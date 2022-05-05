Редакционная статья: в России уже собраны ингредиенты для очернения Финляндии – большая кампания ждет только отмашки Владимира Путина

Если целью российской пропаганды было предотвратить членство Финляндии в Нато, они, видимо, уже опоздали. О намерениях Владимира Путина можно будет судить по тому, начнет ли Кремль когда-нибудь действительно масштабную кампанию против Финляндии.

Россия пока еще не начала массированную пропагандистскую кампанию против Финляндии. Владимир Путин и президент республики Саули Ниинистё в Култаранте в 2016 году.

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"В Финляндии дети российских туристов могут быть изъяты под опеку прямо из гостиничных номеров. Из русских детей хотят сделать финнов, потому что они нужны обществу, пронизанному гомосексуализмом, для обеспечения прироста населения".

Это сжатое изложение одного из самых безумных пропагандистских заявлений о Финляндии за последние годы, повторяемых как в российских государственных СМИ, так и на пропагандистских сайтах в интернете.

С точки зрения финна можно подумать, что никто не верит таким заявлениям и что такие истории не имеют значения. Но в России все иначе: еще несколько лет назад в Петербурге многие всерьез раздумывали, рискнут ли они поехать в Финляндию с детьми.

У нас в Финляндии еще добрых десять лет назад мы все упорно не хотели верить, что, например, пропаганда о детях в российских СМИ основана на систематическом влиянии государства на Финляндию. Мало-помалу глаза открылись, когда Павел Астахов – связанный с ФСБ тогдашний детский омбудсмен – осмелился предложить, что к русским детям и семьям русского происхождения в Финляндии должны применяться российские законы.

” С помощью пропагандистских сайтов в интернете создается своего рода «банк лжи» о Финляндии.

В последние годы детская пропаганда больше не ведется систематически против Финляндии, но эти детские истории уже оставили определенный отпечаток в коллективной памяти россиян. Они также оставили сильный отпечаток в русскоязычном интернете, а интернет никогда и ничего не забывает.

Возможно, такова была российская тактика манипулирования информацией на протяжении всего времени нахождения Владимира Путина у власти.

Рецепт прост: с помощью пропагандистских сайтов в интернете создается своего рода «банк лжи» о Финляндии, начиная с выстрелов в Майниле. В спокойные и дружеские времена никто не придает особого значения этой лжи и слухам, но при желании их можно быстро задействовать в качестве вспомогательного материала для большой государственной кампании влияния.

В российских СМИ появилось несколько свежих статей, осуждающих возможное вступление Финляндии в Нато и рисующих нас как пронацистское государство. Обвинения во многом совпадают с теми, которые были в антиукраинской пропаганде, но до сих пор Финляндия подвергалась минимальному шантажу по сравнению с демонизацией Украины.

Российские СМИ создают из Украины образ врага еще со времен "оранжевой революции", то есть с 2004 года. С момента вторжения в Крым в 2014 году на российском телевидении не было ни дня, когда бы не распространялись лживые истории о нацизме и геноциде в Украине.

Сейчас кажется, что Кремль безнадежно опоздал с началом своей кампании против Финляндии, если он хочет запугиванием заставить Финляндию отказаться от вступления в Нато. О намерениях Кремля в отношении Финляндии, можно судить в будущем по тому, будет ли задействована против нас вся пропагандистская машина российских СМИ.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.