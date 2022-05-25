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Bellingcat нашел способ отслеживать скрытую обеспокоенность россиян – Христо Грозев говорит, что перемены уже очевидны

Христо Грозев, один из самых известных журналистов-расследователей Bellingcat, в интервью IS рассказывает о новом расследовании группы о быстро меняющемся настроении россиян и военных преступлениях в Украине.

Группа расследователей Bellingcat документирует предполагаемые военные преступления в ходе войны в Украине. Для общественности Христо Грозев – одно из самых известных лиц группы. Kuva: Arja Paananen / IS

19:12

Группа Bellingcat в последние месяцы полностью загружена развязанной Россией войной в Украине.

Bellingcat – это международная группа журналистов-расследователей и гражданских активистов, которая ранее прославились благодаря своим многочисленным тщательным расследованиям таких дел, как отравление Алексея Навального осенью 2020 года и сбитый пассажирский самолет MH17 над восточной Украиной летом 2014 года.

С Христо Грозевым, одним из самых публичных лиц группы, IS встретился в Таллинне, где он участвовал в недавней конференции Леннарта Мери по политике безопасности.

Грозев рассказывает, что в настоящее время Bellingcat ведет несколько проектов по сбору данных, связанных с войной в Украине.

Один из самых простых, но и самых показательных проектов по сбору информации связан с использованием российской поисковой системы Яндекс. Практически с самого начала войны Bellingcat ежедневно отслеживает поиск россиянами информации в Яндексе.

По словам Грозева, системный мониторинг по ключевым словам не требует больших компьютерных навыков, но именно систематичность сбора данных предоставляет ценную информацию.

–  Изменения в настроении людей выявляются путем отслеживания на ежедневной основе изменений в наиболее часто задаваемых вопросах. Самые популярные вопросы показывают, что волнует россиян в тот или иной момент времени и в каких вопросах они не могут полагаться исключительно на официальную информацию.

Христо Грозев выступил в качестве докладчика на конференции Леннарта Мери в Таллинне. Kuva: Annika Haas

По наблюдениям Грозева, на ранних этапах войны люди искали ответы на такие вопросы, как – что такое спецоперация? Что означает денацификация? Кто такой Зеленский? Кто такой Бандера?

По мере продолжения войны искали информацию о людях, исчезнувших из поля зрения общественности. В то время спрашивали, где Герасимов, где Шойгу и где Путин.

Среди самых популярных вопросов в последнее время – беспокойство людей о собственном будущем и сомнение в официальной информации. Яндекс используется для помощи в таких вопросах, как: Куда еще можно поехать? Где можно получить вид на жительство ? Что на самом деле произошло в Буче? Что на самом деле произошло с крейсером Москва?

В начале мая, накануне Дня победы, люди искали в Яндексе, как происходит мобилизация. Сейчас эта проблема уже не кажется актуальной.

– Если искать в поисковике по ключевому слову "сколько", то одним из главных вопросов сейчас является: "Сколько погибло российских солдат", рассказывает Грозев.

И два самых горячих вопроса, задаваемых со словом "когда":

– Когда закончится война? Когда откроется Икеа?

Украинцы вывозят тела погибших российских солдат из села Малая Рогань под Харьковом. Kuva: Sergey Bobok / AFP

Еще в одном расследовании Bellingcat о настроениях россиян изучаются жалобы и запросы информации от родственников пропавших солдат, участвовавших в «спецоперации» в Украине.

–  Мы нашли способ, с помощью которого мониторим жалобы в военную прокуратуру России от родственников пропавших без вести российских солдат. Уже есть около 15 000 запросов от семей о пропавших без вести солдатах, говорит Грозев.

По словам Грозева, родственники пропавших без вести солдат пытаются, по крайней мере, до сих пор, добиться справедливости официальным путем, и пока публично довольно молчаливы. Они посылают запросы и жалобы в прокуратуру России, но почти никогда не получают ответов о судьбе своих близких.

– Мнение родственников этих пропавших солдат сейчас становится более критическими по отношению к Кремлю, чем к Украине. Рано или поздно они перестанут молчать.

– Раньше они были за войну, потому что думали, что война лично им не будет стоить ничего. Ведь Путин обещал им быструю спецоперацию.

Либеральная оппозиция в России, которая традиционно выступает против Владимира Путина, составляет чуть менее двадцати процентов, по данным опросов. Количество бывших сторонников войны, но с тех пор разочаровавшиеся в ней, может увеличить число недовольных еще на тридцать процентов, считает Грозев.

– Изменение мнения этих людей увеличит стоимость войны для Путина. А это уже было бы опасно для Кремля.

Расстрелянный украинский гражданский автомобиль и кукла ребенка. Фото сделано в марте к северу от Киева. Kuva: Sergei Supinsky / Lehtikuva

Третий текущий проект касается сбора фактов о жертвах среди гражданского населения и предполагаемых военных преступлений как против гражданских лиц, так и против солдат в ходе войны в Украине.

В команде Bellingcat около двадцати человек, которые ежедневно собирают, просматривают и архивируют все свидетельства, размещенные в социальных сетях о возможных военных преступлениях.

–У нас уже есть предыдущий опыт, как проводить такой сбор данных, чтобы они могли быть приняты судом в качестве доказательства. Это систематическое документирование, которое нужно делать как можно быстрее, чтобы информация не затерялась, объясняет Грозев.

У Bellingcat есть своя группа по расследованию военных преступлений, которая только собирает информацию и не участвует, например, в написании публикаций на эту тему. Один из важнейших вопросов – были ли массовые зверства в отношении мирных в городе Буча собственным произволом солдат или, возможно, они даже получили приказ от своего начальства.

– С точки зрения расследования военных преступлений имеет значение, было ли солдатам приказано терроризировать. Сейчас мы уже располагаем некоторыми перехваченными телефонными разговорами, из которых следует, что их к этому подталкивали.

На фоне всего этого Bellingcat также стремится быть беспристрастным, одинаково расследуя случаи, когда есть подозрения в неправомерных действиях украинской стороны. Всего в расследовании находится уже более 950 случаев, и в некоторых из них одновременно фигурируют десятки, а то и сотни жертв.

–  Только около 5-7% из этих случаев – совершено украинцами, остальные –россиянами, и мы расследуем их все одинаково. В случае Украины подозреваемые нарушения в основном связаны с обращением с российскими солдатами или военнопленными, в то время как в действиях России преобладают акты насилия против украинских гражданских лиц.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.

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Arja Paananen

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