Поток беженцев из Минска в Европу уже был частью подготовки Путина к войне – так это объясняет белорусский политолог

Владимир Путин пытался получить повод для ввода своих войск в Беларусь уже в конце 2021 г. Наплыв мигрантов также должен был рассорить Европу и настроить людей против всех беженцев еще до начала войны в Украине, считает политолог Арсений Сивицкий.

Если бы Александр Лукашенко подчинился всем намерениям Владимира Путина, Россия, под предлогом мигрантов, могла бы ввести свои войска в Беларусь раньше, считает белорусский политолог.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

Artikkelin alkuperäinen versio suomeksi löytyy tästä linkistä. Оригинальная версия статьи на финском по этой ссылке.

Таллинн, Эстония

Белорусский политолог Арсений Сивицкий считает, что поток беженцев в Литву и Польшу через Беларусь прошлым летом и особенно в ноябре, был частью гораздо более масштабной стратегической схемы, чем считалось ранее.

По словам Сивицкого, это была не просто попытка Александра Лукашенко наказать Европу и заставить Евросоюз снять санкции с Беларуси.

За этим стояла российская служба безопасности ФСБ и постоянно дергала за ниточки, но и для России вопрос был не просто в реализации проекта реванша Лукашенко.

Сивицкий считает, что направление мигрантов в Европу было частью прямой подготовки Владимира Путина к агрессивной войне в Украине.

Фото курдской семьи, сделанное в ноябре 2021 года в Польше после того, как они попали в страну через белорусскую сухопутную границу.

По мнению Сивицкого, отвлечение огромного количества людей на польскую границу в ноябре было не случайностью, а попыткой России создать предлог для ввода своих войск в Беларусь.

Если бы даже произошло какое-то вооруженное столкновение между беженцами, польскими пограничникам, не пускавшими их и белорусскими силовиками, проталкивающими их вперед, у России была бы формальная причина для официального вмешательства.

– Тогда Россия могла бы ввести свои вооруженные силы в Беларусь, например, как миротворцев или для защиты своего союзника Беларуси от предполагаемой агрессии Польши, говорит Сивицкий.

Белорусские силовики на границе с Польшей контролируют беженцев, стропившихся за едой в ноябре 2021 г.

В ходе Lennart Meri Conference в Таллинне Сивицкий дал интервью IS. Он возглавляет Центр стратегических и внешнеполитических исследований (Forstrategy.org) в Минске, который пока еще работает, несмотря на ужесточение хватки Лукашенко.

Сивицкий говорит, что направление мигрантов в Польшу и Литву также стало удобным средством отвлечения внимания. В то время как мир с беспокойством следил за концентрацией российских войск на границе с Украиной, концентрации российских войск у белорусской границы внимания уделялось мало.

– Для начала операции Путина в Украине требовалось, чтобы российские войска по каким-то причинам заранее были переброшены в Беларусь. В противном случае продвижение к Киеву было бы невозможным, говорит Сивицкий.

На фото Александр Лукашенко и Владимир Путин с главами других государств -членов возглавляемой Россией Организации коллективной обороны в Москве в середине мая.

Однако, по словам Сивицкого, в этой части плана Лукашенко больше не соглашался плясать под дудку Путина.

Лукашенко боялся, если он впустит российские войска в свою страну, он может подорвать этим свою собственную власть.

– Тогда Лукашенко решил сам снизить кризис мигрантов, и план Путина не удался. Если бы этот план удался, украинская операция могла бы начаться на пару месяцев раньше, считает Сивицкий.

Поток беженцев из Беларуси в Европу начался неожиданно летом 2021 года, когда Александр Лукашенко заявил, что больше не намерен блокировать въезд мигрантов и наркотиков в Европу. На фото лагерь регистрации мигрантов в августе в Литве.

К концу 2021 года Запад успел задуматься, зачем Путин скопил огромное количество своих войск на границе с Украиной. Прежде чем прозвучал первый выстрел и 24 февраля, наконец, началось вторжение в Украину, многие солдаты уже успели устать и разочароваться от долгого нахождения в полевых условиях.

Когда Путину не удалось ввести свои войска в Беларусь к концу 2021 года, он разработал другой план, по словам Сивицкого, которому Лукашенко уже не смог противостоять. В январе две страны неожиданно объявили об организации совместных дополнительных военных учений, которые, согласно первоначальному плану, должны были завершиться 20 февраля.

В то время в Беларусь было переброшено около 30 000 российских солдат, которые больше не покидали Беларусь и использовались в самом начале войны для нападения на северную Украину и Киев. По словам Сивицкого, это были те же самые войска Восточного и Центрального военных округов России, которые уже были переброшены на границу с Беларусью еще в ноябре во время миграционного кризиса на польской границе.

Часть российских войск на протяжении всей войны находятся на белорусской стороне, обстреливая Украину ракетами и снарядами.

Арсений Сивицкий — политолог из Минска, специализирующийся на политике безопасности, участник конференции Леннарта Мери в Таллинне в середине мая.

По словам Сивицкого, поток мигрантов в Европу через Беларусь и в другом смысле был частью военной подготовки Путина.

По планам Кремля, кризис с просителями убежища должен был разделить и рассорить страны Европейского Союза, чтобы свести к минимуму их способность реагировать на войну в Украине.

– Намерением было спровоцировать внутренний кризис, по крайней мере, в Польше и Литве. Это затруднило бы для Европы поиск общей линии после начала войны в Украине.

Вдобавок ко всему, Россия могла также рассчитывать на свою выгоду в плане отношения европейцев к потенциальным беженцам из Украины, если бы к началу войны негативное отношение к беженцам было бы уже подготовлено. Если бы Европа также отказалась от украинских беженцев в самом начале войны, это могло бы стать решающим фактором для быстрой победы Путина в украинской "спецоперации".

– Отношение к украинским беженцам в Европе могло бы быть совсем другим, если бы все расчеты Кремля оправдались, говорит Сивицкий.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.