Редакционная статья: Мягкая реакция Путина на заявку Финляндии в Нато также может быть обманом

Похоже, что Кремль ведет своеобразную "мягкую игру" с реакцией на Нато. Роль злодея взяла на себя Турция, страна Нато, и ее действия вызывают все больше вопросов о ее возможной сделке с Владимиром Путиным.

В московском сувенирном магазине – футболки с принтом благодушного Владимира Путина с пушистым щенком на руках. Футболка со знаком Z, в свою очередь, указывает на жесткую сторону Путина как лидера боевых действий.

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Так ли легко прошла подача заявки на вступление в Нато, несмотря на все угрозы со стороны России?

От министра иностранных дел России Сергея Лаврова не прозвучало никакой твердой угрозы военно-технического возмездия. И никакой "нацистской и натовской ненависти" от президента Владимира Путина.

Путин даже дал удивительно спокойные комментарии. Сначала он подчеркнул президенту Саули Ниинистё по телефону, что вам в Финляндии никто не угрожал, поэтому вы зря идете в Нато.

Потом перед телекамерами Путин успокаивал, что у России нет проблем с Финляндией и Швецией как таковыми, поэтому членство в Нато не представляет непосредственной угрозы. Возможные контрмеры будут рассматриваться только тогда, когда Россия увидит, как распространяется "военная инфраструктура Нато” в Финляндии и Швеции.

Комментарии российского руководства успели ненадолго пробудить облегчение. Однако в середине облегчения стоит все же остановиться и подумать об одном.

Какие у нас есть основания полагать, что Путин и Лавров, которые оказались профессиональными глашатаями шокирующей лжи, на этот раз говорят правду? Или дело в том, что у нас есть встроенное желание верить сообщениям Кремля всякий раз, когда они кажутся логичными, как нормальная речь нормального государственного руководства?

Кремль знает, что для Финляндии и Швеции эффективен иной стратегический пропагандистский посыл, чем, например, для бывших советских республик.

Если бы Путин направил свою травлю на нас, это только убедило бы нас в правильности решения по Нато. А мягкое послание Кремля разделит нас даже эффективнее, чем угрозы.

Некоторые начинают задумываться, например, а стоило ли нам вообще утруждаться и подавать заявку в Нато. Это также может ослабить нашу готовность к ответным действиям России.

Своим расслабленным отношением Путин также выигрывает время, чтобы Кремль успел придумать какую-то новую, неожиданную для нас проблему. Отсутствие реакции на наше решение просто не устроило бы уязвленное самолюбие России.

В среду официальный представитель МИДа Мария Захарова уже вернулась к более традиционной российской риторике. Она пообещала, что ответ России на вступление Финляндии в Нато будет "военным" и "неожиданным".

Яростная попытка Турции, члена Нато, сорвать заявку Финляндии и Швеции на первых метрах – это отдельная история. Закулисный возможный торг между Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом доказать трудно, но это вполне может иметь место. Как будто России удалось передать Турции роль саботажника Нато.

К счастью, обо всем этом мы можем думать сейчас вместе, нас теперь две страны, которые нашли друг друга совершенно по-новому в трудную минуту. Дела Швеции касаются теперь с совершенно новой теплотой нас в Финляндии – и наоборот.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.