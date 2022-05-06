News in Russian

Половина участвовавших в украинской войне российских генералов погибли – вот почему

Мартти Й. Кари (Martti J. Kari ) дает свою оценку, почему российская армия потеряла необычно большое количество высокопоставленных офицеров в войне с Украиной.

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Российская армия потеряла необычно большое количество высших офицеров в ходе украинской войны.

В украинской войне изначально принимали участие около 20 российских генералов. Половина из них погибли в ходе боевых действий в Украине.

Совсем недавно погиб генерал-майор Андрей Симонов, отвечавший за радиоэлектронную борьбу 2-й армии.

55-летний Симонов был убит в субботу 30 апреля в Изюмском районе восточной Украины, когда украинцы нанесли артиллерийский удар по командному пункту 2-й российской армии.

По данным украинской газеты Kyiv Post, в результате нападения погибли в общей сложности 100 российских солдат.

Войска генерал-майора Симонова отвечали за радиоразведку и глушение сигналов. Это включало в себя вмешательство в украинскую радиосвязь и системы GPS.

По словам Мартти Й. Кари, вполне вероятно, что русские генералы шли демонтировать ”свабоду” и потом получали осколок или пулю.

Большое количество погибших генералов говорит о том, что российские генералы были не там, где нужно, считает бывший заместитель начальника Генерального штаба Сил обороны Финляндии, преподаватель университета Мартти Й. Кари.

– Место генерала – не стоять в переди и рисковать смертью, отмечает Кари.

По словам Кари, поведение генералов может говорить о том, что они хотели изображать из себя героев. Они думают, что пожинают славу и известность, руководя войсками с фронта.

По словам Кари, более вероятный сценарий – тот, что возникла «свабода», или хаос. Генералы отправились демонтировать хаос и пытаться расшевелить бойцов.

– Генералы выясняли, почему атака не продвигается, а потом получали осколок или пулю.

По неподтвержденной информации источника, в результате атаки на Изюм был ранен командующий вооруженными силами России 66-летний Валерий Герасимов, близкий к окружению Путина.

Мартти Й. Кари говорит, что интересно посмотреть, примет ли Герасимов участие в параде в честь Дня Победы 9 мая на Красной площади в Москве.

– Если он не будет принимать парад, то это может быть типичная российская история о героическом генерале, который был храбро ранен и не может принять участие в параде. В действительности, возможно, его задвинули на полку где-то в другом месте. Например, на дачу, разгадывать кроссворды.

По словам Кари, на данном этапе украинской военной кампании русские не могут сказать, что командующий вооруженными силами отстранен. Они должны придумать героическую историю для командующего вооруженными силами.

По неподтвержденной информации, на востоке Украины во время артиллерийского удара украинской армии был ранен Валерий Герасимов.

Кари говорит, что русским нужны герои, и сейчас как раз была бы отличная возможность сделать из Герасимова героя, который пошел вперед во главе войск и был ранен.

По неподтвержденным данным, Герасимов был ранен осколочной бомбой в левую ногу.

– Была какая-то канадская информация, что он был ранен осколком в голову.

Если сведения о ранении в результате украинской атаки Герасимова и гибели двадцати офицеров соответствуют действительности, это, по словам Кари, было бы унижением для русских, подобным потоплению флагмана российского флота Москва в Черном море.

Мартти Й. Кари спрашивает, что Герасимов вообще делал на фронте.

– Это вопреки всем доктринам, что командующий вооруженными силами идет впереди и находиться в пределах досягаемости огня противника. Это бессмысленно.

Кари задается вопросом, что командующий вооруженными силами мог делать передовой, в суматохе. В Изюме была атака двух бригад.

– Повел ли Герасимов в атаку? Бригаду возглавляет полковник. В армии всегда выполняют работу полковники.

По словам Кари, причина гибели российских офицеров связано с тем, что русские слишком далеко ушли вперед. Когда украинцы обнаруживают командный пункт и получают информацию о находящемся там генерале, они открывают артиллерийский огонь.

– Тогда там гибнет больше людей.

Обычно офицеры гибнут в артиллерийских обстрелах, но в Гостомеле 1 марта пулей снайпера был убит заместитель командующего 41-й армии, командир парашютно-десантных войск генерал-майор Андрей Суховецкий.

Генерал-майор слишком долго говорил по телефону, и украинцам удалось установить его местонахождение по радиопереговорам.

Кари говорит, что у украинцев есть команда радиоразведки, которая охотится за старшими офицерами.

Когда они находят офицеров по радиосвязи, им остается отследить, где находятся офицеры. Затем артиллерия старается расстрелять их.

– Смотрят, замолкает ли командный центр. Если он замолкает, значит, что в цель попали. Если не замолкает, стреляют снова.

По словам Кари, россиянам трудно выследить украинских офицеров, поскольку украинцы используют для связи стационарные каналы и посыльные. Украинцам не нужно быть в постоянном контакте по радио или телефону.

На войне в Украине погибли генерал-майор Магомед Тушаев, генерал-майор Андрей Суховецкий, генерал-майор Виталий Герасимов, генерал-майор Андрей Колесников, генерал-майор Олег Митяев, генерал-лейтенант Андрей Мордицев, генерал-лейтенант Яков Резанцев, генерал-майор Владимир Фролов и генерал-майор Андрей Симонов.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.