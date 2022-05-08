Комментарий: У Путина впервые возникла "проблема Ельцина" – наибольшее напряжение в День Победы связано по сути с состоянием президента

На параде победы на Красной площади сюрпризы разрешены только Владимиру Путину. На этот раз от него их и ждут, и боятся, пишет Арья Паананен.

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9 мая в России в очередной раз пройдет военный парад на Красной площади, официально посвященный победе Советского Союза над нацистской Германией во Второй мировой войне в 1945 г.

В этом году парад является огромным бременем для Кремля. Ведь сейчас Россия, по собственному утверждению, проводит "денацификацию" в Украине – то есть, уничтожение и разоружение нацистов, которые якобы правят Украиной.

Если бы в Украине все сложилось так, как хотел Владимир Путин, то в понедельник он мог бы праздновать "день двойной победы". Как старую победу Советского Союза над Германией, так и новую победу России над Украиной.

Но война в Украине стала для Путина полной катастрофой во многих отношениях – как с точки зрения успеха на поле боя, так и с точки зрения мировой репутации и экономики России.

В 2020 году парад на Красной площади был перенесен из-за коронавируса и проводился только в июне. Владимир Путин во время выступления.

Даже если большую часть своей речи Путин посвятит восхвалению ветеранов Великой Отечественной войны и разжиганию российского национализма, он все же должен что-то сказать и об украинской операции.

Вдобавок ко всему, впервые на параде в честь Дня Победы у Путина возникла "ельцинская проблема доверия ". Внешний вид Путина, опухшее лицо и руки, сжимающие стол, заставили многих обеспокоиться его здоровьем, насколько убедительно он выглядит и есть ли у него признаки болезни.

Лишь второстепенная задача – сказать что-то о боевых действиях в Украине так, чтобы это звучало как можно более правдоподобно, как для самих россиян, так и для всего мира.

Весь мир заранее гадает, что Путин сможет объявить в День Победы. Предполагается, что он может объявить полномасштабную войну Украине и одновременно мобилизацию. Но этот вариант уже отвергнут Кремлем.

Также предполагается, что Путин может объявить о начале "заключительной фазы" украинской операции. Это может быть, например, объявление референдумов в так называемых "народных республиках" Донецка и Луганска – что в действительности может означать их скорое насильственное присоединение к России.

Путин также может выступить с более широким призывом к бывшим советским территориям вернуться в "русский мир". Это, в свою очередь, может означать имитацию референдумов в Южной Осетии и Абхазии – Грузия и в Приднестровье – Молдова.

Однако главным посланием, вероятно, станет восхваление Путиным нынешних российских солдат и их жертвы в "борьбе с нацизмом". Путину даже не нужно давать определение предполагаемому нацизму в Украине, поскольку у россиян уже давно укоренилась идея, что они, как победители во Второй мировой войне, всегда правы и всегда имеют привилегию в любое время определять, что есть добро и что есть зло .

В центре Москвы уже репетировали парад, а на улицах появились огромные Z-плакаты в честь «спецоперации» Украины.

При Путине парад победы на Красной площади превратился в масштабный ритуал, репетиции которого начинаются за несколько месяцев до его проведения на подмосковном полигоне Алабино.

В Алабино построено заасфальтированное поле точно таких же размеров, как и Красная площадь. Это позволяет солдатам считать каждый сделанный шаг. Так что марш ровными рядами на Красной площади гарантирован.

Скриншот с видео. Репетиция парада в Алабино. Тренировочная площадка в Алабино точно повторяет размеры Красной площади. Здесь каждый год за несколько месяцев до парада проводятся его репетиции.

На самой Красной площади также нет ничего случайного. Все допущенные на площадь люди будут проходить по пригласительным билетам, поэтому любые протесты против войны в Украине маловероятны.

По информации Кремля, в параде примут участие 11 000 военнослужащих. В общей сложности по площади пройдет 131 единица военной техники или систем, а в небе будет 77 самолетов и вертолетов.

Один из напряженных моментов – будет ли на параде помимо оранжево-черных георгиевских ленточек еще и буква Z, запущенная как символ украинской операции. Однако уже точно известно, что парад завершится пролетом над Красной площадью истребителей строем в виде Z.

Российские истребители также уже отрабатывают полеты в форме Z.

Сообщалось заранее, что в пролете в виде исключения примет участие и Ил-80, прозванный "Летающим Кремлем" и самолетом «судного дня». Он исполняет функцию командного центра в возможной ядерной войне. Демонстрация самолета является частью ядерного запугивания Путина, поэтому, возможно, ему не придется отдельно упоминать ядерное оружие в своей торжественной речи.

Как бы хорошо ни была заранее подготовлена сцена, время от времени вмешивается случай и преподносит Путину неприятный сюрприз. В 2015 году это произошло во время генеральных репетиций на Красной площади, когда заранее разрекламированный танк "Армата" замер посреди площади.

Изобретение альтернативных истин настолько естественно для Кремля, что и тогда диктор быстро придумал экстренную ложь:

– Сегодня мы также отрабатываем эвакуацию техники, поэтому остановка танка была заранее запланирована, объявил диктор.

День Победы для россиян является традиционно важным весенним праздником, выходным днем ​​и поднятием патриотического духа. При Владимире Путине День Победы превратился в зрелищный ежегодный парад массового показа арсенала оружия.

Несмотря на все предварительные предположения, стоит помнить, что Путину, возможно, даже не понадобится делать какое-либо неожиданное заявление в своей речи в понедельник. Достаточно, если он будет выглядеть как можно более сильным – как будто это обычный день победы и как будто все идет именно так, как он и планировал.

Для обычных россиян достаточно ежегодного праздника, патриотических торжеств и уличного гуляния с фейерверками до поздней ночи.

Россияне любят зрелищные церемонии и большие праздники, и Кремль как раз может им это предложить. Праздничное настроение поддерживается и российскими телеканалами, которые не сообщают ни о собственных потерях России, ни о бессмысленных зверствах российских солдат в Украине.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.