром Лукашенко. По его словам, с самого начала операция была спланирована и организована российской службой безопасности ФСБ и другими российскими спецслужбами.

– Роль российских силовых структур в вербовке и переправке желающих мигрантов через Беларусь в Европу была подтверждена несколькими способами. Так что за всем этим изначально стоял Путин, хотя Лукашенко также использовал мигрантов в своих целях, говорит Сивицкий.

Вооруженное давление России на Финляндию все-таки маловероятно, так как Финляндия уже получила различные двусторонние обещания безопасности от таких стран, как Великобритания, США и Франция на время рассмотрения заявки Нато.

Если бы Путин хотел запугать Финляндию, он, вероятно, выбрал бы другие средства – и одним из них могло бы стать повторное использование на восточной границе потока мигранов как оружия, по модели зимнего ”велопробега” 2015-2016 годов.

Дора из Ирака и ее ребенок Инес. Они прибыли в Литву через Беларусь, а отец семейства не смог с ними вместе пересечь границу. Фото было сделано в Литве в августе 2021 года.

Однако, по словам Сивицкого, в этот раз России будет не так легко контролировать поток мигрантов, как это было весной 2016 года на восточной границе Финляндии или осенью 2021 года на белорусской границе.

Одна из причин заключается в том, что европейским властям удалось убедить турецкие и иракские национальные авиакомпании, доставлявшие мигрантов в Беларусь, сотрудничать. Либо маршруты полетов в Минск были полностью закрыты, либо цель путешествия пассажиров отслеживалась более тщательно.

– Для России большой проблемой может быть организация перевозки мигрантов теперь, когда, по крайней мере, некоторые авиакомпании могут отказаться от участия в этом.

Однако это будет лишь замедлением. Авиасообщение между Россией и Турцией остается интенсивным, причем собственные авиакомпании обеих стран перевозят российских туристов, несмотря на войну в Украине и санкции Запада против России. Россия через собственные авиакомпании имеет сообщение со многими другими потенциальными странами происхождения мигрантов.

Кроме того, недавно российские СМИ сообщили, что в начале лета между Россией и Турцией будет добавлено до 450 новых еженедельных рейсов. Всего между Турцией и Россией еженедельно будет выполняться 665 рейсов.

В настоящее время Турция является одним из ключевых игроков в вопросе одобрения заявок Финляндии и Швеции на членство в Нато. Так что многое зависит от того, пойдет ли Реджеп Тайип Эрдоган на какие-то сделки с Путиным.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и авторитарный президент России Владимир Путин — они иногда заключают сделки, но иногда и яростно конфликтуют.

В увеличении числа турецких рейсов Сивицикий не видит никаких явных намеков на возможные российско-турецкие игры с мигрантами. Однако он полагает, что многое все-таки зависит от того, как Турция в ближайшие недели будет торговаться с Финляндией, Швецией, США и Нато.

– Если эта сделка провалится, Турция, скорее всего, будет менее охотно сотрудничать с Европейским союзом в предотвращении нелегальной иммиграции, если Россия решит использовать Турцию как транзитный центр для мигрантов, говорит Сивицкий.

Помимо организации возможных воздушных маршрутов, Сивицкий упоминает Турцию и в другом контексте. Наиболее тревожная ситуация, по его словам, складывается в Афганистане. Режим талибов должен быть в состоянии предотвратить дальнейшие беспорядки и погружение страны в гуманитарный кризис.

– Помимо Пакистана и Китая, Турция – одна из стран, которая помогает режиму талибов предотвратить гуманитарный кризис в Афганистане. Если по какой-то причине это не удастся, результатом может стать новый поток мигрантов, считает Сивицкий.

С другой стороны, известно также, что администрация Путина установила тесные контакты с новым афганским руководством. Делегации талибов даже посещали Москву для официальных переговоров, и Россия стремилась в полной мере воспользоваться провалом американской и, в более широком смысле, западной политики в Афганистане.

Так мог ли Кремль даже договориться с Талибаном о переброске неугодных афганскому режиму людей через Россию в Финляндию?

– Маловероятно, что Россия пойдет на такое прямое соглашение с Талибаном, отвечает Сивицкий.

– Но Кремль наверняка был бы готов быстро отреагировать в случае новой гуманитарной катастрофы в Афганистане, которую там уже давно прогнозируют.

Власти Финляндии в постоянной готовности к возможному наплыву мигрантов из России. Подполковник Юкка Луккари на восточной границе Финляндии в ноябре 2021 года.

В любом случае России для начала возможной миграционной операции, которую можно было бы использовать, нужен миграционный кризис в ее ближайших окрестностях, считает Сивицкий.

Как только будет найден первоначальный импульс, можно будет привлекать граждан третьих стран, уже проживающих в России. Часть белорусских миграционных потоков состояла из граждан третьих стран, уже давно проживающих в России – как это было и в случае с людьми, хлынувшими через восточную границу Финляндии зимой 2015-2016 годов.

По словам Сивицкого, одной из проблем для России в реализации игры с мигрантами будет то, что значительная часть войск с восточной границы Финляндии отправлена воевать в Украину.

Массовая переброска мигрантов к финской границе также может представлять потенциальную угрозу безопасности внутри России. Операция не будет возможна, если Россия не сможет выделить определенное количество мужчин для заполнения «вакуума безопасности» на границе с Финляндией.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.