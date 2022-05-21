Комметнарий: В гостях у Ниинистё был продавец Нато – Путин загнал Финляндию в Нато еще летом 2016 года в ”Култаранте”

IS спросила Владимира Путина в саду "Култаранта" в июле 2016 года, почему Россия по отношению к Финляндии ведет себя так, будто намеренно толкает нас в Нато. Ответ Путина тогда удивил, но сейчас он предстает совершенно в новом свете, пишет Арья Паананен.

Стоя рядом с Саули Ниинистё, Владимир Путин трижды заявил, что Россия отвела все свои войска на 1 500 километров от финской границы. Карта внутри статьи иллюстрирует, насколько правдивым было утверждение.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

Artikkelin alkuperäinen versio suomeksi löytyy tästä linkistä. Оригинальная версия статьи на финском по этой ссылке.

В Интернете циркулирует фотожаба с дипломом Владимиру Путину от Нато. Он награждается как лучший менеджер 2022 года за продвижение Нато.

Шутка настолько меткая, что это уже даже не шутка.

Финляндия начала серьезно рассматривать возможность вступления в Нато только в декабре 2021 года, после требований Путина, чтобы Нато обязалась больше никогда не принимать новых членов.

Это означало бы лишить нас части нашего самоопределения. Если бы требования были приняты, Финляндия оказалась бы в сфере влияния России. С этого момента Россия знала бы, что у нас больше нет шансов изменить свой статус и вступить в Нато.

Постмудрость – самая легкая из всех наук, но у Финляндии было много тревожных сигналов к пробуждению и до этого.

Одним из них был захват Россией Крыма и начало замаскированной под движение за независимость войны на востоке Украины весной 2014 года. Второй – поток беженцев в Финляндию из России зимой 2015–2016 годов.

Поток мигрантов, направленный через два северных пограничных перехода – Салла и Райя -Йоосеп – но якобы возникший "спонтанно" – был явным давлением и позиционированием на Финляндию.

Незаконный въезд граждан третьих стран в Финляндию без документов через официальные пограничные переходы России был бы невозможен, если бы он не был разрешен или даже заказан российской службой ФСБ и лично президентом Путиным.

В июле 2016 года после трехлетнего перерыва Путин прибыл в Финляндию, чтобы встретиться с президентом республики Саули Ниинистё. Это была первая встреча после шокового переполоха, вызванного Крымом и «протеканием» восточной границы.

Финским журналистам было разрешено задать два вопроса без права на дополнительные вопросы. Марья Маннинен из Yle спросила Путина, к чему стремится Россия, увеличив и продолжая увеличивать свое военное присутствие в Балтийском море. Вопрос от IS задавала я сама, сокращенно это звучало так:

– Здесь, в Финляндии, поведение России иногда кажется таким, будто Россия намеренно подталкивает нас к Нато. Почему Россия так себя ведет? И есть ли у вас конкретные предложения, как сделать, чтобы Финляндия чувствовала себя в большей безопасности?

Ответы Путина поразили уже тогда, но просматривая видео того события сейчас, после всего произошедшего, я смотрю на них новыми глазами.

Путин трижды повторил заявление о том, что Россия добровольно отвела "все свои войска" на расстояние 1 500 километров от финской границы. Это утверждение звучало настолько странно, что Yle даже успела за это время изменить свою собственную историю и заподозрить, что это было ошибкой перевода.

Ошибки перевода не было. Это была всего лишь очередная наглая ложь Путина, которую тогда в Финляндии еще не могли правильно интерпретировать. Оглядываясь назад, она относится к той же серии, что и "украинские нацисты и наркоманы". Или из той же серии, что и "украинская ядерная бомба" и "украинские лаборатории, разрабатывающие этническое биооружие исключительно против русских".

То есть, полная чушь. Циничная ложь, повторяемая для оправдания собственных действий России. Само утверждение настолько абсурдно, что является скорее фантастикой, в которой нет даже полуправды и которая никак не может претендовать на правдоподобие.

(Карта иллюстрирует, как далеко от финской границы эти 1 500 км.)

Своей ложью о 1 500 км Путин хотел создать впечатление, что Россия, по доброте своей душевной, ведет себя великодушно по отношению к Финляндии. Но если мы вступим в Нато, Россия вынуждена будет принять ответные меры – и тогда во всех возможных последствиях была бы виновата только Финляндия.

Путин также заявил, что не понимает, что может беспокоить финнов. По его мнению Россия не сделала ничего такого, что могло бы вызвать беспокойство в Финляндии.

Но у Путина уже было твердое мнение по Нато, и он выразил его таким образом, который трудно истолковать иначе, как намек на угрозу.

– Нато, вероятно, будет рада воевать с Россией до последнего финского солдата. Вам это нужно? Нам – нет, но это ваш выбор.

Просматривая запись пресс-конференции в свете того, что мы знаем сегодня, можно сказать, что в ней уже были все элементы, подготовившие почву для эскалации ситуации нынешней войны с Украиной и заявке Финляндии на членство в Нато.

– Мы живем в какой-то своеобразной спирали, из которой довольно сложно выбраться, сказал Ниинистё в начале мероприятия.

Украина так и не выбралась из этой спирали. Финляндия сейчас пытается выбраться из нее.

(Полную запись пресс-конференции в Култаранте можно посмотреть на видео ниже.)

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.