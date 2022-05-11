Редакционная статья: Путин, возможно, совершил серьезную ошибку – россияне видели голубое небо, но Кремль сказал им о "нелетной погоде"

День Победы не стал для Владимира Путина большим победным маршем. И одновременно многие россияне осознали на конкретном примере, что Кремль может лгать им даже о погоде.

Президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу на Красной площади. Воздушный парад отменили, хотя присутствующим погода казалась летной.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

Artikkelin alkuperäinen versio suomeksi löytyy tästä linkistä. Оригинальная версия статьи на финском по этой ссылке.

Что лучше показывает правду – российское телевидение или собственный холодильник?

При президенте Владимире Путине этот вопрос россияне задают себе уже давно. Пропаганда превозносила, что жизнь россиян становится все лучше – но в то же время содержимое холодильников многих семей становилось все беднее и беднее.

В понедельник, в День Победы во Второй мировой войне, россияне обнаружили, что теперь им предстоит задуматься над еще одним фундаментальным вопросом.

Чему верить, когда Кремль объявляет о "нелетной погоде", а собственные глаза видят спокойное, почти безоблачное и даже яркое солнечное голубое небо?

Нам, финнам, это противоречие может показаться мелочью. Если Кремль не сказал всей правды об отмене ранее разрекламированных пролетов, разве это такая уж существенная деталь по сравнению со всей остальной ложью Кремля в связи с войной в Украине?

И да, и нет. Дьявол часто кроется в мельчайших деталях.

Грубо говоря, многие россияне могли до сих пор верить в большую ложь Кремля – то есть, в объяснения про украинских нацистов, заговор с ядерным оружием и готовящееся нападение Нато. Но когда Кремль пытается заставить людей поверить в маленькую ложь, которую любой может явно увидеть, просто взглянув на небо, это может стать началом более широкого недоверия к режиму Путина.

Россиянам трудно поверить объяснениям Кремля, что запланированные в разных городах воздушные парады были отменены из-за нелетной погоды. На фото московское небо во время парада на Красной площади.

Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, в День победы пролеты отменили как минимум в Калининграде, Мурманске, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре.

Отмена пролетов вызвала бурные спекуляции в российских социальных сетях. Многие спрашивали, на что вообще способны военно-воздушные силы, если самолеты не могут летать в тех же погодных условиях, в которых нормально проходят гражданские рейсы.

– Это какая-то специальная погода, из-за которой, например, утонул крейсер Москва, пишет сайт Medialeaks, намекая, что отмена воздушного парада как-то связана с войной в Украине.

” Путин не объявил войну Украине, но и не смог ничего рассказать россиянам о конкретных боевых достижениях.

В отмене пролетов все равно есть что-то странное, как и в случае с более слабым, чем ожидалось, выступлением Путина.

Путин не объявил войну Украине, но и не смог ничего рассказать россиянам о конкретных боевых достижениях. Вместо этого он отдал внимание павшим и раненым российским солдатам – очевидно, их так много, что он не мог их игнорировать.

Путин даже не упомянул названия государства Украина, и это его старый способ обнулять мишени своего гнева, начиная с лидера оппозиции Алексея Навального.

Хотя Путин, о болезни которого ходили слухи, выглядел вполне убедительно, людям запомнились кадры, показанные в видеозаписи. Путин согревает ноги под пледом, хотя почетные гости постарше рядом с ним сидят без пледов.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.