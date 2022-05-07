Комментарий: Кремлевские кашевары – сам Сталин доверял деду Путина, а сейчас Путин доверяет Пригожину

За Владимиром Путиным стоят два загадочных повара, и их роль в истории России необходимо прояснить, пишет Арья Паананен.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

Artikkelin alkuperäinen versio suomeksi löytyy tästä linkistä. Оригинальная версия статьи на финском по этой ссылке.

Говорят, путь к сердцу мужчины лежит через его желудок.

В случае с кремлевскими лидерами эта поговорка кажется по-особому верной – не в романтическом смысле, а через доверительные отношения.

В биографии президента Владимира Владимировича Путина есть два повара, которые достигли больших высот.

Один из них – родной дед Путина, Спиридон Иванович Путин (1879-1965), который был личным поваром вождя революции В.И. Ленина и тирана Иосифа Сталина.

Еще один – 60-летний повар-бизнесмен Евгений Пригожин. По слухам он стал "личным Распутиным Путина", то есть серым кардиналом.

Спиридон Иванович Путин был личным поваром В.И. Ленина и Иосифа Сталина.

Об обоих поварах известно на удивление мало. Почему именно им удалось так близко подобраться к Ленину, Сталину и Путину, что им доверились кремлевские лидеры, всегда опасавшиеся отравления?

Когда Санкт-Петербург сотрясали февральская и октябрьская революции 1917 года, Спиридон Путин работал на Гороховой улице в трактире "Лондон", перед Адмиралтейством. По соседству находилось полицейское управление, так что сначала его еду ели царские люди, а потом клиентами стали лидеры революции.

Остается загадкой, почему Спиридон Путин не попал под подозрение большевиков, а уже в 1918 году он был приглашен в Москву поваром для советской элиты.

Согласно одной из теорий, объяснение кроется в человеке по имени Феликс Дзержинский. Говорят, что основателю печально известной тайной полиции Советского Союза понравилась еда Спиридона Путина, и он порекомендовал Ленину повара.

Владимир Путин несколько раз публично упоминал своего деда-повара. В интервью журналисту Андрею Кондрашову в 2018 году Путин признал, что это чудо, что его дед и его семья пережили сталинские преследования.

– Удивительно, что их не репрессировали. Наоборот, ими дорожили, понимая, что это люди, которые не подведут, сказал Путин.

Спиридон Путин сохранял свое положение старшего повара в советской партийной элите до 1959 года, когда ему было уже 79 лет.

В течение многих лет мир недоумевал, почему Путин возродил культ личности Сталина и почему он препятствует расследованию зверств Сталина.

Что если это долг благодарности Путина Сталину через личную историю его собственного деда? Или у Путина есть какая-то причина защищать прошлое своего деда? Старший повар Спиридон, возможно, сам не участвовал в злодеяниях Ленина, Сталина и Дзержинского, но как их «кормилец» он был центральной частью работы силовой машины.

Отец Путина, Владимир Спиридонович Путин, также имел прямое отношение к силовому аппарату, так как во время Второй мировой войны служил в диверсионных отрядах НКВД, предшественника КГБ.

Личную историю Путина в России любят рассказывать так, что он пробился к успеху из бедной и живущей впроголодь обычной петербургской семьи. Но насколько правдоподобно, что служивший советскому руководству дед-повар не мог обеспечить хоть какой-то едой семью Владимира Спиридоновича даже во время войны, а позже в юности маленького Владимира?

Восхождение Евгения Пригожина до шеф-повара Путина также загадочно.

По слухам Евгений Пригожин стал "личным Распутиным Путина".

По данным сайта Meduza, в 1981 году Пригожин был приговорен к 13 годам колонии строгого режима за квартирные кражи и мошенничество. Однако похоже, Путина не беспокоит тюремное прошлое Пригожина. Доверенному повару даже разрешили создать собственную частную вагнеровскую армию, с которой Путин сейчас проводит свои самые грязные операции в Украине, в Сирии и Африке.

Пригожин также преуспел в приготовлении пропагандистской каши. Он известен как финансист петербургской "фабрики троллей" и руководящей фигурой медиагруппы Патриот, манипулирующей сознанием россиян.

Последний троллинговый трюк – проект Kiber Front Z, который ведет антиукраинскую пропаганду. Пригожина подозревают в причастности к проекту, хотя он говорит, что лишь "симпатизирует" ему. Проект недавно стал известным и в Финляндии, когда призвал своих последователей бомбить ведущих деятелей финских СМИ "медиа-снарядами"

Для Путина Пригожин, похоже, является такой же сильной поддержкой, каким был его собственный дед для Сталина. Человек, который не подведет своего хозяина.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.