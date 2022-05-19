Неожиданная реакция Путина на заявку Финляндии в Нато удивила – линия Кремля изменилась

Исследователь Юсси Лассила предполагает, что после умеренных комментариев Владимира Путина язык других критиков смягчится.

Позиция Владимира Путина по членству Финляндии в Нато явно отличается от мнений, высказываемых российской пропагандой. Но позиция Путина является решающей.

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Угрозы военно-политического ответа, нарушения воздушного пространства, массированные кибератаки, запугивание и преследования, даже военная интервенция. Из России доносились громкие окрики, и ожидались самые разные реакции, когда поворот Финляндии в сторону членства в военном альянсе Нато становился все более очевидным.

Затем президент России Владимир Путин на выходных провел с президентом Финляндии Саули Ниинистё совершенно спокойный, деловой и беспристрастный телефонный разговор, из которого были исключены все угрозы и указы.

Ниинистё описал тон разговора как удивительно спокойный, без какой-либо эскалации.

– Общий тон звонка был, пожалуй, даже неожиданным, он был довольно спокойным и действительно декларативным. Когда я сказал, что мы уже договорились с правительством, ответ был примерно таким, какого и следовало ожидать. Он был декларативным. Путин сказал, что считает это ошибкой, и что нам ничего не угрожало, сказал Ниинистё в воскресенье.

Путин продолжил ту же умеренную линию в понедельник в обращении к Организации коллективной безопасности. Он сказал, что членство Финляндии и Швеции в Нато не является прямой угрозой для России. Путин заявил, что Россия отреагирует, если в этих странах будет развернута военная инфраструктура.

Согласно более ранним комментариям России, членство Финляндии в Нато стало бы прямой угрозой для России, что потребовало бы немедленных и конкретных контрмер. Однако послание Путина было почти противоположным по своей нейтральности тому, о чем Россия трубит уже долгое время.

Что же произошло сейчас и что это все значит?

Юсси Лассила, старший научный сотрудник Института внешней политики, считает, что жесткими заявлениями пытались угодить президенту Путину.

Старший научный сотрудник Института внешней политики Юсси Лассила отмечает, что самые жесткие "кричалки" России были "цепным звоном " в смысле весомости.

– С этой цепи доносились крики. Важно, что говорит Путин. То, что говорят другие, не имеет такого большого веса, говорит Лассила.

Он добавляет, что различные силы пытались прощупать общественное мнение об агрессивности Путина по отношению к Нато. А затем было сказано то, что, как считается, должен был сказать Путин.

– После этого последовали комментарии один лучше другого, так как различные силы и субъекты стремились продемонстрировать общественности и Путину свою лояльность к выбранной им линии. Например, разговоры о ядерном оружии велись очень несдержанно по сравнению с прошлым и уже были на грани возможного, говорит Лассила.

Пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова является одним из самых жестких комментаторов вопроса Финляндия–Нато.

Лассила считает вполне возможным, что теперь, когда Путин занял очень спокойную и умеренную позицию в отношении членства Финляндии в Нато, язык других комментаторов также станет более умеренным.

Лассила не думает, что другие начнут критиковать умеренные комментарии Путина. Скорее, мысли других скатятся в сторону Путина.

Он добавляет, что некоторая пропаганда и троллинг за свой народ в противовес расширению Нато обязательно останется.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также комментировал очень сдержанно.

– Такой некий пропагандистский туман остается. Слова этих других комментаторов больше обращены к домашней аудитории, а слова Путина – за пределы России, считает Лассила.

– Я бы предположил, что если ситуация останется такой, какая она есть, то самые резкие комментарии на самых известных форумах будут утихать. Ситуация была бы более тревожной, если бы отношение Путина было совсем другим.

Лассила говорит, что еще не услышана позиция министра иностранных дел Сергея Лаврова.

– Если Лавров вообще ничего не комментирует или комментарии соответствуют Путину, то это избранная лингия, сказал Лассила.

Комментарии Лаврова таки прозвучали во вторник утром после интервью. Лавров сказал, что вступление Финляндии и Швеции в Нато, вероятно, не будет иметь "большого значения", поскольку эти страны уже давно участвуют в военных учениях альянса.

– Финляндия и Швеция, а также другие нейтральные страны уже много лет участвуют в военных учениях Нато, сказал Лавров.

– Нато учитывает их территорию при планировании военного продвижения на восток. В этом смысле [вступление Финляндии и Швеции в НАТО], вероятно, не будет иметь большого значения. Посмотрим, как их территория будет использоваться на практике Организацией Североатлантического договора.

Что касается того, почему Россия не приняла конкретных контрмер, Лассила указывает две причины.

– Возможно, у России нет ресурсов для принятия мер, потому что все внимание сосредоточено на Украине. Во-вторых, Россия задумывается, чего она могла бы добиться. Если бы Россия предприняла бы какой-нибудь тривиальный акт преследования, готовность Финляндии к такому хорошая, размышляет Лассила.

Неужели Россия действительно думала, что сможет повлиять на Финляндию своим блеянием?

– Да, вероятно, изначально у них были какие-то амбиции. Одержимость Путина восстановлением исторической империи России, однако, стала для него большой картиной.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что Турция не поддержит вступление Швеции и Финляндии в Нато. Президент и ранее заявлял, что не приветствует заявки этих стран.

Критика Эрдогана и удивительно спокойная реакция Путина вызвали подозрения, могли ли Россия и Турция заключить какую-то сделку по поводу членства Финляндии и Швеции в Нато.

По словам Лассилы, такую возможность нельзя исключать.

– Я не могу сказать, предлагает ли Россия какую-либо сделку. Это вполне возможно, но я думаю, что Турция строит исключительно на этом свою негативную позицию, а пытается максимально использовать ситуацию в своих корыстных целях.

Хотя у Турции и России есть общие интересы, например, в критике Запада, по многим вопросам они находятся по разные стороны.

– Турция, пожалуй, самая проблемная страна Нато. У нее есть сила и способность тасовать колоду. Однако совместная заявка Финляндии и Швеции настолько важна для Нато, что, так или иначе, Турция в конце концов уступит, но страна будет до последнего пытаться получить выгоду для себя.

Ану Лейнонен, эксперт по Турции и представитель фонда Финского института Ближнего Востока, также считает турецкую ”коровью торговлю” с Россией возможной.

– Конечно, у России есть многое, что она может сделать для Турции. Но это совершенно спекулятивно. Турция импортирует из России зерно, энергоносители и военные технологии. В Сирии и Ливии Россия выступает на другой стороне. Может ли быть так, что Турция получает некоторые преимущества для России в Сирии? Конечно, это чистая спекуляция, прокомментировала Лейнонен IS в понедельник.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.

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