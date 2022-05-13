Что означает «рашизм» или русский фашизм? Новый термин скоро может появиться в учебниках

Продвигаемая Владимиром Путиным идеология русского мира с войной в Украине запустила свое собственное слово ”рашизм”, для которого пока нет устоявшегося финского перевода. Может ли это быть ”russismi” (руссизм)?

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

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Когда Россия вторглась в Украину и объявила, что очистит страну от нацистов, украинцы ответили не только отпором, но и лингвистическими терминами.

Украинцы широко используют термины "рашизм" и "рашист".

Это многоуровневая аллюзия, которая в переводе на финский язык может означать, например, "русский фашизм", "русский нацизм" или "русский расизм".

Первый слог этого слова указывает на Россию, конечный – к определенному типу авторитарного и насильственного идеологического "изма". Украинцы используют эти слова для обозначения российских солдат и в целом россиян, которые поддерживают агрессивную войну Владимира Путина против Украины.

В основе этого слова лежит английское слово Russia. Русские и сами часто используют название "Раша", что является адаптацией с английского на кириллицу произношения Russia.

Формулировка не совсем новая, поскольку она и раньше использовалось в узком кругу для описания так называемого "русского мира" и сторонников экспансионистской политики Путина. Первое доказанное использование этого слова относится к 2008 году, когда Россия воевала с Грузией.

Трудно найти точный финский перевод этого слова, но одной из возможных форм может быть ”russismi” (руссизм). Человек, поддерживающий империалистическую и великоросскую идеологию, мог бы быть ”russisti” (руссист). Первый слог, написанный с двумя "с", отличал бы это слово от термина ”rusisti” (русист), которое традиционно относится к исследователям русского языка.

Другим вариантом могло бы быть использование слов ”rashismi” и ”rashisti”, которые относятся к оригинальному произношению слова ”рашизм” и ”рашист”. В Финляндии этот термин, вероятно, в первую очередь у многих вызовет ассоциацию со словом "расист", хотя основной акцент должен быть на отсылке к России. Пренебрежительное отношение Путина к украинцам и Украине, конечно же, имеет явные расистские черты, поэтому ссылка на расизм здесь не была бы совсем неуместной.

Джохар Дудаев (1944-1996), выступавший за независимость Чечни, использовал русский термин "русизм" для обозначения российской шовинистической сверхдержавной идеологии еще в начале 1990-х гг. По мнению Дудаева, русизм характеризуется жестокостью по отношению и к человеку, и к природе.

– Русизм – это особая форма человеконенавистнической идеологии,... Его принципы включают уничтожение всего, тактику выжженной земли. Его отличает шизофреническая мания к мировому господству. Оно включает в себя психологию порабощения, оно паразитирует на ложной истории, на завоеванных землях и порабощенных народах. Для русизма характерен постоянный политико-правовой и идеологический терроризм, читается определение Дудаева.

Мика Аалтола, директор финского Института внешней политики, ранее использовал термин ”rusismi", по крайней мере, одной из своих цепочек твитов в Финляндии. IS также использовал форму ”rusismi” в новостном сюжете об украинских военных мемах.

После твита Аалтолы на проблему перевода терминов на финский и возможную путаницу слов rusismi и rusisti обратила внимание, например, Йоханна Лааксо. Она отметила, что для нее слово rusisti означает ученый-русист, то есть исследователь русского языка и культуры.

IS связалась с Аалтолой, чтобы спросить, какую форму термина имело бы смысл использовать в Финляндии.

В любом случае очевидно, что на фоне войны в Украине поведение России все чаще описывается в публицистических и научных статьях словом, которое относится конкретно к "путинистской манера поведения как русский нацист или фашист".

По мнению Аалтолы, термин «rusismi» действительно имеет тот недостаток, что его легко спутать с производным от него словом "rusisti", термином, используемым для обозначения исследователя русского языка. В свою очередь, термины, начинающиеся с ”ry” (рю), включали бы балласт финского уничижительного слова для русских, который не нужно культивировать в данном контексте.

– По упомянутым выше причинам термин russismi с двумя буквами «с», безусловно, был бы самым определенным из них. Давайте с этим и пойдем вперед, сказал Аалтола после минутного раздумья.

По мнению Аалтолы, ключ к переводу идеологических терминов заключается в передаче их значения. То есть, речь идет не только о техническом переводе.

– Например, начало слов на "rys" (рюс) или "ras" (рас) искажали бы динамику политической системы, которая имеет черты колониализма, империализма и, в частности, фашизма, с русскими чертами. Термин "russismi", на мой взгляд, лучше всего избегает путаницы, сохраняя первоначальные коннотации, предполагает Аалтола.

Одна из форм руссизма отражена в букве Z, запущенной как символ военной операции Владимира Путина

Безжалостность российской военной агрессии и очевидные военные преступления, совершенные россиянами в Украине, расширили использование этого термина в последние дни.

Одна из форм ”рашизма” – то, что Путин громко заявляет, что он антифашист и антинацист, но на самом деле возглавляемая им Россия сама все больше ведет себя именно в соответствии с этими самыми «измами».

– То, что делает Россия, это не нацизм, это "рашизм". Эта новая концепция войдет в учебники истории, заявил в апреле президент Украины Владимир Зеленский.

Форма термина, который может остаться в финских учебниках истории, пока остается загадкой. Но может ли идеология называться по-фински – ”russismi” (руссизм), а человек, который ею восхищается – ”russisti” (руссист)?

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.